Dvoumetrový robot s rohy a motorovou pilou budí děs i pohoršení. Má přitom zachraňovat životy
Místo člověka má převzít práci s motorovou pilou a dalšími nástroji. Operátor mezitím zůstane v bezpečí a přes joystick bude řídit každý jeho pohyb.
Záměr je šlechetný, vzhled pekelný. Na sociálních sítích způsobil nový robot s názvem Threehalves od startupu Satyress virální poprask. Je to dvoumetrový mechanický stroj s rohy na hlavě, svítícíma očima a motorovou pilou místo rukou. Nemá ale škodit, naopak. Podle autorů má pomáhat během lesních požárů či ve zřícených budovách a zachránit nejen lidské životy přímo na místě, ale také zmenšit riziko pro záchranáře.
Za vzhledem, který kombinuje humanoidní trup se čtyřnohým podvozkem, se skrývá promyšlený koncept. Dvounohé stroje jsou přirozeně nestabilní a k udržení rovnováhy potřebují neustálé výpočty. Jakmile se jim zjednodušeně řečeno vybije baterka, spadnou. A na nerovném terénu je jejich ovládání ještě náročnější. Kalifornský startup proto zvolil konstrukci inspirovanou kentaurem. Čtyřnohá základna poskytuje výrazně větší stabilitu, humanoidní horní část zase umožňuje využívat nástroje určené pro člověka. A nahoře je rohatá hlava.
Stroj ale nemá klasické paže s rukama. Místo nich používá systém, do kterého lze během několika minut připojit různé nástroje, například motorovou pilu, vrtačku nebo šroubovák. Končetiny i nástroje jsou navíc sestavené ze tří vzájemně zaměnitelných částí, což má usnadnit opravy a rychlou změnu vybavení přímo v terénu.
Threehalves je ovládán na dálku pomocí joysticku. Pracovník tak může zůstat v krytu, zatímco robot vykonává nebezpečnou práci. Člověk přitom stále využívá své zkušenosti a dělá stejnou práci jako dosud, jen se nemusí vystavovat žáru, padajícím větvím nebo dalším rizikům.
Extrémní vzhled ovšem v zámoří vyvolává otázky a kontroverze. Název startupu Satyress odkazuje na ženskou podobu fauna z řecké mytologie, zatímco samotný robot dostal jméno Threehalves, protože robot má spojovat tři různé části: člověka, kozla a koně.
Tyto odkazy spolu s rohatou hlavou vzbudily silnou reakci například v amerických křesťanských komunitách. Podle některých hlasů vzhled stroje silně rezonuje s pohanskými modlami a starověkými božstvy, což vnímají jako projev morálního úpadku Západu, který prý skrze moderní technologie vrací k životu okultní symboliku.
Samotný zakladatel Beau G. bere tyto polarizované reakce v klidu. Tím, že se jeho projekt lidem buď extrémně líbí, nebo je naopak silně odpuzuje, si zajistil celosvětovou pozornost. Aby však rozptýlil apokalyptické obavy ze vzpoury strojů, zabudoval do návrhu bezpečnostní pojistky, kdy lze robota na dálku zmrazit. Pokud tohle selže, přichází na řadu zajímavý krok.
Threehalves má na hrudi a zádech speciální nádrže, které slouží jako nouzové terče. Když hrozí nebezpečí, stačí tyto nádrže z dálky prostřelit pistolí nebo propíchnout ostrým nástrojem. Jakmile systém ztratí tlak vzduchu, okamžitě se aktivují brzdy, které robota uzamknou na místě. K naprosto seriózně myšlenému návodu existuje i názorný obrázek.
Rohy na hlavě mají mimochodem také svou specifickou funkci – lze je prodloužit natolik, aby se robot fyzicky nevešel do standardních dveří a nemohl tak vniknout do běžných domovů. Ačkoliv se Threehalves už nyní zapojil do debaty o budoucnosti záchranných složek, jeho tvůrce upozorňuje, že projekt je stále ve fázi prototypu. Startup zatím neoznámil datum vydání, cenu ani to, zda robot splňuje přísné americké normy pro bezpečnost práce, což je naprosto klíčové pro to, aby si ho vůbec mohly hasičské sbory koupit.