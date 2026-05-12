Netflix natáčí a utrácí v Česku, nabírá tu filmaře i komparz. Proti miliardám jinde je to ale jen kapka

Nejen Netflix, ale i Apple, Amazon nebo Disney v Česku točí filmové a seriálové produkce za stovky milionů i miliardy korun.

The Empress. Philip Froissant in The Empress.
Císařovna od Netflixu se částečně natáčela i v Česku
Kam Netflix přijde, tam utrácí miliony, zaměstnává stovky filmařů a klidně tisícovky komparzistů. A protože Netflix takhle chodí po celém světě, z těch milionů se nasčítají miliardy – a dokonce ještě vyšší čísla. Streamovací obr právě zveřejnil přehled svého světového utrácení, do kterého patří i jeho aktivity v Česku.

Před deseti lety Netflix provedl ze dne na den masivní expanzi po takřka celém světě. Ze šedesátky zemí se rozšířil do dalších 130 států včetně Česka. Za tu dobu přispěl do světové ekonomiky astronomickou částkou 325 miliard dolarů, což je sedm bilionů korun neboli sedmička a dvanáct nul. Investice do filmů a seriálů z toho činily 135 milionů dolarů, víc než třetinu.

Ruku v ruce s financemi šlo i tvoření pracovních míst. Za poslední dekádu se Netflix chlubí poskytnutím 425 tisíc pracovních pozic na jím produkovaných filmech a seriálech. Dále najal 700 tisíc komparzistů či brigádníků a pracovníků na krátkodobé úvazky. Celkem tak učinil na více než 4 500 místech v padesáti zemích. A z fenoménu, který ve streamovací firmě sami nazývají „Netflix effect“, těží i Česko.

V globálním srovnání miliard a bilionů jsou aktivity Netflixu u nás pouhou kapkou, přesto je v Česku světový gigant velice aktivní. V právě zveřejněném přehledu Netflix připomíná například seriál Císařovna z roku 2022. Část z více než pěti set herců a filmařů nebo tisícovky komparzistů se rekrutovala i z Česka, v seriálu o císařovně Sisi uvidíte Hradčany, Kroměříž i záběry z barrandovských studií.

Začátkem roku zase netflixovské štáby zamířily do Prahy i do Liberce pro natáčení seriálu Věk nevinnosti o newyorské smetánce z 19. století. Hlavní město už dříve posloužilo i filmařům akce The Gray Man s Ryanem Goslingem v hlavní roli, což je mimochodem dodnes jeden z nejdražších filmových projektů Netflixu.

Přece jen o něco méně známými produkcemi Netflixu jsou pak německý akční thriller Cihla, který se v Praze natáčel loni. Stejně jako taktéž německý seriál s prozatím pouze pracovním názvem Dva vrazi. Nicméně nejen Netflixem živ je český filmový průmysl. Svá díla tu produkují či produkovaly i další streamovací služby.

Nadace na Apple TV je vynikající sci-fi, které míří do své už čtvrté sezony a v Česku utratila už přes miliardu korun. Také produkce kyberpunku Blade Runner 2099 od Amazonu u nás měla tuto hranici překonat. Amazon zde loni natáčel i akční seriál Ride or Die. Pro Disney+ se zase předloni v Praze točil hororový seriál City of Blood s rozpočtem téměř 400 milionů korun. A ve výčtu zajímavých kousků natáčených v Česku nelze nevzpomenout na zábavný mix fantasy a střelného prachu Carnival Row s Orlandem Bloomem v hlavní roli.

