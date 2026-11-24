Festival elektronické hudby Beats for Love poprvé vyráží do zimy. Do Brna přiveze přes 30 světových DJů
Beats for Love Winter obsadí 4. a 5. prosince brněnské výstaviště. Hlavními jmény jsou Sara Landry, Sub Focus, Lost Frequencies a Don Diablo.
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Festival Beats for Love, který za víc než deset let vyrostl z Ostravy podle organizátorů v největší přehlídku elektronické taneční hudby ve střední Evropě, poprvé vyráží mimo letní termín. Premiérový Beats for Love Winter obsadí 4. a 5. prosince brněnské výstaviště, kde se ve dvou halách a na dvou scénách vystřídá přes třicet zahraničních interpretů. Kromě hal počítají pořadatelé i s venkovní festivalovou zónou. „Od začátku jsme věděli, že nechceme vytvořit jen další halovou party,“ říká ředitel festivalu Kamil Rudolf, který koncept ostravského festivalu vymyslel.
Brno pořadatelé vybrali jako zlatý střed, odkud to fanoušci nemají daleko z Ostravy ani z Prahy. Rozpočet zimního ročníku nezveřejňují, podle jejich slov je ale mnohem menší než u letního festivalu, který má patnáct scén proti dvěma brněnským. Na premiéru přispívají i město Brno a Jihomoravský kraj. Vstupenky se podle pořadatelů blíží vyprodání a se zimní edicí mají plán na několik let. Pod značkou Beats for Love Experience chtějí pokračovat i v sérii akcí v areálu Nová Osmička ve Frýdku-Místku, bývalé textilce, kterou firma pořádající Beats for Love loni koupila.
Největším lákadlem programu má být americká DJka a producentka Sara Landry, která se během několika let vypracovala mezi nejvýraznější jména světové hard techno scény a je známá temným, hypnotickým zvukem. „Sara na Beats for Love Winter přiveze svou ikonickou show Eternalism. Věříme, že bude bezpochyby patřit k nejvýraznějším momentům celého festivalu,“ říká programový ředitel festivalu Jiří Ramík.
Pestrým programem chtějí pořadatelé oslovit dlouholeté fanoušky i ty, kdo na Beats for Love přijdou poprvé. Milovníky drum & bassu láká festival na britského producenta Sub Focus, kterého doplní Sigma, Friction nebo A.M.C & Phantom. Melodičtější elektroniku a taneční hity zastupují belgický Lost Frequencies a nizozemský Don Diablo. Dál vystoupí třeba Brennan Heart, Danny Avila nebo britský zpěvák John Newman se svým elektronickým projektem SIX40TWO.
Mimo taneční parket chce zimní ročník přebrat i část toho, jak funguje letní festival. Areál bude stejně jako v létě plně bezhotovostní a partneři festivalu chystají vlastní zóny s doprovodným programem a místy k odpočinku. „Cílem je vykouzlit na místě atmosféru, kterou fanoušci znají z letního festivalu, a zároveň vytvořit zcela nový zážitek s vlastní identitou,“ dodává Rudolf. CzechCrunch je mediálním partnerem akce, vstupenky prodává oficiální web festivalu.