Dva nejposlouchanější umělci v Česku na jedné desce. Calin a Viktor Sheen vtrhnou i do O2 areny

Jeden má na Spotify téměř 700 tisíc měsíčních posluchačů, druhého na největší hudební streamovací službě poslouchá asi 550 tisíc lidí. To jsou statistiky, které z česky vystupujících umělců nikdo další nemá. A když se tedy dva nejposlouchanější čeští umělci spojí dohromady, lze předpokládat, že půjde o velkou věc. A náznaky přichází už nyní – Calin a Viktor Sheen právě vydali první společnou desku a oznámili, že s ní vyrazí do pražské O2 areny.

Oba dva to už roky dělají chytře. Nejsou to typičtí rappeři, kteří by pro své rýmy hledali tvrdé melodie, naopak do svých skladeb kombinují prvky popu, k nimž si najde cestu širší paleta posluchačů. V jejich dílech tak rap mnohdy doplňuje procítěný zpěv a typicky dramatičtější beaty se míchají s uvolněnějšími, melancholičtějšími zvuky.

V Česku to podobným způsobem dělá čím dál více mladších rapperů – jednak proto, že jde o celosvětový trend, jednak proto, že tím zvládnou oslovit více lidí. Calin a Viktor Sheen však co se poslechovosti a dosahu týče, patří mezi lokální špičku, což potvrzují i čísla na Spotify, kde mají kombinovaně přes 1,2 milionu měsíčně aktivních posluchačů.

Viktor Sheen za uplynulé čtyři roky vydal tři velmi úspěšná sólová alba, jmenovitě Černobílej svět, Barvy a Příběhy a sny, se kterými byl nominován i na ceny Anděl. Calin naopak loni vydal desku Popstar, která byla v Česku čtyřikrát platinová – a mimo jiné přinesla jeden z nejznámějších hitů na tuzemském TikToku, Hannah Montana.

Skalní fanoušci obou interpretů si tak už delší dobu přáli, aby nahráli společnou desku. Z hudebního hlediska to ostatně dávalo smysl, protože mají podobný styl. Navíc se znají a jsou úspěšní napříč Českem, byť jeden reprezentuje hlavně Brno a druhý vyrůstal na Kladně (paradoxně se ale nenarodili v Česku – Calin pochází z Moldavska, Viktor Sheen zase z Kazachstánu). Přání bylo vyslyšeno.

Calin a Viktor Sheen zčistajasna včera zveřejnili společný videosingl s názvem Dívej, který jen na YouTube za necelý den nasbíral již přes 115 tisíc přehrání, a oznámili příchod dvanáctiskladbového alba Roadtrip, které je v tento moment dostupné na streamovacích službách. A co víc – chtějí vyprodat i největší koncertní halu v Česku, pražskou O2 arenu.

Pro české rappery je O2 arena obzvlášť výjimečná v tom, že se ji jen málokterému podaří naplnit. Přece jen jde o prostor, kam se vejde až dvacet tisíc lidí. S přesahem, jaký dvojice interpretů má, je ovšem možné, že budou – s ohledem na to, že na řádné promo mají ještě osm měsíců – hlásit vyprodáno. V roce 2018 se to podařilo mimo jiné rapperu Marpovi, tehdy ale šlo o maximální kapacitu devíti tisíc diváků.

Koncert se uskuteční 12. října, vstupenky jdou do prodeje tuto neděli od 18.00.