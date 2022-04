Dvě tváře šéfa Goldman Sachs. Přes týden nejmocnější investiční bankéř světa, o víkendu taneční DJ

Čtvrtý řádek odspodu, respektive dvacátý odshora, druhé a třetí slovo zleva. V té záplavě jmen by ho člověk snadno přehlédl, zvlášť když nahoře svítí Metallica, Dua Lipa nebo Green Day. Přesto – i když je skoro na konci a nepatří k hlavním hvězdám – na plakátu letošního ročníku legendárního festivalu Lollapalooza vyčnívá: David Salomon, dříve DJ D-Sol. A také nejmocnější investiční bankéř světa.

Wall Street je symbolem moci, peněz, možná chamtivosti a také určité upjatosti, věčně nagelovaný a v obleku navlečený Gordon Gekko ze slavného filmu Wall Street nebyl hollywoodským výmyslem, ale odrazem bankovní posedlosti dress codem. Taneční hudba, house a uvolněné rytmy na párty jsou toho pravým opakem – v ikonické bance Goldman Sachs se ale oba světy propojují. A rovnou v postavě jejího šéfa.

„Jsem nadšený, že budu letos v létě moct poprvé vystoupit na Lollapalooze,“ napsal Solomon na svůj hudební instagramový účet, který sleduje bezmála 38 tisíc lidí. A dodal: „Příjmy půjdou na konto různých neziskových organizací.“ Zatímco jeho účast na akci, která do chicagského Grant Parku přiláká na konci července stovky tisíc lidí, celkem překvapivá je, že věnuje honorář na dobročinnost, ani ne. Dělá to u všech svých vystoupení a není se čemu divit – jako předseda představenstva a generální ředitel Goldman Sachs si jen za rok 2021 vydělal 35 milionů dolaru, tedy tři čtvrtě miliardy korun.

Šedesátiletý Solomon, který pochází z newyorské židovské rodiny, se hudbě oddával vždy, veřejně ale začal vystupovat až v roce 2015. A trvalo to další dva roky, než si toho americká média všimla. Že vysoce postavený manažer legendami opředené banky má dvě tváře a po nocích vystupuje jako DJ, poprvé provalil deník The New York Times. Ne všichni v jeho okolí byli z nové slávy nadšení, objevily se soukromé výzvy, aby toho nechal, že pro bankovní kariéru se nesluší ji míchat s dance music.

Proč tyto hlasy nevyslechl, loni Solomon v jednom z firemních podcastů vysvětlil takto: „Přemýšlel jsem o tom a řekl jsem si, že hudba je něco, co mě baví, že u toho neporušuji žádné zákony ani nedělám nic špatného. A proč bych měl končit s něčím, z čeho mám opravdovou radost?“ Jeho tisková mluvčí obvykle dodává: „David je přesvědčený, že mít širokou paletu zájmů vede k vyrovnanějšímu životu a lepší kariéře.“

S tou kariérou má zjevně pravdu. Už když začal veřejně djovat, platil v konzervativním bankovním světě za nadějný kádr, v Goldman Sachs do té doby pracoval na velkých investičních projektech a byl klíčovou postavou její investiční divize. Když pak na konci roku 2016 odešel provozní ředitel banky Gary Cohn do vlády nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa, postoupil Solomon na jeho místo. Stal se tak faktickou dvojkou ve firmě jen za generálním ředitelem Lloydem Blankfeinem. A když ten o další rok později zamířil do důchodu, vyšvihl se DJ D-Sol (toto umělecké jméno už ale přestal používat) do jeho křesla.

Jeho hudební dráha naznačuje to, co o něm říkají i jeho kolegové a spolupracovníci a co mu pomohlo v kariéře ve světě finančnictví: že je komunikativní, umí dobře vystupovat, není ale škrobený a zároveň se zajímá o lidi kolem sebe. To je něco, co Blankfeinovi s Cohnem trochu chybělo, byli to mimořádně chytří a úspěšní, ale také výkonností posedlí byznysmeni. Solomon naproti tomu prosadil například volnější pravidla pro hodnocení práce stážistů, podporuje zaměstnávání lidí z etnických i sexuálních menšin, zasazuje se za rovná práva žen i mužů… To všechno jsou témata, která aktuálně hýbou bankovnictvím.

Nic z toho se ale neděje na úkor výkonnosti Goldman Sachs, banka loni vykázala rekordní zisk 21,6 miliardy dolarů. To je v přepočtu necelý půl bilion korun. I proto se ozvali někteří kritici, že je nevhodné, aby šéf tak ziskového kolosu vystupoval na hudebním festivalu pro širokou veřejnost. V případě vysoce postavených manažerů Goldman Sachs ovšem určitá nedůvěřivost není nic neobvyklého – banka je totiž synonymem moci Wall Streetu a zákulisní loutkohry, která ve skutečnosti ovládá politiku.

Solomonův bývalý kolega Cohn, který šel pracovat pro Donalda Trumpa (a nedávno pomohl firmě českého miliardáře Karla Komárka v cestě na burzu v New Yorku), byl totiž jen dalším z mnoha goldmanovských odchovanců, kteří zamířili do Washingtonu nebo jiných politických epicenter.

Například ministrem financí ve vládě George W. Bushe byl ex-šéf Goldman Sachs Hank Paulson, nynější italský premiér a bývalý guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi byl zaměstnancem Goldman Sachs a například šéf české Hospodářské komory, exministr průmyslu Vladimír Dlouhý, byl poradcem banky ve střední a východní Evropě.

O tom, že by Solomon, jehož kanál na Spotify měsíčně poslouchá tři čtvrtě milionu lidí, chtěl své předchůdce a kolegy následovat do politiky, se nic neví. Hudbě se zjevně věnovat ale chce dál. Ta přitom není jedinou jeho vášní – má také luxusní sbírku vín. K té se pak váže jedna jeho nepříjemná zkušenost: když usedl v roce 2018 do čela Goldman Sachs, zjistil, že jeho osobní asistent mu ze soukromého sklepa ukradl 500 drahých lahví vína v ceně přes milion dolarů. Policie muže zatkla a ten se v den, kdy mělo začít soudní líčení, raději rozhodl zabít a vyskočil z okna ve 33. patře hotelu Carlyle na Manhattanu.