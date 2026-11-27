Sci-fi seriál od Amazonu do Česka přinesl dvě miliardy korun. Za desítky tisíc kachliček i stovky lidí
Seriál Blade Runner 2099 se z velké části natáčel v Česku a platil tu za lidi i rekvizity. Peníze ale přinesly i Disney a Netflix.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Česko je ve filmařském světě vyhlášené. Jezdí sem štáby z celého světa, aby Prahu i jiná místa proměnily na lokace ze svých filmů a seriálů. Třeba na historickou Vídeň, ale taky na futuristické Los Angeles. Zahraniční filmaře sem lákají pobídky, díky kterým mohou získat zpátky část utracených nákladů – a díky nim jedna právě vydaná sci-fi novinka utratila v Česku pořádný ranec peněz.
Na první pohled se možná nezdá jako nejlepší kandidát pro natáčení zrovna v Praze. Vždyť se odehrává v pochmurném Los Angeles v budoucnosti plné neonů a obřích mrakodrapů. Jenže sci-fi seriál Blade Runner 2099 od Amazon Prime Video v Česku za poslední dva roky strávil 114 natáčecích dnů. Zamířil k Národnímu divadlu, do pražského metra, do studií na Barrandově, ale třeba i na Kladensko nebo k Jablonci. Navíc využil schopností stovek místních výtvarníků, řemeslníků a filmařů.
Ve výsledku přineslo natáčení Blade Runnera 2099 do Česka 1,8 miliardy korun, jak nyní uvedl Státní fond audiovize. Právě ten řeší pobídky, které přispěly k tomu, že seriál vznikal zde. Díky nim se filmařům vrátilo 300 milionů z uznatelných nákladů. „Pobídky hrály u vzniku projektu a přesunutí jeho výroby do České republiky zásadní roli. Bez nich by ani Blade Runner ani žádný podobně velký projekt do Česka nepřišel,“ říká producentka společnosti Film United Veronika Lencová, jež měla místní výrobu seriálu na starost.
„Pro sérii vzniklo více než sto dekorací v jedenácti ateliérech a na lokacích. I přesto, že trendem je natáčet před zeleným pozadím a vytvářet vše v počítači, Blade Runner 2099 se spolehl na řemeslnou výrobu,“ dodává Lencová – a připomíná tím, že Blade Runner 2099 je audiovizuálně úchvatný seriál. A to i díky až kuriózním, drobným detailům. „Čeští řemeslníci například vlastnoručně vyrobili desetitisíce kachliček, kterými obložili budovy futuristického Los Angeles,“ popisuje producentka.
Velkou část z téměř dvou miliard utratili filmaři v barrandovských studiích, kde strávili 73 ze 114 natáčecích dnů osmidílného seriálu. „Blade Runner 2099 byl jedním z mimořádně rozsáhlých projektů posledních let. Pro Barrandov Studio znamenal tržby ve výši přibližně 235 milionů korun,“ uvádí ředitel Petr Tichý. Místní pracovníci se podíleli na stavbě přibližně třiceti dekorací a zajistili výrobu značného množství rekvizit. „Včetně těch speciálních pro další natáčení ve Španělsku,“ dodává šéf studia.
Blade Runner 2099 nicméně nebyl jedinou listopadovou premiérou, která do Česka přinesla peníze. Byť pokračování kultovního sci-fi bylo zdaleka nejštědřejší. Na Netflixu se objevila třetí řada historického seriálu Císařovna o Alžbětě Bavorské neboli Sisi, který do Česka zamířil už podruhé – a vedle historického centra Prahy i barrandovských ateliérů využil známé památky jako zámky Sychrov, Konopiště a Karlova Koruna nebo hrad Točník.
Streamovací služba v Česku utratila 362 milionů korun, podobnou částku jako u druhé řady Císařovny. Netflix tím jen potvrdil, že filmy a seriály v Česku natáčí velice rád. Také třetí listopadová premiéra s významnou českou účastí se zahalila do historického hávu, ale s fiktivním a hlavně pro české diváky neobvyklým zasazením. Na Disney+ prožívá úspěšnou premiéru korejský seriál The Remarried Empress s uznatelnými místními náklady ve výši 85 milionů korun.
Svou velkolepou romanci umístil do „moravského Versailles“ v Jaroměřici nad Rokytnou, Květné zahrady v Kroměříži, na vodní hrad Švihov, Červenou Lhotu či Hrádek u Nechanic. A stejně jako Císařovna vyrazil i do Kutné Hory. A jak připomíná ředitelka Státního fondu audiovize Veronika Slámová, peníze na české účty neputují jen za pronájmy lokací, na které štáby postaví herce a kamery. Natáčení vyžaduje zázemí, výrobu a složitou logistiku.
„Na obrazovce český divák možná pozná zámek nebo stanici metra. Už ale neuvidí, kdo postavil dekorace, ušil kostýmy, přivezl techniku nebo ubytoval štáb,“ říká. „O zapojení českých štábů a služeb se rozhoduje ve chvíli, kdy producent vybírá zemi pro natáčení. Smyslem pobídek je, aby o takové zakázky mohli čeští filmaři a dodavatelé úspěšně usilovat. A těší mě, když se dobrá zkušenost promění v další spolupráci, jako se to podařilo u Císařovny,“ uzavírá Slámová.