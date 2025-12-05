E-commerce čeká velký otřes: AI nedává přednost velkým značkám, což je šance pro menší e-shopy
Umělá inteligence srovnává konkurenci a maže vliv velikosti marketingového rozpočtu. E-shopy ale musí být připraveny, hlásí Pavel Cvetler ze Shoptetu.
Umělá inteligence změní zavedené pořádky v online nakupování. Pomůže s tím takzvaný shopping research, novinka, kterou v rámci ChatGPT minulý týden představil jeho tvůrce OpenAI. Má potenciál radikálně přepsat nejen slevové akce typu Black Friday nebo vánoční či letní výprodeje, ale může smazat i rozdíl mezi malými a velkými e-shopy. Menší obchodníci mohou díky ní posílit. O co konkrétně jde? Celý nákup proběhne v konverzaci s inteligentním agentem, který to udělá za zákazníka a vybere nabídku podle zadaných parametrů či preferencí. Myslím, že se dá mluvit o revoluci v nakupování.
Trend jde sice vnímat jako další prodejní kanál, ale hlavní změnou je, že zákazník už nebude muset sám aktivně vyhledávat, porovnávat, klikat a rozhodovat. Pro obchodníky bude mnohem důležitější pochopit, jak jejich produkty bude cílová skupina vyhledávat či jaké parametry jsou pro zákazníky nejdůležitější, a to pak správně formulovat a předávat do těchto nástrojů.
E-shopy by se na novinku měly začít připravovat už nyní, podle informací Shoptetu by mohlo být agentní nakupování v Evropě dostupné přibližně v polovině příštího roku. Naším cílem je být připraveni a agentní nakupování umožnit e-shopům ve chvíli, kdy sem tento trend dorazí. Vývoj nicméně může ovlivnit i evropská legislativa, která hraje významnou roli v tom, kdy a jak rychle se technologie dostanou do běžné praxe.
Nákupy přes ChatGPT mohou být pro menší a středně velké e-shopy velká příležitost – od OpenAI máme potvrzené, že jejich AI nedává přednost velkým brandům, ale pracuje s daty. Bude-li mít menší e-shop lepší parametry nabídky nebo lepší fit na vyhledávání, může být klidně doporučen před největšími hráči. Menší e-shopy tak mohou lépe konkurovat velkým, pokud mají kvalitní produktovou nabídku a rychlou logistiku.
Tento způsob nakupování navíc může přinést mnohem relevantnější návštěvnost než klasická reklama nebo marketplaces. Tím se srovnává konkurence a maže se trochu vliv velikosti marketingového rozpočtu. Navíc už dnes je vidět jasný trend využívání AI i při výběru a vyhledávání, přestože v EU není dostupný kompletní nákupní proces.
Dopady těchto změn se projeví mimo jiné třeba na tom, jak budou zákazníci pracovat se srovnávači. Ty už nebude navštěvovat přímo zákazník, data bude za něj konzumovat agent. Heureka a podobné služby budou více fungovat jako zdroj dat než jako návštěvnostní kanál. AI agent totiž dokáže udělat kompletní porovnání za zákazníka automaticky.
Ještě markantnější bude změna u výprodejových akcí. Agent se totiž bude rozhodovat na základě dat a vyhodnocovat nejlepší či nejpřesnější nabídky v reálném čase. Zákazníkům to zjednoduší rozhodování a zároveň pomůže eliminovat marketingové triky, protože agentovi půjde o skutečnou relevanci a hodnotu nabídky, ne jen zvýrazněná procenta slev. Obchodníci s férovými cenami a kvalitní logistikou budou v takových akcích ještě konkurenceschopnější.
Na co se musí obchodníci připravit? Klíčové bude mít perfektní data. AI pracuje převážně na jejich základě. Přesné ceny, dostupnost, parametry a kvalitní popisy budou zásadní, aby e-shop uspěl v agentním doporučování. Z hlediska provozu e-shopu se ale nic dramaticky nemění. V Shoptetu se snažíme věci dělat vždy jednoduše, a tak mohou obchodníci očekávat, že se jim objednávka přes agenta objeví v systému jako každá jiná. Z pohledu obchodníka je agentní nakupování nový kanál, nejde však o nový systém.