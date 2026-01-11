Dvacet let byl internetovým outsiderem, teď ovládl trh. Unikátní archiv lidských rad drtí konkurenci
Na dříve specificky zaměřený Reddit vtrhly ženy i vláda a udělaly z něj fenomén, který v dosahu poráží i TikTok a ze svého šéfa udělal miliardáře.
Ještě před pár lety bylo diskuzí fórum Reddit pro většinu světa jen digitálním zapadákovem. Místem, kde se v nepřehledných vláknech potkávali programátoři, fanoušci her nebo lidé hledající extrémně specifické informace. Dnes se však platforma transformovala v jeden z hlavních pilířů moderního internetu. Ne proto, že by byla nablýskanější než třeba Instagram, ale protože v době zaplavené uměle vytvářeným obsahem nabízí tu nejcennější komoditu, a sice autentickou lidskou zkušenost.
Na rozdíl od konkurence není Reddit postavený na budování osobních značek, ale na tématech. V takzvaných subredditech (tematických fórech) lidé neprezentují ideální verzi svého života, ale řeší reálné problémy. Pro laika to funguje jednoduše: místo obecného vyhledávání jdete přímo do komunity.
Pokud vás trápí první krůčky v investování, jdete do fóra o osobních financích, kde lidé sdílejí reálné chyby, které je stály peníze. Celý systém řídí sami uživatelé, kteří hlasováním určují užitečnost příspěvků. Právě tato demokratická kontrola a armáda dobrovolných moderátorů, kteří ve svém volném čase čistí diskuse od trollů a spamu, brání tomu, aby se platforma zvrhla v digitální stoku.
Tento model se ukazuje jako nečekaně silný byznysový tah. Internet je dnes zaplaven generickými články vytvořenými pro vyhledávače, které sice vypadají správně, ale postrádají hloubku. Reddit v tomto chaosu funguje jako protijed. Odpovědi zde nejsou uhlazené a perfektní, ale skládají se z různých úhlů pohledu a osobních příběhů. Čtenář si musí udělat vlastní názor, ale má z čeho vybírat.
Že tento přístup oslovuje masy, potvrzují data z Velké Británie, která je pro platformu druhým největším trhem. Podle statistik, které zveřejnil portál The Guardian, zde Reddit za poslední dva roky posílil o 88 % a v dosahu předběhl i TikTok. S webem se dnes setkávají tři z pěti online aktivních Britů. U generace Z ve věku 18 až 24 let se návštěvnost pohybuje nad hranicí 75 %.
Klíčovým faktorem tohoto raketového růstu je paradoxně i nástup umělé inteligence. Reddit totiž uzavřel lukrativní dohody se společnostmi Google a OpenAI, díky čemuž se jeho obsah používá k trénování AI modelů. V praxi to znamená, že když dnes lidé něco hledají na Googlu, umělá inteligence jim v rámci automatických shrnutí často naservíruje právě odpovědi z Redditu jako nejdůvěryhodnější zdroj založený na lidské zkušenosti. Tato přímá linka mezi vyhledávačem a diskusními fóry tak na platformu přivádí miliony nových uživatelů, kteří dříve o Reddit ani nezavadili.
Mění se tak i demografie uživatelů. Dřívější pověst čistě mužského technického fóra je minulostí, například v Británii se někdejší dominance mužů rozplynula a dnes je publikum genderově vyrovnané, přičemž ženy už tvoří mírnou nadpoloviční většinu. Právě tento příliv uživatelek stojí za masivním růstem komunit zaměřených na témata jako těhotenství, rodičovství nebo péče o pleť, kde si lidé rádi nechají poradit od ostatních matek či expertů.
Reddit se však stal klíčovým místem i pro další mainstreamová témata, která dříve ovládala jen klasická média. Extrémní nárůst zažívá sport: jen fórum věnované Premier League, nejpopulárnější fotbalové lize světa, zaznamenalo za rok nárůst o miliardu zhlédnutí, protože fanoušci zde v reálném čase rozebírají každý moment zápasu.
Platforma se stala útočištěm i pro oblasti s menším mediálním pokrytím, jako je ženský fotbal, kde komunity za poslední rok zdvojnásobily svou velikost. Tato rostoucí relevance už dosáhla bodu, kdy Reddit nemůže ignorovat ani státní správa. Britská vláda si zde založila oficiální účet a ministři pravidelně pořádají diskuse typu „ptejte se na cokoliv“, aby byli v kontaktu s veřejností tam, kde se skutečně debatuje.
Tento kulturní posun se po dvaceti letech konečně naplno promítl i do byznysové stránky věci. Reddit byl dlouhá léta známý tím, že ovládá internetový diskurz, ale neumí na něm vydělat. Příjmy z reklamy, která je dnes hlavním motorem firmy, doplňují právě prodeje dat pro trénování AI. To se projevilo po březnovém vstupu na burzu v roce 2024, kdy firma vykázala několik ziskových čtvrtletí v řadě a její tržní kapitalizace vystřelila k 38 miliardám dolarů (793 miliard korun).
Z tohoto úspěchu těží především jeden ze zakladatelů Redditu Steve Huffman, jehož příběh připomíná hollywoodské drama. V roce 2005 napsal kód webu za pouhých 20 dní, aby následně firmu prodal za tehdy slušných, ale z dnešního pohledu směšných 10 milionů dolarů (209 milionů korun). Po odchodu zakladatelů ale Reddit začal pod náporem kontroverzního obsahu kolabovat. Huffman se v roce 2015 vrátil jako „spasitel“ do role šéfa, aby uklidil toxické komunity a vybudoval udržitelný byznys. Dnes se Huffman díky svému zhruba tříprocentnímu podílu v podniku řadí mezi dolarové miliardáře s majetkem kolem 1,2 miliardy dolarů (25 miliard korun).