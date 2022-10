Drahé energie poslaly do insolvence byznys jedné z nejznámějších českých podnikatelek

Manželé David a Martina Vítkovi vybudovali ze své společnosti NWT od 90. let pozoruhodný byznysový úkaz – skupinu pevně usazenou ve Zlíně rozkročili mnoha směry od e-shopů po prodej energií a jen za rok 2021 s ní utržili přes tři miliardy korun. Jenže právě energie jsou to, co je nyní sráží, a tak na sebe podali insolvenční návrh kvůli bezmála půlmiliardovým dluhům. Většinu holdingu by ovšem reorganizace neměla nijak postihnout.

Že něco v energetické divizi NWT není v pořádku, vyšlo najevo už před pár dny, kdy společnost přestala dodávat plyn teplárnám ve Vrbně pod Pradědem a v Břeclavi, kvůli čemuž se tisíce domácností dostaly před nadcházející zimou do složité situace. Města už řeší právní kroky proti NWT.

„Prostřednictvím divize energie dlužník dodával svým zákazníkům různé komodity, zejména elektrickou energii a zemní plyn, a to na základě kontraktů s fixní cenou na dobu určitou, zpravidla do konce roku 2022. V důsledku okolností, které dlužník nemohl předvídat, tedy v důsledku energetické krize a posléze války na Ukrajině, došlo k bezprecedentnímu navýšení spotových cen uvedených komodit na burzách, a to o stovky procent,“ stojí v insolvenčním návrhu.

Na jiném místě dokumentu pak společnost přiznává, že právě energetická divize je důvodem, proč k vyhlášení insolvence dochází. Jiné sekce skupiny totiž fungují bez vážnějších problémů. Celý holding NWT za loňský rok utržil 3,2 miliardy korun a zisk před zdaněním činil 36 milionů korun.

„Setrvalý a bezprecedentní růst spotových cen na burzách vedl k raketovému nárůstu vstupních nákladů v divizi energie… Přestože se dlužníkovi na počátku dařilo provozní ztrátu divize energie sanovat z kladných hospodářských výsledků ostatních divizí, zisků minulých období a prodejem části majetku společnosti a společností holdingu, kumulovaná výše této ztráty nakonec zásadně negativně ovlivnila celkové hospodaření dlužníka,“ píší zástupci NWT. Celkový dluh činí 460 milionů korun.

V tiskové zprávě, kterou společnost vydala, pak doplňují, že vyjednávají s potenciálními investory o vstupu do firmy. A že většiny klientů a zbylých divizí holdingu by se nynější události neměly nijak zásadně dotknout. Je pravdou, že toho, co manželé Vítkovi dělají, je opravdu velmi široký vějíř: patří jim několik e-shopů včetně kdysi známé značky Patro.cz, staví moderní zemědělské skleníky, provozují coworkingový prostor, věnují se developmentu nebo mají IT poradenskou kancelář.

Martina Vítková, která ve skupině působí jako finanční ředitelka, patří k výrazným postavám tuzemské byznysové scény, pravidelně se umisťovala v žebříčcích, ve svém přehledu nejvlivnějších žen Česka ji měl časopis Forbes, tradičně nechyběla ani v Top ženách podle Hospodářských novin.