Fotbalová Sparta šlape do esportu. Spojila se s profesionálním týmem a přitáhla ikonu hry FIFA

V české fotbalové lize má pražská Sparta postavení nejúspěšnějšího klubu s největším počtem ligových titulů – a něčeho podobného by nepochybně chtěla dosáhnout také na poli profesionálního hraní videohry FIFA. Za tímto cílem se její esportová divize spojila s přední česko-slovenskou organizací Enterprise. Společně budou chtít bojovat o cenné trofeje i napříč Evropou, přičemž pomáhat jim v tom bude jeden z nejlepších hráčů série FIFA v zemi.

Profesionální hraní počítačových her (takzvaný esport) není pro fotbalový velkoklub z hlavního města ničím cizím. Svou divizi pod názvem Sparta eSports založil pražský tým už před čtyřmi lety a soustředil se s ní výhradně na nejpopulárnější fotbalový simulátor FIFA. Po menších či větších úspěších v Česku i za hranicemi se teď pro rudá videoherní esa otevírá nová kapitola.

Esportové oddělení Sparty totiž navázalo spolupráci s česko-slovenskou herní organizací Enterprise, která v oblasti profesionálního hraní působí od předloňského března a má své vlastní týmy hráčů pro Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, Valorant, Brawl Stars a nyní i FIFA. Spojení současně znamená vznik nové herní značky Sparta eSports – Enterprise, která má být více vidět napříč Evropou, kde soutěží esportové týmy i těch nejznámějších klubů jako Manchester City, AS Řím či Ajax Amsterdam.

„Máme plně vybavené herní prostory v Praze na Žižkově, které jsou hráčům přístupné 24/7, a realizační tým, který se stará o to, aby měli hráči vše potřebné pro maximální výkonnost i mentální pohodu. V těchto prostorách na pravidelné bázi pořádáme bootcampy pod dohledem trenéra dané herní sekce,“ říká pro CzechCrunch marketingový manažer Enterprise Jakub Faul.

Foto: Enterprise Esportová divize Sparty spolu s některými ze „skutečných“ fotbalistů

„Hráči budou moct odehrát zápasy z našich herních prostor, odkud budeme jednotlivá utkání zároveň i živě přenášet na Twitchi. Plánujeme zvýšit frekvenci přátelských utkání proti tuzemským i světovým klubům, ale také začít streamovat individuální turnaje všech našich hráčů,“ doplňuje Faul. Právě zmíněné živé přenosy zápasů jsou v rámci esportů nesmírně důležité.

Ačkoliv se esporty dá v nějakých případech sledovat fyzicky ze zaplněných tribun, o čemž se loni mohl přesvědčit i CzechCrunch, když vyrazil na jednu z největších esportových akcí v Česku, přenášení virtuálních zápasů přes herní službu Twitch je mnohem populárnější. Proto se jednotliví hráči snaží na své kanály lákat co největší počet diváků, což ve výsledku pomáhá i jejich příjmům.

Například dvě esportové stálice pražské Sparty, Jan „Emerickson“ Krupička a Jan „TheJohny“ Hradil, mají napříč platformami dohromady přes 236 tisíc fanoušků. Oblíbený je také Martin „Caster“ Štěpán, který se k dvojici přidal o dva roky později. A nově bude rudé barvy letenských hájit i Dominik „Seron“ Čermák, jeden z nejlepších hráčů FIFA v Česku, který dříve bojoval za tým Sampi fotbalisty Jakuba Jankta.

„Seron sám projevil zájem připojit se k Enterprise. A spojení se Spartou vytvořilo ideální příležitost pro vstup do FIFA,“ doplňuje Faul. Samotný Seron pak novou spolupráci komentuje slovy: „Jsem rád, že jsem dostal příležitost v nově vzniklém týmu. Budu se snažit podávat ty nejlepší výkony, abych reprezentoval klub nejlépe, jak to jen jde. Věřím, že to dokážu.“