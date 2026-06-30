Fanoušky fotbalu vozí po Praze legendární newyorský taxík. Známé osobnosti v něm natáčejí videa na Youtube
Čeští fotbaloví nadšenci mohou během šampionátu vyzkoušet americké taxi. Přivezla jim ho Fortuna, která letos očekává rekordní sázky.
Žlutý americký vůz, který jako by vypadl z hollywoodského filmu, brázdí pražské silnice. Newyorskou ikonu přivezla do Česka v rámci své kampaně k probíhajícímu fotbalovému šampionátu sázková kancelář Fortuna, aby fanouškům přiblížila atmosféru fotbalového mistrovství světa v Americe. Nejde přitom o statickou kulisu na focení.
Vozidlo slouží jako pojízdné studio, ve kterém známé osobnosti jako rapper Marpo nebo fotbalista Tomáš Ujfaluši natáčejí videa na YouTube a běžní fotbaloví nadšenci dostávají šanci zažít netradiční jízdu městem.
Uvnitř vozu na ně čeká interaktivní fotbalová hra Matchmaster. Jde o každodenní tipovačku, ve které mohou fanoušci zdarma otestovat své znalosti a předpovídat výsledky jednotlivých zápasů turnaje. Pro ty nejúspěšnější jsou každý hrací den připraveny sázkové bonusy, v celkovém hodnocení ale lze získat i jeden milion korun. Reklamní spot, který navozuje atmosféru New Yorku, se natáčel v brazilském Sao Paulu, průvodcem příběhu je rázovitý taxikář, který v klipu zosobňuje klasickou figurku z Manhattanu. Je žoviální, hlasitý, divoce gestikuluje a styl jeho jízdy má k poklidnému tempu hodně daleko.
Podle tiskového mluvčího Fortuny Petra Šraina vyvolala u reklamního spotu velké překvapení volba hlavní tváře, která se na zadním sedadle zmiňovaného vozu ocitla. Sázková kancelář totiž sáhla po popové ikoně Heleně Vondráčkové. „Chtěli jsme osobnost známou napříč generacemi, která symbolizuje velkou show. Letošní mistrovství světa je historicky největší a přináší nejvíc zápasů, takže velkolepý koncept byl namístě,“ doplňuje Šrain.
Právě prvek nadsázky hraje v celém konceptu klíčovou roli. Diváky podle Šraina baví zejména moment, kdy se v ostré manhattanské zatáčce, kterou taxikář projede s typickým americkým sebevědomím, známá zpěvačka rozplácne o boční sklo auta. Ve Fortuně záměrně hledali někoho se smyslem pro humor a schopností udělat si legraci sám ze sebe. Do toho Helena Vondráčková ideálně zapadla. Vizuálně propracovaný spot navíc vznikal pod taktovkou režiséra Augusta de Fragy, který má na kontě i úspěšné projekty pro streamovací platformu Netflix.
Když se na turnaj po dlouhých dvaceti letech probojoval český národní tým, musela Fortuna, jakožto jeho oficiální partner, reagovat při přípravě kampaně velmi flexibilně. Na poslední chvíli se tak přímo s vybranými reprezentanty dotáčely speciální pasáže, které televizní kampaň organicky propojily s děním v české kabině.
„Atmosféra v taxíku a na displejích telefonů je však jedna věc, každodenní realita běžného fanouška druhá,“ zamýšlí se Petr Šrain s tím, že zámořské dějiště šampionátu staví tuzemské příznivce před výzvu v podobě časového posunu. Většina klíčových zápasů se totiž hraje v době, kdy je v Česku noc. Začátek léta se tak pro tisíce lidí mění v maraton nočního bdění, což podle Šraina vyžaduje strategickou přípravu. Fortuna ji v rámci kampaně zastřešuje konceptem Big Thrill Prep.
Ta hledá odpověď na to, jak fanouškům pomoci zvládnout noční přenosy a následné ranní fungování v práci bez ztráty produktivity. „Odborníci i zkušení fanoušci se shodují, že základem úspěchu je úprava životosprávy během turnaje,“ upozorňuje Šrain. Doporučuje se vyhnout se těžkým jídlům, která spolehlivě vyvolávají útlum, a nahradit je lehkými snacky. Místo kávy, jež může spánkový rytmus rozhodit na několik dní dopředu, také radí sáhnout po kiwi, které podpoří tvorbu melatoninu a dodá vitamín C i přírodní cukry.
Zvýšený zájem o šampionát se projevuje také v byznysových ukazatelích. Pro tuzemský sázkový trh představuje mistrovství světa jeden z vrcholů roku, což letos umocňuje právě účast národního týmu po dvou desetiletích. Během předchozího šampionátu v Kataru dosáhl objem přijatých sázek u Fortuny 1,4 miliardy korun. Letos se vlivem několika faktorů očekává překonání této hranice.
„I když se Češi nakonec neprobojovali do vyřazovací části, stále platí, že jsme se na turnaji představili po dlouhých dvaceti letech a hraje se v novém formátu s více týmy, více zápasy a po delší časový úsek. V kontextu toho všeho očekáváme rekordní sázky až ve výši 1,8 miliardy korun,“ odhaduje Petr Šrain.
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