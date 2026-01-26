Gastroprůvodce po okolí Jiřího z Poděbrad. Proč zkusit místní putyku a kam za michelinským zážitkem?
Které podniky v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad stojí za návštěvu a co od nich čekat? Zmapovali jsme fine diningové restaurace i ty s výborným pivem.
Park na Jiřího z Poděbrad je sice pořád jedno velké staveniště, ale to by vás od návštěvy téhle části Prahy nemělo odradit. Málokde je totiž tolik skvělých podniků koncentrovaných na tak malé ploše jako tady. Návštěvníci místních bister, restaurací a kaváren navíc dokonale ovládají jednu velmi sympatickou dovednost – ať už je kolem nich lešení, nebo ne, tráví hodně času venku na ulici před svými oblíbenými provozy, pokud to počasí jen trochu dovolí. Atmosféra náměstí a jeho okolí díky tomu získává jedinečný šmrnc. Které podniky tu máme nejraději a stojí podle nás za to? To se dočtete v našem gastroprůvodci, který vznikl za podpory firmy Storyous.
Cafefin
Cafefin je asi ta nejnacpanější kavárna, kterou na Jiřího z Poděbrad najdete – a taky první vietnamská v Praze. Vyhlášená je i na nejrůznějších turistických fórech, takže se může lehce stát, že se sem nedostanete, rezervace totiž neberou. Na mlýnku je káva z malé pražírny Mazelab a k jídlu plejáda pestrých celodenních brunchů od tureckých vajec po sladké kaše. K tomu parádní interiér a je jasné, proč sem všichni chtějí. Pokud ale půjdou věci podle plánu, měli bychom letos dostat malý dárek – další pobočku v Karlíně.
Blumery
Na úplně druhé straně náměstí najdete v budově bývalé pošty podnik, za kterým stojí parta z letenského Kolektoru. I tady servírují hravou kávově-brunchovou nabídku, stejně jako Kolektor ale Blumery není čistě jen kavárna. Většinu týdne tu je otevřeno do půlnoci a večerní menu zahrnuje kromě vína a drinků i vymazlené večeře. Majitelé také hodně sází na atmosféru a interiér a nutno říct, že se jim s obojím opravdu daří parádně kouzlit.
Mèmè
Jeden z nejnovějších přírůstků místní kavárenské scény leží ve Slavíkově ulici a opět jde o vietnamskou kavárnu, tak trochu ale ve skandinávském stylu. Stojí za ní majitelé Ô-mai Coffee, kterým se tu povedlo vytvořit klidné, ale zároveň nadupané místo. Podnik pojmenovali po černém sezamu, který na menu najdete v mnoha variantách. Doporučujeme tu lívancovou.
Chibi Mochi
Přímo na Jiřího z Poděbrad nebo v jeho okolí taky najdete spoustu míst, kde si sice dáte i kávu, ale prim v nich hrají originální nebo jednoduše bezkonkurenčně dobré sladkosti. Pokud chcete zkusit japonské křížence mezi nadýchanými donuty a žvýkavými mochi koláčky, které v sobě snoubí to nejlepší z obou světů a vypadají jako malé květiny, vyzkoušejte mini prodejnu podnikavých bratrů Luongových. Jen pozor, později odpoledne už bývá vyprodáno!
Cinamood
Jestli máte radši sladké rolky, tak jen o pár set metrů vedle najdete pobočku německého řetězce Cinamood. Ten do Prahy vstoupil sice teprve loni v létě, svůj růst ale vzal poměrně zostra a už tu má minimálně tři provozy. Řetězcovostí se však nenechte zviklat, rolky Cinamoodu mají velkou škálu příchutí – mnoho z nich je veganských – a zůstávají lahodně vláčné minimálně i do dalšího dne, když vám tedy zbydou. Pokud nemusíte ty úplně nejsladší varianty, dejte si jablečnou.
Funwari
Kdo ještě neochutnal japonské nadýchané palačinky, měl by to rychle změnit, protože máloco je tak neskutečně dobré! Návštěva Funwari je navíc zážitek se vším všudy – je tu totiž jen pár míst k sezení, ale taky obří plyšový Totoro a spousta dalších hraček vycházejících z populárních japonských příběhů. Palačinky se dělají čerstvé na počkání, a jelikož obsahují pořádnou dávku vaječného sněhu, chvíli si na ně počkáte. Když ale neurvete místo v původní pobočce ve Slavíkově ulici, druhé a velké Funwari najdete jen o kousek dál na úpatí Riegerových sadů.
Kus koláče
Ikonická pekárna, která před lety svými výtvory pobláznila snad celou Prahu, je sice až kousek dál na Korunní, ale z Jiřího z Poděbrad sem za pár minut dojdete. Sortiment už dávno netvoří jen dokonalé ovocné koláče s tvarohem, hromadou másla a drobenkou, ale i spousta dalšího sladkého a slaného pečiva či dortů. Fronty až za roh se tu však tvoří pořád.
