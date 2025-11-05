Držitel Zlatého míče, úspěšný klikař i jeden z nejbohatších Čechů. Komu nově patří fotbalový Hradec?
Z městského klubu se stává soukromý projekt s ambicí růstu. Noví investoři chtějí Hradec finančně stabilizovat a posílit jeho pozici v první lize.
Po měsících vyjednávání je jasno. Zastupitelé Hradce Králové schválili prodej 89 procent akcií fotbalového klubu FC Hradec Králové skupině Fotbal HK 1905. Za ní stojí pestrá sestava známých jmen: bývalý reprezentant a podnikatel Ivo Ulich, držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd, miliardář Ondřej Tomek, spolumajitel developerské skupiny Finep Pavel Rejchrt a odborník na sportovní marketing Radek Šenk. Město si ponechá jedenáctiprocentní podíl.
Za většinovou část zaplatí noví majitelé zhruba 50 milionů korun. Zastupitelé hlasovali jednoznačně, 24 bylo pro, pět se zdrželo a nikdo nebyl proti. V sále nechyběli ani fanoušci, kteří rozhodnutí přivítali potleskem. Pro město to znamená, že už nebude muset z velké části financovat provoz klubu, což dosud stálo stovky milionů korun.
Podle primátorky Pavlíny Springerové se tím rozpočtu Hradce uleví během pěti let o zhruba 229 milionů. Klub bude městu platit nájemné za využívání sportovišť, které se má postupně zvyšovat až na 17,5 milionu ročně. Za novou érou hradeckého fotbalu přitom stojí lidé s různými příběhy, které spojuje vztah k regionu.
Největší finanční sílu ve skupině má investor Ondřej Tomek, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na přibližně 25 miliard korun a řadí ho do první dvacítky nejbohatších Čechů. Rodák ze Zlína, který žije střídavě v Praze a Hradci, se do světa byznysu výrazně zapsal už v roce 2007, když spolu s Oldřichem Bajerem prodali portál Centrum.cz americkému fondu Warburg Pincus.
Od té doby jednapadesátiletý Ondřej Tomek investuje na burze i do technologických firem a patří mezi výrazné české investory poslední dekády. Do jeho portfolia patří firmy jako Safetica nebo Dataddo a dlouho to byl také největší hráč na poli tvorby e-shopů Shoptet. Ten nicméně nedávno v rámci mnohamiliardového obchodu prodal.
Dosud komunikačně nejvýraznější tváří skupiny je Ivo Ulich. Bývalý fotbalista Slavie Praha, Borussie Mönchengladbach i české reprezentace po konci kariéry vybudoval firmu M&T 1997, která vyrábí kliky a kování a prodává je ve více než padesáti zemích světa. S akciemi M&T se obchoduje na pražské burze v rámci trhu Start, kde je tržní hodnota firmy přes 260 milionů korun.
Vedle toho se rovněž jednapadesátiletý podnikatel pustil také do dobrodružství na Seychelách, kde postavil luxusní resort. O koupi hradeckého fotbalového klubu se Ivo Ulich pokoušel už v roce 2017, tehdy ale město dohodu odmítlo. K Hradci má dlouhodobě blízko, i proto, že sídlo má jeho klikařská firma nedaleko v Dobrušce.
Třetím výrazným jménem společnosti Fotbal HK 1905 je Pavel Nedvěd, nejúspěšnější český fotbalista moderní éry. Držitel Zlatého míče a bývalý kapitán reprezentace po kariéře působil ve vedení Juventusu Turín, kde se naučil řídit velký sportovní byznys po boku majitele Andrey Agnelliho. Momentálně působí také jako manažer české fotbalové reprezentace.
Další dvojici tvoří podnikatelé, kteří propojují svět sportu a byznysu. Pavel Rejchrt, bývalý reprezentant v judu a podílník ve společnosti Finep, se dlouhodobě věnuje rozvoji sportovní infrastruktury a mládežnických projektů. Radek Šenk má za sebou víc než dvacet pět let praxe v řízení klubů a pořádání sportovních akcí. Pracoval pro Slavii Praha, Liberec i mezinárodní projekty NHL, NBA či MLB a dnes podniká v oblasti marketingu, developmentu a energetiky.
A jak tedy vypadá jejich dohoda s městem? Radnice se zároveň zavázala podporovat mládež a ženský fotbal, kam každoročně půjde kolem 58 milionů korun. Postupně se tato částka sníží, protože část nákladů převezmou noví vlastníci. Ti se naopak zavazují, že klub udrží v dobré finanční kondici a že jeho roční příjmy neklesnou pod 180 milionů korun, i proto Ulich krátce po potvrzení dohody avizoval, že kádr je ve skvělé kondici a nebude potřebovat milionové injekce.
Město si v dohodě pojistilo i některé kontrolní pravomoci. Bez jeho souhlasu nebude možné převést fotbalovou licenci jinam, prodat větší část týmu nebo zastavit klubový majetek nad pět milionů korun. S prodejem nesouhlasilo pouze hnutí ANO, podle kterého je cena nízká vzhledem k jiným obchodům v českém fotbale. Hradec Králové si také ponechá vlastnictví nového stadionu v Malšovicích, který město postavilo v roce 2023 za přibližně 800 milionů korun. Klub ho ale bude nadále provozovat a využívat.