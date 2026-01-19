Fasáda zaujme, vnitřek tolik ne. Firma teď přeměňuje vinohradské historické skvosty na moderní bydlení
Vinohrady jsou cool. Jenže mnoho domů nabízí byty, které už neodpovídají moderním požadavkům. A jejich rekonstrukce bývá složitější než novostavba.
Bazilika sv. Ludmily na náměstí Míru, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřího z Poděbrad, farmářské trhy, kavárny, parky a hlavně noblesní činžáky z 19. století… Vinohrady bezesporu patří k nejhezčím adresám v Praze. Jenže u části domů platí, že fasáda ještě drží formu, zatímco byty uvnitř už neodpovídají dnešním potřebám. Právě to chce změnit značka Signature Living , za níž stojí investoři ze společnosti Asca Development. Pod jejich taktovkou prochází několik vinohradských objektů rekonstrukcí tak, aby zvenku dál respektovaly historii, ale uvnitř nabídly moderní bydlení.
Rozhodnutí soustředit se právě na Vinohrady bylo přitom velmi osobní. „Zakladatelé Signature Living zde žijí a mají k této čtvrti silný vztah. Jde o snahu navázat na charakter místa, které dobře znají a kde chtějí přirozeně vracet do domů kvalitu, která v průběhu let zastarala,“ vysvětluje mluvčí firmy Marie Třešňák Lesáková s tím, že mezi první projekty, které otevřely portfolio Signature Living, patřily rekonstrukce domů na náměstí Jiřího z Poděbrad či v nedaleké Laubově ulici. Nyní probíhají práce na projektech Vinohradská 67, Polská 52 a Slavíkova 6.
Projektanti doplňují, že rekonstrukce historických domů jsou často výrazně složitější než novostavba. „Jedním z největších témat je například obměna dožitých konstrukcí, která zasahuje do samotné statiky budovy. Kvůli tomuto náročnému zásahu ovšem dochází k uvolnění dispozic ve všech patrech, což otevírá prostor pro moderní a velkorysé bydlení,“ říká Pavel Veverka z projekční kanceláře Fapal. Dalším limitem jsou parkovací místa, s nimiž se v minulých stoletích přirozeně nepočítalo. Signature Living se tak prý stará i o budování nových podzemních garážových stání.
Pro firmu tak Vinohrady zůstávají klíčovou a nejzajímavější lokalitou, nicméně v minulosti se zaměřila i na projekt Na Spojce 2 ve Vršovicích. „Aktuálně do dalších městských částí expandovat neplánujeme. Důležitější než geografický růst je pro nás hloubka know-how a zachování charakteru našich projektů. Vinohrady navíc mají stále velký potenciál – a historických budov je zde spoustu,“ dodává Třešňák Lesáková.
V případě projektu Polská 52 jde o secesní dům z roku 1912, který kolemjdoucí zaujme bohatým romantizujícím členěním fasády. Nyní v šesti nadzemních podlažích nabízí 21 jednotek od 1 po 5+kk, doplněných o sklepy, balkony, terasy či předzahrádky. Slavíkova 6 je též secesní dům, určen ale je spíše pro rodiny, neboť počítá hlavně s byty o dispozicích 3 a 4+kk. Vinohradskou 67 pak Signature Living nabízí primárně mladým lidem či investorům, protože zde budou převážně jednotky 1 a 2+kk.