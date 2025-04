Vzali miliardy, aby jí pomohli zpět na vrchol. Zadlužila se ještě víc, marketingově s ní ale Spotify boduje

Uložit 0

Bylo to pro ni krušné období, které šokovalo i širokou sportovní obec. Když se před čtyřmi lety zjistilo, že jeden z nejopěvovanějších fotbalových klubů světa dluží přes 1,3 miliardy eur, zákonitě musela ve vedení týmu přijít revoluce, která by šílenou finanční situaci pomalu zlepšovala. Důležitou roli v tom má Spotify, kterému se daří katalánský velkoklub kreativně propojovat s největšími hudebními hvězdami. A teď se blíží další velkolepý krok.

Finančně zotavit tak obrovský sportovní kolos, jakým FC Barcelona je, z principu nemůže být jednoduché. Obzvlášť v případě, když jeho dluh činí v přepočtu necelých 35 miliard korun a vznikl jednak ze špatných investic do hráčů, jednak kvůli nadměrným výdajům na jejich platy. Vedení klubu pod taktovkou Josepa Bartomeua zkrátka nezvládlo finanční řízení a zapříčinilo katastrofální stav.

Proto do prezidentského křesla v roce 2022 usedl barcelonský srdcař Joan Laporta a rozhodl se řezat do živého. Rozjely se refinancování dluhu, prodeje části televizních i digitálních práv, snižování platů hráčů i výdajů na přestupy hráčů z jiných celků a také začaly námluvy s novými sponzory. Tím hlavním se stalo Spotify, jednička na poli streamování hudby, kterou měsíčně používá přes 600 milionů lidí.

Foto: Spotify Lamine Yamal, jedna z největších hvězd fotbalové Barcelony

Zpráva o spolupráci Barçy a Spotify tehdy obletěla celý svět. Švédský obr do té doby nikdy nebyl hlavním sponzorem tak velkého sportovního klubu a nikdy v rámci dlouhodobé, respektive čtyřleté sponzorské spolupráce nevynaložil 280 milionů eur (přes sedm miliard korun). Pro vedení aktuálního lídra španělské La Ligy šlo o cennou vzpruhu za finančním zotavením, Spotify ale do partnerství rozhodně nešlo jako charita.

Za miliardy korun si firma koupila práva na domácí stadion Camp Nou, který se přejmenoval na Spotify Camp Nou. A stejně tak zásadní bylo i získání exkluzivního prostoru na dresech hráčů. Na přední straně mužského, ale i dámského barcelonského týmu mohlo Spotify umístit své logo a svým způsobem si tak zajistilo také možnost s ním marketingově nakládat tak, jak se mu to zrovna hodí. Proto se tam občas dějí zajímavé grafické věci.

Spotify už totiž několikrát své logo nahradilo za vizuální identitu velkých hudebních umělců, přes kterou chytře propagovalo své klíčové aktivity. Poprvé se na nich objevil ikonický jazyk legendární kapely The Rolling Stones, a to v rámci jejich celosvětového turné. Poté na ně bylo umístěno i logo španělské zpěvačky Rosalíe, kanadského rappera Drakea či kolumbijské zpěvačky Karol G. Prostor dostala i skupina Coldplay.

Spotify začalo barcelonské dresy využívat pro marketingové aktivity spřátelených kapel a interpretů a zpravidla si vybíralo zápasy, kde bude viditelnost co největší. A to jsou v případě španělské první ligy střety s Realem Madrid, pro které se vžilo označení El Clásico. Edice s The Rolling Stones, Coldplay, ale i Drakeem nebo Rosalií byly využity právě v těchto kláních, které jsou pro fanoušky z důvodu tradiční rivality obou týmů jedny z nejatraktivnějších.

Marketingově to ale nefunguje jen pro Spotify, ale také pro Barcelonu. Standardně se totiž představuje i speciální komunikace, díky které může svou auru dostat blíže k novým lidem, typicky fanouškům dané kapely nebo daného hudebníka. Dresy navíc putují i do prodeje, takže si je může kdokoliv zakoupit a podpořit tak obě strany. A nebývá výjimkou ani charitativní přesah, kdy se peníze z prodejů limitovaných dresů dávají na dobrou věc.

Za měsíc má přitom přijít další, z hudebního hlediska zajímavá spolupráce. Podle katalánského serveru Ara se má objevit na dresech symbol Travise Scotta, jednoho z nejznámějších rapperů současnosti, a to opět před třaskavým El Clásicem, které se v Barceloně odehraje 11. května. Podle dostupných informací má chystaná edice nahradit tu s Taylor Swift, o které se také mluvilo. Zprávu ale FC Barcelona ani Spotify zatím oficiálně nepotvrdily.

Travis Scott by dával smysl z několika důvodů. Především jde o nesmírně velkou hudební hvězdu, kterou jen na Spotify měsíčně poslouchá skoro sedmdesát milionů lidí. Třiatřicetiletý Američan má zároveň ke Katalánsku blízko i kvůli tomu, že tam před dvěma lety natáčel videoklip k hitu Sirens, pro který využil monumentální Tarraco Arenu v Tarragoně – a spolupracoval s tamní uměleckou skupinou.

Všehovšudy se Spotify pro fotbalovou Barcelonu stalo veledůležitým partnerem k postupnému finančním zotavení. A projevuje se to hlavně růstem komerčních příjmů klubu, které předloni dosáhly úrovně 351 milionů eur (8,8 miliardy korun) s tím, že jen 200 milionů eur pocházelo ze sponzorských smluv. I tak je ale Barça hluboce zadlužena, teď zejména v souvislosti s novým stadionem, respektive celým komplexem.

Nejen, že modernizuje Spotify Camp Nou, který by se mohl otevřít během příštího roku (byť je to kvůli pokračující výstavbě spíš nepravděpodobné), ale také buduje projekt Espai Barça, což má být nové sportovní zázemí, kterého se domácí aréna stane středobodem. To celé má podle španělského deníku El País stát zhruba 1,5 miliardy eur, tedy přes 37 miliard korun. Vedení klubu ale očekává, že Espai Barça bude přinášet stovky milionů v příjmech ročně.