Tisse
Tisse je pekárna s kavárnou a její nabídka je oproti tomu, co jsme tu doteď vyjmenovali, poměrně tradiční – kváskový chleba a francouzské sladké pečivo. Její atmosféra je ale svým způsobem noblesní a hlavně ji najdete v klidné Krkonošské ulici, kde má i parádní dvorek ve vnitrobloku. A v něm lehce zapomenete na svět kolem.
Enoteca – Tip od Storyous
Je tu necelý rok, přesto už Enoteca platí za místo, kde se v podstatě nespletete, ať si dáte cokoliv. Prostorný winebar a restaurace na místě někdejšího barber shopu – a taky mladší sourozenec karlínské Enotecy a Suga – servíruje svěží a moderní zážitek z jednoduchých italských chutí a vín. Úplně nejlepší je sem vzít partu kamarádů, obsadit prostorný stůl, nijak se nežinýrovat a ochutnat co nejvíc.
Sumi Garden
Sumi Garden je sesterský podnik palačinkárny Funwari. Najdete ho hned vedle, ostatně právě sem vás z ní pošlou na záchod, když budete potřebovat. Jde o japonskou restauraci s lehce oldschoolovým dřevěným interiérem. Jídlo ale stojí za to a taky je z čeho vybírat – od gyoza knedlíčků přes ramen a sushi až po vydatné steaky nebo rýžové burgery. Pobočka ve Slavíkově sází na rodinnou atmosféru, nedávno se ale rozjela i high-endová verze na křižovatce U Bulhara.
El Camino
Jedna z dlouhodobě nejlépe hodnocených fine diningových restaurací v Praze nabízí to, co vás po přečtení jejího jména jistě napadne – výlet do Španělska, což znamená tapas! Které jsou nejlepší, nemá smysl vyjmenovávat, o tom tenhle zážitek není. Platí tu, že si máte u stolu objednat co nejvíc a vzájemně ochutnávat a užívat si. Skvělé vinné párování je samozřejmostí.
U Tellerů
Pokud máte radši českou kuchyni a případně steaky, zajděte k Tellerům. Místnímu menu sice kraluje filet mignon, vedle něj si ale můžete dát v sezóně třeba i kapří hranolky a k tomu kdykoliv jako parádní dezert šišky s mákem. V téhle hospodě se navíc snoubí dobré jídlo s dobrou plzní a úctyhodná je i její vinná karta.
Levitate
Ambiciózní – a pro někoho možná až překombinovanou – restauraci Christiana Chu najdete sice až pod úrovní vinohradské tržnice, do koloritu Jiřího z Poděbrad ale patří. Levitate je zážitková se vším všudy – začíná se už za dveřmi, a když budete chtít, večeře se může odehrávat hned na třech patrech. Místní menu má buď dvanácti- nebo osmnáctichodovou variantu a loni také učarovalo michelinským komisařům, kteří Chuovi udělili jeho vysněnou hvězdu!
Amunì
Kdysi jedna z nejlepších pražských pizzerií má dnes už velkou konkurenci a taky ty nejlepší roky za sebou, pořád je ale tenhle projekt Sicilana Massima Giuliany osvědčeným místem, kam zamířit na kváskovou pizzu s odvážnou oblohou. Výhodou pro ty z vás, co mají děti, je, že se sem s nimi v pohodě vejdete a je tu i dětský koutek. Interiérově vytříbenější pobočku pak najdete na Smetanově nábřeží.
Gato Nero
Komornější zážitek včetně porcovacích nůžek nabízí pobočka pizzerie Gato Nero. Tady si naopak dáte pizzu neapolského stylu – to znamená s vysokými a nadýchanými okraji a tenoučkým těstem uprostřed a bohatou oblohou. K mání je třeba i verze s kimchi.
Bbred
Jestli fandíte spíš sendvičům a hravým asijským podnikům se silnou atmosférou, vyzkoušejte Bbred. Stojí za ním majitelé zmrzlinárny Taiyaki, kteří se inspirovali u korejského sendvičového řetězce Eggdrop a v létě v Ondříčkově ulici začali prodávat plněné kapsy z brioškového toastového chleba. Drtivá většina je slaných, nechybí ale ani sladká verze a je to jednoduše velké guilty pleasure.
Hoxton Burgers
Když jsme u trendy podniků, které bodují na Instagramu, tak byste neměli vynechat burgrárnu Hoxton. Její burgery totiž nejsou jen líbivý hit, ale opravdu stojí za to (a kdo by si nechtěl vyzkoušet ten se sýrovou polevou, co se musí jíst rukavicemi, že?). V záplavě lákavých housek a náplní ale doporučujeme taky jednou odolat a vyzkoušet místní loaded fries.
The Tavern
Dlouho předtím, než do Prahy dorazily Hoxton Burgers a většina dalších dobrých hamburgerů, byla u Riegerových sadů The Tavern. Ta vůbec nejlepší burgrárna, kam jste mohli zajít a kam se nedalo jen tak dostat. A drží se pořád. Dvoupatrový The Tower of Power je legenda, stejně jako tav fry omáčka a kořeněné hranolky ve tvaru mřížek. Pokud jste tu ještě nebyli, měli byste to rychle napravit!
