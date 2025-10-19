Ferrari je skvělé auto, akcie bych ale nekoupil, říká Semotan. S Kejlou se shodli, že poroste Dell
V nejnovějším dílu podcastu Money Maker Hedge došlo vedle ČEZu i na slavnou počítačovou firmu a ještě slavnější automobilku. Má cenu do nich investovat?
Prodeje elektromobilů sice stoupají všude ve světě, dokonce i v Česku, nicméně čím dál víc se hovoří o tom, že odchod spalovacích motorů bude pomalejší, než se původně očekávalo. A teď za to dokonce potrestali investoři Ferrari – jeho akcie se propadly, když firma oznámila, že výhledově bude vyrábět méně bateriových vozů, než původně slibovala. Podle stálých hostů podcastu Money Maker Hedge, investorů Michala Semotana a Filipa Kejly, jde ale o důsledek korekcí v segmentu luxusních značek. Co naopak z dění na burze vyzvedli, jsou akcie počítačové společnosti Dell. Ty podle nich mají silný potenciál dál růst a těžit z AI mánie.
Automobilka Ferrari je na burze od roku 2016 a nikdy na ní nezažila tak blbý den, jakým pro ni byl čtvrtek 9. října. To spadla ze 418 eur za akcii na 354 eur, což představuje pokles zhruba o 15 procent. Ten den totiž legenda z Maranella ohlásila jednak první detaily o svém chystaném bateriovém modelu, jednak zveřejnila aktualizovaný byznysový výhled do roku 2030.
A přestože jedno jako druhé ukázalo poměrně povzbudivá čísla, analytici čekali víc. Speciálně se jim nelíbilo, že firma chce ubrat ze svých elektromobilních ambicí. „Ferrari je naceněné nesmyslně, je to prostě ústřel a když vidím korekci na jiných luxusních akciích, třeba Louis Vuitton, tak z mého pohledu to je jenom reakce na to, co se teď děje. Nemůže se růst do nebe,“ prohlásil v aktuální epizodě podcastu Money Maker Hedge jeden z jeho stálých hostů Michal Semotan z J&T Investiční společnosti.
Následně si Semotan, který je známý svou láskou k vozům Porsche (Ferrari prý nikdy nevlastnil ani vlastnit nebude, a to jak v podobě auta, tak v podobě akcií), dovolil srovnání právě s ikonou ze Stuttgartu, která ale neprochází byznysově nejlepším obdobím a má trable na pro něj klíčových trzích v Číně a v USA: „Porsche je furt levné… Padly jim marže, ale podle mého názoru se během dvou či tří let budou zvedat. Teď ten trh předbíhá ten nejnegativnější scénář, který může být. Když dáme tyhle dvě společnosti na jednu misku, tak z mého pohledu Ferrari ne a Porsche ano.“ Jen pro srovnání – zatímco Ferrari letos na hodnotě ztratilo téměř 18 procent, Porsche už spadlo skoro o 30 procent.
Druhý z hostů podcastu Filip Kejla z Next Wealth se pak pozastavil nad tím, že nejspíš ani šéf Ferrari Benedetto Vigna nečekal, že trhy zareagují tak špatně: se svými kolegy ohlásil, že tržby společnosti budou letos o něco vyšší a že i hrubý zisk do dalších let zůstane na úrovni zhruba 30 procent. Jenže současně s tím uvedli, že v roce 2030 budou elektromobily představovat jen pětinu prodaných nových Ferrari, nikoli 40 procent, jak se původně zamýšlelo.
A právě na to reagovaly trhy negativně, zároveň šlo o součást korekce na trhu luxusních značek. „Ani CEO Ferrari nečekal, že může spustit takovýhle výprodej, protože to prohlášení bylo v duchu: daří se, úsměvy, rozdělíme větší dividendy, schválíme vám zpětné odkupy, šlapeme, příští rok bude ještě auto. A investoři řekli: ‚Ne, chtěli jsme víc,‘“ zhodnotil dění Kejla.
Jestliže akcie Ferrari tedy Kejla se Semotanem označili za ty, které patří k poraženým posledních dní a týdnů, naopak vyzdvihli počítačovou společnost Dell, které se daří bodovat v rámci aktuální AI mánie. Cenné papíry se značkou DELL letos přidaly 30 procent, takže narostly víc než Apple, Meta nebo Microsoft. „My jsme ho kupovali pod 100 dolarů, viděli jsme, že tam má dva pilíře a že přesah může být veliký, když se to povede. A povedlo se,“ uvedl Filip Kejla s tím, že nyní se akcie Dellu obchodují za cenu přes 150 dolarů.
O tom, že Dell může být dalším – byť trochu ukrytým – vítězem boomu umělé inteligence, už začínají psát i odborná média jako třeba magazín Barron’s. A podobně to vidí i Michal Semotan: „Investoři Dell hejtili vždycky za jejich klasickou konzervativní divizi počítačů, oni také odkládali nějakou modernizaci toho, ale poslední výsledky ukázaly, že tenhle segment neklesal. Dokonce rostl. Shodneme se na pozitivním výhledu.“