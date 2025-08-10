Dřív klub řídil, dnes je Křetínský jen aktivní pozorovatel, říká šéf Sparty. Nový stadion? Snad za sedm let
Generální ředitel fotbalové Sparty Tomáš Křivda v podcastu Money Maker Leaders promluvil o sportovních a byznysových úspěších i nezdarech.
Málokdo toho v současné Spartě pamatuje tolik jako on. Když Tomáš Křivda před dvaceti lety přicházel do fotbalového klubu jako stážista, byl zrovna čerstvým majitelem Sparty Daniel Křetínský a spol. Křivda se postupně vypracoval až do role generálního ředitele a zažil se Spartou velké úspěchy, ale také velká zklamání. Přiznává, že takový pád, jaký prožili v loňské sezoně, asi Sparta ve své historii nepamatuje. „Její konec byl katastrofální, udělali jsme proto určité změny,“ popisuje otevřeně v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Leaders.
Zatímco před těmi dvaceti lety byl Daniel Křetínský v řízení svého fotbalového klubu velmi aktivní – a zdaleka ne vždy to neslo kýžené ovoce –, dnes už je situace jiná. „Jeho role je aktivní pozorovatel. Chce být informován o dění v klubu a rozhoduje hlavně o těch největších strategických věcech, jako je třeba nový stadion. V běžném denním chodu už není, to je oproti dřívějším letům obrovský rozdíl,“ říká Tomáš Křivda, který v rámci nejužšího vedení klubu spolupracuje především s místopředsedou představenstva Františkem Čuprem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.
Jaké změny v klubu po loňské neúspěšné sezoně udělali? S jakým rozpočtem Sparta operuje a proč je pro její byznysovou budoucnost i sportovní úspěch zcela klíčový nový stadion? Bylo možné zůstat na Letné? A co generální ředitel Sparty říká na chování některých fanoušků, které se v posledních měsících nejen na tribunách objevilo? O tom všem se bavíme v podcastu Money Maker Leaders, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v něm padlo.
Loňská sportovní katastrofa
Loňská sezona nedopadla sportovně dobře. Dostali jsme se do sportovní krize a byl to propad, který asi v historii Sparta nezažila. A já tady musím smeknout před našimi fanoušky, protože se ukázala jejich věrnost ke klubu. Přestože jsme sportovně tu sezonu nezvládali, tak jsme i tak udrželi průměrnou návštěvnost přes 17 tisíc diváků.
Fanoušci stále chodili, stále klub podporovali a to se týká i těch komerčních cílů, protože jsme překonali očekávané příjmy ze vstupného, loni jsme prodali také historicky nejvíc dresů pro fanoušky. Celkově jsme si sezonu vyhodnocovali nejen z té sportovní stránky, ale také z komerční i té komunikační směrem k fanouškům. Co jsme zvládli, co jsme nezvládli… A na to postupně navazují určité změny v klubu, které probíhají.
Příjmy od partnerů? Jinak než Slavia
Určitým přelomem pro nás byl kontrakt se sázkovou společností Betano, kdy vstupovali na český trh a uzavřeli s námi spolupráci, která byla minimálně pro Spartu rekordní. Strukturu partnerů máme postavenou trochu jinak než Slavia (ta má nově jen od dvou partnerů přes 100 milionů korun ročně, pozn. red.), ale příjmy, které dnes generujeme díky našim top partnerům, jako je právě Betano, Adidas, T-Mobile, Epet nebo ČSOB, významně přesahují 100 milionů korun.
Problémoví fanoušci mají zákaz
Je to pro nás velké téma. Spojování klubu s různými neonacistickými a podobnými symboly a tendencemi je vlastně naprosto iracionální, protože naprostá většina fanoušků jsou slušní lidé. (…) Někteří jedinci ale využili situace, kdy se určitým způsobem změnilo fungování našeho kotle, strhli si na sebe část pozornosti a chtěli provokovat. My jednoznačně takové chování odsuzujeme.
Dlouhodobě dáváme zákazy vstupu na stadion, pokud odhalíme někoho, kdo spáchal nějaký přestupek proti návštěvnímu řádu. Těch přestupků je velké množství, takže máme v dnešní době vydány vyšší desítky zákazů vstupu. Jako pořadatel zápasu nemáme právo legitimovat fanoušky a musíme spolupracovat s policií, ale když kdokoliv poruší návštěvní řád, tak pokud budeme mít dostatek důkazů a podaří se nám je ztotožnit, dáme jim zákaz vstupu.
Aktivní pozorovatel Křetínský
Dnešní role Daniela Křetínského je aktivní pozorovatel. Chce být informován o strategických krocích v rámci klubu a rozhoduje hlavně o těch největších krocích, jako je třeba budoucnost stadionu. V běžném denním provozu klubu už není, to je obrovský rozdíl oproti začátku angažmá nových akcionářů před dvaceti lety. Tehdy se na řízení klubu aktivně podílel. Dnes je situace diametrálně odlišná. Je to dáno i tím, jak se rozrostlo celé EPH, kdy logicky nemůže věnovat Spartě tolik času. Ale je aktivním pozorovatelem a můžete ho skoro každý domácí zápas vidět na tribuně.
Více sedaček, větší příjmy
Chceme postavit stadion, který bude mít kapacitu minimálně 35 tisíc diváků, protože jenom taková kapacita vám ve chvíli, kdy máte vyprodáno, umožňuje navýšit dál příjmy klubu. Potřebujeme také navýšit hospitality a VIP místa. Dnes je standardem, že hospitality představuje okolo deseti procent kapacity stadionu. My dnes máme přibližně tři procenta. Třeba AC Milán chce stavět nový stadion a chtějí mít hospitality na dvaceti procentech kapacity.
V příjmech to samozřejmě udělá obrovský rozdíl, protože čistě byznysově vám takové místo vydělá třeba desetinásobek oproti klasické sedačce. Pokud chcete být úspěšný na hřišti, musíte investovat do kádru, akademie, výchovy hráčů, nákupů… A na to musíte mít stabilní příjmy. My se nemůžeme spoléhat jen na to, že budeme hrát pravidelně Ligu mistrů. Nový stadion nám pomůže, abychom byli opravdu dlouhodobě konkurenceschopní v rámci evropského fotbalu.
Nový stadion snad co nejdříve
S ohledem na znalost všech procesů je reálné spuštění provozu stadionu v roce 2032 nebo 2033. Je to pro nás velká výzva. Když se bavím s architekty a s projektovými manažery, tak pro ně to je denní chleba. Pro nás jako klub je to takzvaně jednou za život a musíme to udělat dobře. Nebudeme mít šanci na opravu.
Je to velká odpovědnost vůči fanouškům, aby pro ně byl nový stadion okamžitě domovem, aby si okamžitě zvykli a těšili se, protože odcházet z Letné je samozřejmě emocionálně velmi složité. Všichni máme Letnou spojenou celý život se Spartou.
Letná? Zůstat nejde
Na místě současného stadionu na Letné bohužel není možné postavit nový stadion v kapacitě, kterou potřebujeme. Mohli bychom zůstat, ale postavili bychom stadion s kapacitou do 20 tisíc diváků a to nedává smysl. Nejlepší by bylo postavit nový stadion na Letenské pláni, protože tam místo je, ale Letenská pláň má zůstat podle pražských zastupitelů nezastavěná. Z tohoto pohledu je to neprůchozí. Musíme přijmout, že na Letné stadion Sparty prostě do budoucna nebude, a pokud chceme klub rozvíjet, tak se musíme přestěhovat.