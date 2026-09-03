Nejdražší byty po Praze a Brně? Překvapivě ve městě s hutnickou historií, které si zamilovali investoři
Průvodce po developerských projektech i některých velkých stavbách v Kladně ukazuje, jak se město rychle rozvíjí a láká investory.
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Když se na portálu Sreality srovná vývoj inzerovaných cen za průměrný byt, na čele jsou v částkách za metr čtvereční nepřekvapivě pražské městské části a za nimi následuje Brno. A dál? Tam je jisté překvapení: Hradec Králové a Kladno, obě města se sumami přes 102 tisíc korun. Zatímco východočeská metropole má dlouhodobě pověst jednoho z nejlepších míst pro život, o největším středočeském městě proslaveném hutěmi a doly se tohle dlouho říct nedalo. Teď v něm ale vládne čilý stavební ruch.
V našich průvodcích po nejnovějších developerských projektech a moderních stavbách jsme se dosud věnovali Praze – ukázali jsme, co vzniká v Bubnech, v Libni, v Karlíně, na Žižkově nebo na Florenci. Tentokrát jsme ale zavítali právě do města uhlí, oceli a hokeje, protože právě tam se v posledních letech upřela i pozornost předních developerů.
Důvod je jasný: získat stavební povolení v Kladně je mnohem snazší, a tedy i levnější než v Praze, navíc se konečně začala realizovat po dekády slibovaná elektrifikovaná rychlodráha, která má potenciál region ještě více posílit. Kladno je navíc s Prahou spojeno dvěma dálnicemi (s označením D6 a D7) a cesta na okraj hlavního města zabere kolem 20 minut. Argumentů pro jeho oblibu u investorů i těch, kteří hledají dostupnější bydlení, je tak víc než dost.
Jenže právě s tou dostupností to s ohledem na ceny začíná být složitější. Ačkoli cenový odstup od Prahy je v případě Kladna pořád velký (nejlevnější Praha 9 má průměrnou cenu z letošního jara 154 tisíc za metr čtvereční), v létě ceny novostaveb v Kladně poprvé překročily cenu 120 tisíc korun za metr. Pořídit si novou garsonku i tady znamená nachystat si klidně kolem šesti milionů korun.
Momentálně v Kladně staví nebo se na to chystá skupina JRD Jana Řežába, jihomoravští miliardáři z Alca Group, finanční skupina Natland, finský nadnárodní developer YIT, miliardář Tomáš Krsek, skupina Bemett či několik lokálních hráčů. V nabídce jsou aktuálně vyšší desítky bytů, za posledních pět let jich bylo postaveno pár tisíc a další tisíce ještě vyrostou. Níže najdete přehled toho, co všechno v Kladně aktuálně vzniká či v blízké budoucnosti vznikne.
Kde a co se staví v Kladně?
Kladno Living
Na východním okraji Kladna, v sousedství fotbalového hřiště a rozhlehlého lesa, ale také naproti velkému kročehlavskému sídlišti vyrůstá komplex pěti domů, které nabídnou celkem 377 bytů a podobné množství míst k parkování. Za developmentem stojí manželé Radka Prokopová a František Fabičovic – velmi známé tváře českého byznysu a členové skupiny zdejších miliardářů. Základem jejich jmění je jihomoravská Alca Group, která je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě. V projektu Kladno Living je k mání ještě poměrně dost jednotek, nejpopulárnější 2+kk jsou k dispozici za cenu kolem sedmi milionů korun. Kompletně hotovo má být v roce 2029.
Spojka Kladno
Brownfield přímo u nově budované železniční stanice a modernizované rychlodráhy do Prahy drží přední pražský developer JRD podnikatele Jana Řežába. Klíčovou postavou jeho společnosti je bývalý zkušený bankéř a člen vedení ČSOB Jan Sadil. Na pozemcích by měly vyrůst postupně čtyři domy o 350 bytech a areál si bude tak, jak to mají v JRD rádi, zakládat na ekologickém přístupu.
S prodejem prvních bytů by se mělo začít ve druhé polovině roku 2026. Půjde o výstavbu celé nové čtvrti na lukrativním místě s veškerou vybaveností v okolí včetně supermarketů Tesco, Lidl a Kaufland či prodejnou Decathlon v docházkové vzdálenosti. Až bude stavba hotová, bude navazovat na sídliště Kročehlavy.
Stromovka
Investiční skupina Natland zkušeného finančníka Tomáše Rašky staví přímo naproti projektu, který už chystá JRD, svůj development nazvaný Stromovka. Jde o soubor několika bytových domů, které přímo sousedí s železničním nádražím a budou s ním spojeny i podchodem. V úvodní fázi projektu, který bude celkově čítat 600 jednotek, je volných ještě pár bytů, především populárních 2+kk. Jejich ceny začínají těsně pod sedmi miliony korun. Stromovka je ze západu ohraničena lesem, který se táhne mnoho kilometrů a je populární výletní destinací Kladeňáků. V okolí je ovšem i nepřehlédnutelná průmyslová zástavba, včetně areálu Lego.
Virta
Finská developerská skupina YIT nedávno dokončila v Kladně svůj menší projekt Portti, v němž zbývají poslední dva byty, a rozjíždí stavbu mnohem většího areálu – komplexu Virta, který bude sestávat ve finále z 11 obytných domů. V prodeji už je bezmála sedm desítek jednotek v první budově nazvané Vanaja. Garsonky s výměrou 32 metrů čtverečních vyjdou zhruba na 5,3 milionu korun, v nabídce je ale i 4+kk o 90 metrech s cenou lehce přes 11 milionů. V domě by se mělo bydlet do dvou let, stavba v okolí, která půjde po fázích, ale bude pokračovat mnohem déle – půjde celkem o 750 bytů.
