Dům nad Sázavou přerostl sám sebe. Architekti mu přistavěli visutý ateliér s výhledem do údolí
Na úpatí hlubokého údolí řeky Sázavy vyrostla nová dřevostavba. Jedná se o přístavek, který naplnil nároky na vytvoření místa plného kreativity.
Od 20. let minulého století stojí na hraně skalnatého svahu nad řekou Sázavou rodinný dům. V roce 2010 prošel výraznou rekonstrukcí, při které získal modernější tvář i přístavbu visuté části do zahrady. O deset let později však i nová dispozice přestala stačit, a tak dostal slovo zcela nový přístavek.
Majiteli domu v obci Luka pod Medníkem už jeho velikost prostě nestačila. Potřeboval místo, kde by mohl naplno vypustit svou kreativitu – s dostatkem světla a praktickým zázemím. Oslovil proto studio Päivä architekti, kteří mu takový prostor včetně oddělené spací části, koupelny a toalety navrhli.
Při hledání vhodného umístění se architekti snažili respektovat tvar pozemku, terén, vegetaci a především zachovat výhled ze zahrady do údolí Sázavy a na vrchol nedalekého Medníku.
„Přístavbu jsme navrhli jako samostatně stojící objekt na pomezí lesa a zahrady, který je se stávajícím domem spojený krytou terasou. Do ní jsme začlenili vzrostlý dub stojící v bezprostřední blízkosti stavby,“ přibližují architekti výsledek své práce.
Celé tvarosloví přístavby navazuje na stávající dům, který dostal terasu vedoucí do údolí a uzavřené nároží. To stojí na mikropilotech, na něž byl položen ocelový rám nesoucí dřevostavbu. Tu si investor zhotovil svépomocí.
Plášť domu tvoří obklad z opalovaného modřínu. Dřevo má hlavní slovo i v interiéru, kde všudypřítomná smrková biodeska vytváří útulné prostředí a zároveň ukrývá integrovaný nábytek s dostatkem úložných prostor.
Požadavek na maximum světla plní velké prosklené plochy. V místech s terasou se dají zcela otevřít a propojit tak interiér s celým údolím. Součástí vnitřních prostor je také jednoduchá visutá galerie, která vytváří další praktické podlaží.
Investor získal perfektní místo pro nerušenou práci se strhujícími výhledy do okolí. Může zde tvořit, prostor se ale nabízí i k ubytování hostů či relaxaci. Celkově projekt zabral plochu 159 metrů čtverečních, přičemž samotná užitná plocha činí 72 metrů plných dřeva, klidu a svobody.