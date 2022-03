Taylor Hawkins hrál s rockovou energií. Na bubeníka Foo Fighters vzpomíná Ozzy Osbourne i Elton John

Hudební skupina Foo Fighters vznikla v důsledku jedné z největších hudebních tragédií 90. let, když hlavní člen kapely Nirvana Kurt Cobain spáchal sebevraždu. Bubeník Dave Grohl nedlouho potom založil zprvu sólový projekt, který se časem sám stal jednou z nejpopulárnějších rockových kapel současnosti. Foo Fighters teď uzavřeli další kapitolu své existence další tragédií, zemřel totiž jejich bubeník Taylor Hawkins.

Informace se poprvé objevila v pátek, kdy ji na sociálních sítích sdílela sama skupina. V té době se chystala na jeden z posledních koncertů americké tour v Bogotě v Kolumbii. Místní zdravotní úřad také zveřejnil zprávu o pacientovi s bolestmi na hrudi. Jeho resuscitace byla bohužel neúspěšná a padesátiletý Hawkins zemřel.

Jak popisuje BBC, následné vyšetření v jeho těle objevilo stopy několika látek včetně antidepresiv, opioidů, marihuany a dalších drog. Vyšetřovatelé ovšem neuvedli, zda měly na hudebníkovu smrt jakýkoliv vliv. Důvod Hawkinsova skonu tak prozatím oficiálně zůstává bez vysvětlení a další detaily se mají objevit později.

Foto: Raph_PH Taylor Hawkins, bubeník Foo Fighters

Známý rockový bubeník měl úspěšnou kariéru už předtím, než se oficiálně stal součástí Foo Fighters. V hudebních skupinách hrál už na střední škole, později působil v kapele kanadské interpretky Sass Jordan a v roce 1995, když mu bylo 23 let, se připojil ke skupině zpěvačky Alanis Morissette. Ta právě vydala album Jagged Little Pill, které se stalo hitem u kritiky i posluchačů.

Při živých vystoupeních se tehdy Hawkins ukázal jako rodící se hvězda, schopná svým energickým výkonem povznést všechny ostatní hudebníky. V roce 1997 mu Dave Grohl, s nímž se znal, zavolal s otázkou, jestli zná dobrého bubeníka. Foo Fighters o toho svého kvůli neshodám zrovna přišli. Ačkoliv Alanis Morissette tehdy měla podstatně větší jméno než Grohlova kapela, Hawkins se rozhodl k mladému projektu připojit.

Ačkoliv se Foo Fighters ve svých počátcích potýkali s problémem, jak navázat na odkaz Nirvany, a později bývalo jejich nekomplikované pojetí rocku označované za stereotypní, zajistili si velký úspěch. Za dvacet let, co byl Hawkins jejich členem, získali čtyři ceny Grammy za nejlepší rockové album a osm dalších v jiných kategoriích. Dvě alba se také po vydání dostala na první místo nejprodávanějších nahrávek.

Do roku 2020 prodali jen ve Spojených státech přes 18 milionů desek, respektive přes 16 milionů bez debutového alba, na kterém hrál předchozí bubeník. Všichni členové kapely se pak loni dostali do Rokenrolové síně slávy, a to hned v prvním roce, co se jim této pocty mohlo dostat.

Foo Fighters byli jednoznačně Hawkinsovou hlavní skupinou, kde přispíval jako bubeník a někdy také zpěvem, hrou na kytaru a klávesy. Působil ovšem také jinde. V roce 2006 vydal první ze dvou alb svého sólového projektu Taylor Hawkins and the Coattail Riders. V roce 2014 pak následovalo album jeho další skupiny The Birds of Satan. Kromě toho spolupracoval s mnoha dalšími hudebníky a získal si jméno jednoho z významných rockových bubeníků současnosti.

Lítost nad jeho ztrátou vedle nejbližších kolegů vyjádřilo i mnoho známých hudebních osobností jako Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Elton John, Finneas, Liam Gallagher, Axl Rose, Questlove, Mark Ronson nebo Tom Morello. „Bůh ti žehnej, Taylore Hawkinsi. Obdivoval jsem tvého ducha a nezastavitelnou rockovou energii,“ napsal posledně zmíněný kytarista skupiny Rage Against the Machine.

Foo Fighters zrušili zbývající koncerty aktuální americké tour a pravděpodobně nezahrají ani na udílení cen Grammy 3. dubna, kde jsou nominovaní v několika kategoriích. Jelikož byl Hawkins zásadní částí kapely po naprostou většinu její existence, zbývající členové budou stát před velkou výzvou, jak a s kým pokračovat dále.