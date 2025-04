Frank Drebin je zpět, akorát s jiným hercem. Nová Bláznivá střela má venku první ukázku

Jmenuje se Frank Drebin junior a je podobně zdatný policista jako jeho otec. Nová Bláznivá střela se dostane do kin už letos v srpnu.

Uložit 0

Bude to už 37 let, co vyšla policejní komedie Bláznivá střela. Film s hodně specifickým humorem kraloval televizím hlavně v 90. letech a hlášky Franka Drebina se pro mnohé staly nezapomenutelné. Teď vzniká úplně nová verze, ve které Leslieho Nielsena nahradil možná trochu nečekaně Liam Neeson, známý jako představitel spíš seriózních akčních rolí. A venku je první ukázka.

Nielsen zemřel před téměř 15 lety a stejně tak jsou po smrti i jeho herečtí kolegové George Kennedy a později odsouzený O.J. Simpson. Filmová trilogie je ale stále poměrně nadčasová a i teď patří mezi ty nejlepší a nejztřeštěnější komedie vůbec. Což nový snímek respektuje a snaží se být spíš rebootem než vysloveně předělávkou. Hlavním hrdinou je Frank Drebin junior, syn slavného detektiva. Z krátké ukázky ale zatím není úplně jasné, jestli film stejně jako jeho předchůdce dokáže tak šikovně balancovat na hraně trapnosti.

Bláznivou střelu, která by se měla dostat do kin letos 7. srpna, režíruje Akiva Schaffer, známý třeba komedií Sousedská hlídka. Do producentského křesla se usadil Seth Macfarlane, autor Griffinových nebo filmů o přisprostlém Méďovi. Kromě Neesona, mimochodem v minulosti taky nominovaného na Oscara za Schindlerův seznam, uvidíme i Pamelu Anderson nebo Dannyho Hustona.