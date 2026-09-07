Firmu prodal Slovákům, spolu byznys zdvojnásobili. Teď jde do startupu, který za rok přesáhl 10 milionů
Pavel Pinkas coby partner naskakuje do startupu Ranketta, která firmám radí, jak být vidět v nástrojích umělé inteligence.
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Zákazník dnes hledá zboží jinak. Objevování nových produktů se postupně přesouvá z klasických e-shopů a vyhledávačů přímo do AI modelů, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo asistent Alexa. Běžné SEO a webová analytika na tento nový kanál nestačí a značky ztrácejí přehled o tom, zda je umělá inteligence vůbec doporučuje. A právě tento technologický zlom přiměl Pavla Pinkase k návratu do startupových začátků.
Pinkas na konci roku 2023 prodal svůj vyhledávací e-commerce nástroj Persoo slovenskému konkurentovi Luigi’s Box. Cílem transakce, jejíž velikost CzechCrunch odhadl v rozmezí od sta do dvou set milionů korun, bylo vytvořit evropskou jedničku ve vyhledávání. Vypořádání Pinkase proběhlo z poloviny v hotovosti a z poloviny v podílech a součástí dohody bylo i jeho setrvání ve spojené firmě do konce roku 2026.
Z pozice zakladatele se tak přesunul do strukturovaného korporátního prostředí. „Po spojení jsme najednou měli board, každý department svého šéfa a u všeho daný proces. Na to jsem si musel zvyknout,“ přiznává Pinkas, jenž v Luigi’s Boxu dostal na starosti obchod pro střední a východní Evropu.
Své cíle naplnil předčasně. „Za dva roky od spojení jsme firmu zdvojnásobili a letos jsme překročili 250 milionů korun v opakujících se ročních tržbách (ARR). To byl přesně cíl, který jsem si dal,“ komentuje Pinkas. Z exekutivní role proto odchází, nadále ale v Luigi’s Boxu zůstává akcionářem.
Jeho další kroky teď vedou do Ranketty. Český startup dvaadvacetiletého Vojtěcha Oravce, jenž předtím spolupracoval i s Tomášem Mikolovem, se zaměřuje právě na zviditelnění firem v chatovacích rozhraních AI. S Oravcem Pinkase propojil investor Michal Zálešák z fondu Lighthouse Ventures, který historicky podpořil Persoo a koncem loňska také Rankettu. Pinkas tehdy produkt Ranketty analyzoval, investici Zálešákovi doporučil a s Oravcem zůstal v kontaktu.
Nyní se k němu přidává naplno v roli Founding partnera a Chief Sales Officera (CSO). Pinkas doplňuje, že si nekupuje podíl ve firmě za hotovost, jeho majetkový vstup je vázaný čistě na výkon. „Beru to jako spravedlivý model. Jdu do toho stejně jako Vojta s kůží na trh, ne jako pasivní investor,“ vysvětluje. Zaměřit se primárně plánuje na škálování byznysu na zahraniční trhy, stavbu obchodního týmu a strategická partnerství. Oravec tím získá prostor pro přesun do Silicon Valley, kde chce budovat pozici přímo u amerických zákazníků.
Pro Pinkase jde o možnost využít již získané zkušeností. „Připomíná mi to situaci s Persoo před osmi lety. Tehdy jsme zákazníkům vysvětlovali, proč je potřeba web personalizovat. Dnes se ta logika přesouvá o úroveň výš. Pokud vás nedoporučí AI, zákazník se k vám vůbec nedostane,“ upozorňuje na formující se trh takzvané agentic commerce. Ranketta dnes obsluhuje klienty jako Sconto, Rossmann, BrainMarket nebo J&T Banku a ukazuje jim, jaká data modely reálně doporučují.
Rychlost adopce produktu potvrzují i čísla. Už po dvou měsících od startu koncem loňska dosáhla Ranketta opakujících se ročních tržeb (ARR) ve výši sto tisíc dolarů, asi dva miliony korun. Letos již firma měla vyrůst o 400 procent a do konce roku cílí na 600procentní meziroční růst, což znamená, že se její aktuální roční tržby pohybují na úrovni 10 milionů korun a míří k 15 milionům.
Většina zákazníků zatím pochází z Česka a Slovenska, zahraničí tvoří jen asi 15 procent příjmů. Právě tento poměr má Pinkasův nástup změnit, stejně tak jako zmiňované stěhování Oravce do Spojených států. K průniku na západní trhy má Rankettě pomoci také právě uzavírané investiční kolo.
„Hledal jsem někoho zkušeného, kdo si už jednou prošel cestou foundera i úspěšným exitem. Klíčové bylo, aby dokázal řídit obchodní tým za hranicemi a zároveň se na firmu díval perspektivou zakladatele,“ komentuje novou posilu Oravec.
Čas na expanzi se podle obou partnerů krátí. „Spousta e-shopů a brandů si vůbec neuvědomuje, že už dávno přišly o náskok. Zatímco čekají, konkurence se učí, jak být vidět v ChatGPT nebo Gemini. Kdo tohle podcení teď, bude to za rok dva dohánět mnohem hůř a dráž,“ uzavírá Pinkas.