Kro
Populární projekt Vojty Václavíka najdete na Jiřáku hned dvakrát – jako kavárnu Kro Coffee & Bakery a jako Kro Bistro, kde si můžete dát ikonická kuřata. Dlouho byly oba podniky vedle sebe, to se ale teď mění. Kro Bistro se na únor zavírá a během měsíce by se mělo přestěhovat na opačnou stranu náměstí místo tapas baru Gilda.
Las Adelitas
V případě téhle mexické restaurace je to podobné jako u The Tavern – ještě než Prahu zaplnila nejrůznější bistra, byla tady jedna jediná, o které se dalo říct, že je mexické kuchyni opravdu věrná. Tahle pobočka Adelitas to zrovna nebyla, ale koncept je i tady stejný. A přestože má i on ta nejlepší léta za sebou, pořád si sem můžete zajít na moc dobré tacos , enchiladas či margaritu.
Arepas de Lyna
Koho baví latinskoamerická kuchyně, tak by měl podniknout další výlet na Korunní, a to do malého bistra, které vede Venezuelanka Lyna. Servíruje tu to, co je pro street food její země asi nejtypičtější – placky arepas, které se plní masem, fazolemi, zeleninou, smaženým banánem… Nejlepší je samozřejmě dát si verzi con todo, tedy se vším, a zakončit to churros s čokoládou.
Chi Xiao Mian
Xiao mian jsou drobné nudle, jídlo typické pro čínský region Čchung–čching. Dávají se do silných vývarů se zeleninou i masem a v Praze je kdysi začala propagovat právě tahle restaurace. Dnes už tu poboček i podobně orientovaných podniků najdete víc, tady to ale odstartovalo. Ve studených dnech, jako máme teď, vás navíc máloco zahřeje tak jako hotpot beef. A pokud vás baví sledovat šrumec v kuchyni, určitě si sedněte na bar, který ji tu obklopuje, a sledujte, jak se místní kuchařky činí.
Float
Na pálivé nudle – ale nejen je – můžete zajít do Slavíkovy ulice do Floatu, kde najdete mix výrazné čínské a barmské kuchyně. Ikonické jsou místní hovězí chilli nudle, na menu se ale mihla i verze s bramborovou kaší, skvělé jsou také místní wontony. A zatímco v Chi Xiao Mian můžete mít někdy pocit, že byste se měli najíst co nejrychleji a jít, tady je to útulná zašívárna.
Le Caveau
Až budete na náměstí Jiřího z Poděbrad někdy vcházet Laubovou ulicí (kde kromě Enotecy najdete i vůbec první Antonínovo pekařství), narazíte zejména v teplých měsících na roh obklopený stoly a lidmi, kteří tu nejčastěji popíjejí víno a pivo. Většina z nich budou hosté rohové francouzské pekárny a kavárny Le Caveau, která si právě na tom, že tohle svým hostům nabízí, zakládá. A taky tu koupíte super bagety.
Mikrofarma
Tenhle podnik stojí hned vedle Le Caveau a právě odsud bude většina popíječů piva. Mikrofarma je totiž řeznictví s vlastním bistrem, takže si tu jednak můžete nakoupit maso či uzeniny s sebou, ale taky třeba hot dog, tlačenku, gothaj steak nebo spoustu dalšího na talíř a k tomu to pivo.
Pivnice U Sadu
Tohle je už trochu větší hardcore a návrat do minulosti, kdo má ale rád testování pivních speciálů, měl by dát šanci i téhle trochu zapadlé hospodě. Bohatá je místní čepovaná i lahvová nabídka a nejlepší je získat místo na zahrádce. Dřevěný vnitřek hospody je totiž přesně ten, ze kterého by Zdeněk Pohlreich dostal psotník.
Noelka
Vinárna Noelka je vlastně Pivnice U Sadu, ale ve vinné variantě. A k tomu ještě malý jiřákovský fenomén. Před podnikem, který je vyskládaný lahvemi a bag in boxy a kde není místo na tři kroky, natož židle k sezení, se totiž pravidelně tvoří fronty. Lidé tu postávají se skleničkou a vzájemně se baví a někdy do toho hraje i kytarista. A že nejde o žádná trendy vína, ale ta za pár desítek korun, nikomu nevadí. Atmosféra kolem Noelky to totiž bohatě vyváží a rozhodně stojí za vyzkoušení.
Automat Matuška
Na zaplněné náměstí by v půlce února měl dorazit taky druhý Automat Matuška. Tedy moderní výčep, kde si pro pivo chodíte sami a kde točí výhradně výtvory z broumského minipivovaru. Pivo tu poteče z osmi kohoutů a vůbec poprvé tu Matuška nabídne i vlastní nealko, které zatím nevařil. Nový podnik se má také víc zaměřit na jídlo. To proto, abychom ho nevnímali jen jako hospodu, ale i jako dobrou restauraci. Tak uvidíme!