Bacherovy viladomy
Vladimír Zuzák, spolumajitel realitní kanceláře Maxima Reality a zakladatel investiční skupiny Maverick Group, chystá velký projekt v místech, kde se psala poldovácká historie – kousek od městského centra postaví osm domů s dvěma stovkami bytů. Stát budou v sousedství takzvané Bachrovny, tedy historického domu, kde mimo jiné bydlel ředitel hutí Poldi Karl Wittgenstein, jinak též otec slavného filozofa Ludwiga Wittgensteina.
U projektu už běží stavební řízení, v prvních čtyřech chystaných domech jsou aktuálně volné už jen dvě jednotky. Hotovo by mělo být v letech 2028 a 2029. Viladomy mají zajímavou polohu, protože jsou v podstatě v centru města – až do něj historicky sahal areál Poldi, na nějž také volně navazují.
Icon Park
Miliardář Tomáš Krsek, který vydělal velké peníze jako spolumajitel plzeňské Škodovky, získal rezidenční projekt v kladenské čtvrti Dubí tak trochu náhodou – spadl mu do klína, protože jeho skupina BHM finančně pomohla holdingu Getberg. A když ten kvůli ekonomickým problémům padl, Krsek a spol. získali Icon Park. Jde o rezidenční čtvrť s více než dvěma stovkami bytů. Slabinou projektu je, že se nachází v místech, která v rámci Kladna neměla nejlepší pověst.
Na druhou stranu Dubí a Dříň prochází pozvolnou modernizací, nedaleko od Icon Parku vznikl další rezidenční komplex Anglický resort, desítky rodinných domů v sousedství postavil RD Rýmařov a nad tím by v prostorech takzvaných kladenských katedrál (pozůstatek hutní minulosti) měl v příštích letech vyrůst další komplex nazvaný Na Vysokém. V Icon Parku už je většina jednotek prodaná, pár jich, většinou těch větších, ale ještě zbývá.
Pod Ostrovcem
Kromě Dubí a Dříně prožívá renesanci v Kladně další dříve spíše opomíjená část města, a to její čtvrti Ostrovec a Engerth. Nové sídliště tam již postavila skupina EBM otce a syna Vaisových a pod nimi, s výhledem na centrum města, nyní dokončila svůj komplex Pod Ostrovcem developerská společnost Abbey. Je v něm celkem 149 bytů od 1+kk po 4+kk, několik jich tam ještě zbývá, hlavně těch větších. Budovy jsou zajímavě umístěné – kolem je hodně zeleně, ale také hlavní kladenský hřbitov. Blízko je zastávka železniční dráhy na Prahu. Přímo naproti projektu pak vyrůstá další velký developerský projekt Rezidence Lesík se 133 byty, která je taktéž v podstatě vyprodaná.
Na Panském
Jedním z nejzajímavějších a nejnovějších projektů, které se v Kladně daly do pohybu, je rezidence Na Panském. Stojí za ní regionální byznysmen Josef Kostka a jeho holding a půjde o 27 bytů shlížejících na tradiční kladenskou čtvrť Kročehlavy. Projekt navazuje na zástavbu rodinných domů, pod sebou má park a poblíž je městský rybník či velká škola a kostel. Ovšem také supermarket Baumax, který si chtě nechtě ukrajuje dost vizuální pozornosti. Prodej teprve začne v druhé polovině roku, ale dá se předpokládat, že o byty bude solidní zájem. V okolí se chystají ještě další developerské projekty.
Nová Cihelna
Rozdělov je západní část Kladna, která leží daleko od někdejšího průmyslového srdce města – i proto má nejvíc rezidenční charakter. Právě v ní mimochodem stojí legendární „sovětské“ věžáky, které patří k nemnoha architektonickým unikátům města. Několik středních i větších developerských projektů tu už vzniklo, ale jsou dávno hotové a vyprodané. Jediným, kde se ještě dá pořídit nějaký byt, je Nová Cihelna. Jde o soubor šesti domů v pěkné, byť poněkud rušné lokalitě: lemuje ji silnice vedoucí na Slaný a Smečno a sousedem je supermarket Lidl či prodejna vozů Volkswagen. I tak jde z pohledu místa i designu o jeden z nejlepších projektů, které v největším středočeském městě vznikají.
Bytové domy Kročehlavy
Východní okraj Kladna u obchodního centra Oaza prochází už řadu let mohutnou výstavbou – na tamní socialistické sídliště navazuje hned několik rezidenčních projektů včetně domů od skupiny Creditas olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka. Na ně nyní navazuje další zástavba od skupiny Bemett, která se zaměřuje na levnější typ výstavby. Staví dva domy s více než sto byty. Populární 2+kk v něm lze získat pod šest milionů korun, což je na kladenské poměry u novostavby dobrá cena, vykoupená ovšem nižším standardem i okrajovým místem. Vůči Praze ale o moc blíž být nemůže.
Nádraží Kladno
O takzvané rychlodráze z Prahy do Kladna se toho napsalo už hodně, každopádně po desítkách let plánování se už koridor skutečně staví. A jeho součástí bude i zcela nová budova hlavního vlakového nádraží, která by měla být hotová do konce letošního roku. Půjde o dřevostavbu se spousta prosklených stěn a na rozdíl od banální budovy, která jí předcházela (a jejíž zbourání samozřejmě nebylo bez povyku), nabídne vzácnou ukázku moderní veřejné architektury v Kladně.
Aktualizováno: upravili jsme informace o projektu skupiny JRD, původní vizualizace a rozsah projektu nebyly přesné.