E-commerce překonala očekávání. Češi podruhé v historii v e-shopech nakoupili za více než 200 miliard
Online prodeje zboží u zdejších obchodníků loni rostly o šest procent, průměrná hodnota objednávky se pohybovala kolem 1 900 korun.
Českému e-commerce trhu se v loňském roce dařilo, a to dokonce mírně nad očekávání. Online prodeje zboží u zdejších e-shopů rostly o šest procent a celkem se vyšplhaly na 206 miliard korun. „Magickou“ dvou set miliardovou hranici přitom překonaly podruhé v historii a poprvé od skončení pandemie koronaviru. Průměrná hodnota objednávky se přitom pohybovala kolem 1 900 korun, vyplývá z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureky.
„Meziroční růst o šest procent v porovnání s rokem 2024 mírně překonal naše očekávání. České e-commerce se opravdu dařilo, Češi utráceli v roce 2025 prakticky každý měsíc víc než vloni,“ hodnotí výsledky výkonný ředitel APEK Jan Vetyška, jenž upozorňuje, že zatímco po extrémním nárůstu trhu během covidových restrikcí přišel v obratech e-shopů krátkodobý propad.
Nyní je to podruhé za sebou, kdy česká e-commerce opět rostla. „Potvrdilo se, že e-commerce v určitou chvíli předběhla sama sebe. Nyní jsme se dostali na hodnoty, které odpovídají plynulému růstu a ke kterým bychom průběžně došli. Věřím, že stoupat budou obraty i v roce 2026,“ doplnil Vetyška s tím, že očekává i růst podílu online obchodů na celém českém maloobchodu, který se aktuálně pohybuje kolem patnácti procent.
Podle ředitele Heureka Group Davida Chmelaře se potvrzuje dlouhodobý trend: „Trh roste stabilně kolem šesti procent ročně, což je zdravý a udržitelný vývoj. Období pandemie přineslo spíše umělé navýšení a následné snížení, ale aktuální výsledky ukazují, že jsme se vrátili k přirozené růstové křivce.“
I podle dat společnosti Shoptet, na jehož platformě funguje přes 40 tisíc e-shopů, se obchodníkům loni dařilo. Malí a velcí hráči, kteří tvoří většinu jeho klientů, měli vykázat vyšší růst než průměr trhu. „Tržby e-shopů na Shoptetu vzrostly v průměru o 15 procent meziročně a vyšplhaly se celkově na 91 miliard korun. Ukazuje se tak, že Češi jsou při nakupování na internetu věrní lokálním značkám a obchodníkům, kteří tak úspěšně ustáli dopady inflace i nástup asijských online tržišť,“ komentuje provozní ředitel Jan Hospodka. Očekává přitom, že i letos bude tento segment trhu růst dvouciferným tempem.
APEK ale upozorňuje, že i přes růst čelí zdejší e-shopy velkým výzvám. „Nesmíme zavírat oči před masivním nástupem asijských tržišť, která často nerespektují evropská pravidla pro bezpečnost či ekologii. Pro zdravý vývoj trhu je klíčové, aby byla vymáhána férová pravidla pro všechny. Naše e-shopy investují do špičkového servisu a bezpečnosti, což je v dlouhodobém horizontu jejich hlavní konkurenční výhoda,“ komentuje Vetyška.
Jak na LinkedInu upozornil donedávna spolumajitel a ředitel e-shopu Trenýrkárna.cz Ruslan Skopal, kvůli neférové konkurenci svou činnost po relativně krátké době ukončil další zdejší e-shop. Má jít o Musicwear, prodejce licencovaného hudebního oblečení z Vítkova. „Oznámil konec a vyklízí sklad. A jako hlavní důvod zmiňuje situaci na trhu kolem Temu,“ popsal Skopal. Jde přitom o dlouhodobější problém.
Na celkovém obratu e-commerce se jako každý rok nejvýrazněji podílí kategorie elektroniky, podle meziročního srovnání ale tento segment mírně klesá o 1,85procentního bodu. To potvrzuje i prodejce Datart, podle kterého se po většinu roku 2025 zdejší elektro trh potýkal s opatrností zákazníků a postupným poklesem poptávky, obrat následně přišel na jeho konci. „Listopad se stal prvním měsícem meziročního růstu po dlouhé sérii poklesů, když trh posílil řádově o 0,8 procenta. Tím odstartovalo klíčové období elektro sezony, které tradičně významně ovlivňuje celoroční výsledky,“ komentuje vývoj na trhu společnost.
Vítězem uplynulého roku je pak podle dat kategorie zdraví, kam spadají i loni populární vitamíny a výživové doplňky. „Stabilní růst je patrný i v kategoriích jako je kosmetika a parfémy, nebo třeba hobby,“ doplnil Chmelař. Meziročně měl povyrůst i segment erotických pomůcek.
Podle Vetyšky je dále jedním z důležitých trendů loňska doručování balíčků do výdejních boxů: „Zatímco v lednu využilo box alespoň jednou 56 procent nakupujících, v červenci to už bylo 65 procent a v prosinci dokonce 72 procent zákazníků.“ A co následně očekávat v letošním roce? „Umělá inteligence už začíná měnit byznys opravdu v praxi. Na jedné straně je to AI pomoc zákazníkům s výběrem a objednáním zboží. Na druhé straně pak obchodníci dokáží ušetřit náklady, když jim umělá inteligence značně zjednodušuje práci na všech úrovních,“ předpovídá Vetyška