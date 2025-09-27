Šéf Beats for Love koupil bývalou textilku ve Frýdku-Místku. Vyrostou tu nové Dolní Vítkovice?
Kamil Rudolf provozuje klub Stoun a pořádá festival Beats for Love. Teď získal bývalou textilní továrnu a plánuje tam přinést kulturní život.
Šéf největšího festivalu elektronické hudby ve střední Evropě se chystá proměnit opuštěnou textilní továrnu v moravskoslezském průmyslovém městě v pulzující kulturní centrum. Kamil Rudolf, zakladatel úspěšných festivalů Beats for Love nebo Sweetsen fest a provozovatel nejdéle fungujícího hudebního klubu v Česku, koupil začátkem září od společnosti Slezan Holding areál známý jako Osmička ve Frýdku-Místku.
Místo má díky této transakci získat úplně nový směr. Konkrétní cenu prodeje žádná ze stran nesdělila, Kamil Rudolf nicméně prostřednictvím své firmy Love production plánuje v bývalé textilní továrně v ulici Bavlnářská rozsáhlé investice do rekonstrukce. „Chceme, aby areál znovu navázal na svou významnou pozici v regionu a plánujeme vybudovat centrum plné kulturních, společenských a komunitních akcí a zážitků,“ popisuje nový vlastník.
Pětačtyřicetiletý šéf Beats for Love chce v místě zajistit každodenní program a rád by se vydal za hranice běžného kulturního centra. „Naším ultimátním cílem je mít pro každý den v týdnu přichystanou akci, která lidi zaujme a potěší,“ doplňuje Rudolf, který stojí za nejúspěšnějšími hudebními akcemi v regionu a také klubem Stoun v Ostravě. Historickou významnost Osmičky chce propojit se současnými potřebami.
Prodej Osmičky představuje další významný krok v dlouhodobé konverzi textilních továren ve Frýdku-Místku. Proces začal už v roce 2016 memorandem mezi městem a společností Slezan Holding, které zajistilo ochranu historických částí budov bývalých textilních továren. „Věřím, že osobnost s takovým tahem na branku dokáže v Osmičce zajistit pestrou náplň kulturních aktivit, že Frýdek-Místek bude mít své menší Dolní Vítkovice,“ komentoval akvizici primátor Petr Korč.
Dosavadní vlastník Slezan Holding označil dohodu s Rudolfem za strategicky přínosnou. „Nabyvatel je nejen velmi úspěšným podnikatelem, promotérem a manažerem, ale také místním patriotem a společensky aktivní osobou,“ uvedl předseda představenstva Jiří Karásek. Společnost počítá se synergickým fungováním s vlastními rozsáhlými investičními projekty v dané části města. Areál bývalé textilní továrny ve Frýdku-Místku nyní čeká postupná rekonstrukce a příprava na novou etapu provozu.