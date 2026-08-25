Dva kamarádi vracejí starým nemovitostem duši. Jejich aplikace teď pohlídá i rekonstrukci vašeho bytu
Zakladatelé ReFlips spravují realitní portfolio za 900 milionů korun. Své know-how z rekonstrukcí nově vložili do specializované AI aplikace.
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Stoupačky, omítky, podlahy, rozvody, přepis na katastru… Rekonstrukce nemovitosti s sebou přináší desítky komplexních činností, ve kterých se člověk snadno ztratí. Zvlášť když s nimi nemá opakovanou zkušenost.
„Pokud jste si nemovitost koupili jako investici a chcete ji po rekonstrukci prodat za vyšší cenu, pak hraje zásadní roli každý týden. I malé zpoždění oproti plánu znamená, že vám utíkají peníze na úrocích z úvěru a celková ekonomika projektu krvácí,“ říkají Tomáš Bumbálek a David Smička, zakladatelé společnosti ReFlips, která se rekonstrukcemi zabývá.
Když začali podnikat společně, měl za sebou Tomáš Bumbálek kariéru v bankovnictví, oceňování nemovitostí a rozuměl financování developerských projektů i řízení rizik. David Smička sice studoval stavitelství a architekturu, ale čtrnáct let se pohyboval v obchodu, technologiích, marketingu a brandingu – vedl vlastní agenturu, se kterou pomáhal růst více než 120 firmám a startupům. „Když jsme se potkali, hned nám bylo jasné, že chceme spojit realitní praxi s poctivou rekonstrukcí, chytrou strategií a technologiemi. A tohle nadšení nás dodnes nepustilo,“ vypráví Smička.
Dnes mají za sebou stovky úspěšných re-flipů (tedy zrekonstruovaných a prodaných nemovitostí) a jejich vlastní aktuální portfolio v prodejních cenách přesahuje 900 milionů korun. V praxi to reprezentuje sedm činžovních domů v Praze a více než stovka bytů.
„Při většině rekonstrukcí měníme nemovitost kompletně od A do Z,“ líčí Tomáš Bumbálek. Mění staré rozvody za nové, dávají nové stoupačky, vytápění, okna i štuky. Dokážou také kompletně změnit vnitřní dispozice příček pro modernější standardy bydlení a s designéry ladí každý detail interiéru – od barvy podlah až po úchytky na lince. Pro stoprocentní kontrolu nad materiály otevřeli v pražských Strašnicích vlastní showroom Ceramica House, odkud do bytů putují italské dlažby a velkoformátová keramika.
„Řekli jsme si, že to, co už o rekonstrukcích víme, chceme učit i druhé,“ vysvětluje David Smička. Společně proto začali pořádat celodenní workshopy a pro uzavřenou skupinu aktivních investorů provozují exkluzivní byznysovou a vzdělávací komunitu EliteAcademy. Jejím cílem je společně se učit a inspirovat v přestavbách nemovitostí a také rozvíjet komunitní investice. Nyní své kompletní know-how přetavili do specializované aplikace ReFlips.ai.
AI mentor, který myslí i na vchodové dveře
Aplikace funguje jako osobní nemovitostní mentor do kapsy. Díky proaktivnímu systému triggerů a notifikací se sama připomíná, motivuje a pomáhá investorovi dodržet harmonogram. Pohlídá například správnou posloupnost jednotlivých řemesel, upozorní, kdy je čas zadat rozvody elektrikáři nebo kdy má nastoupit zedník, aby na sebe práce navazovaly. Zároveň včas varuje před chybami, které v českém prostředí běžně stojí desítky tisíc korun.
„Aplikace vás provede celým procesem od nákupu až po prodej do nejmenších detailů. Například na základě našich zkušeností připomene i takovou zdánlivou maličkost, jako kdy je nejvyšší čas objednat vchodové dveře, na které se na našem trhu čeká měsíce,“ vysvětluje Smička.
Mimo to aplikace dokáže vysvětlit složité právní a realitní pojmy, jako je například volná zástavní hodnota, poradí s kupní smlouvou, katastrem, daněmi, DPH nebo s tím, jak napsat prodejní inzerát a nastavit efektivní marketing. Celý systém navíc s uživatelem komunikuje díky pokročilému hlasovému klonu autentickým hlasem Tomáše Bumbálka.
Řekli jsme si, že to, co už o rekonstrukcích víme, chceme učit i druhé.
„ReFlips AI je postavená na naše dlouholetém know-how z praxe, validovaná a testovaná. Využíváme pokročilou RAG architekturu a vektorovou databázi naplněnou stovkami stran dokumentů, přepisů a interních materiálů z re-flipování nemovitostí,“ vysvětluje Smička a dodává: „Řada lidí o investici uvažuje a mohou zbytečně ztroskotat na spoustě momentů, kterými jsme sami v praxi prošli už stokrát.“
Cílovou skupinou jsou podle jeho slov lidé, které přitahují nemovitosti a jejich proměny – manažeři, podnikatelé, řemeslníci, stavaři, advokáti, architekti i finanční poradci.
V současné době je aplikace, která oficiálně odstartovala v červnu, zatím záměrně zpřístupněná pouze pro užší okruh lidí z ekosystému ReFlips – členy jejich EliteAcademy a absolventy workshopů či konferencí. Zakladatelé totiž chtějí, aby aplikaci používali lidé, kteří již mají základní kontext a dokážou její rady stoprocentně vytěžit.
Jelikož umělá inteligence dokáže plynule komunikovat v jakémkoliv jazyce, ReFlips.ai brzy překročí české hranice. V plánu je spuštění aplikace na Slovensku a následně v Polsku. Mentor v kapse disponuje dlouhodobou pamětí, takže nespoléhá jen na kontext jednoho otevřeného chatu, ale pamatuje si historii uživatele a sleduje jeho pokroky v čase. Pro byznysové uživatele a investory je však podle Tomáše Bumbálka klíčový jiný aspekt – absolutní ochrana dat.
„Na trhu s nemovitostmi pracujete s citlivými daty, cenami a obchodními strategiemi. Proto je celá aplikace navržená s plným soukromím konverzací bez nahrávání nebo sdílení dat. K dotazům ani historii uživatelů nemá přístup náš vývojový tým ani žádná třetí strana,“ zdůrazňuje David Smička.
Doplňuje, že cílem projektu není jen učit lidi o nemovitostech, ale budovat kolem nich kompletní ekosystém – od vlastní stavební praxe a vzdělávání přes silnou komunitu a komunitní investování až po technologie. „Aplikace ReFlips.ai je pro nás dalším krokem, jak své know-how dostat k lidem přesně ve chvíli, kdy ho na stavbě nejvíce potřebují,“ uzavírá Tomáš Bumbálek.