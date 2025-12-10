Gastroprůvodce po Holešovicích. Které podniky stojí za pozornost a kolem kterých je jen přehnaný hype?
Holešovice už dávno nejsou jen tržnice a SaSaZu, ale pulzující místo, jež láká foodies z celé Prahy. Která místa se ale opravdu vyplatí navštívit?
Vzhledem k jejich velikosti se jen v dolních Holešovicích letos urodilo tolik podniků jako málokde jinde. Část Prahy, do které se dřív jezdilo hlavně vyzvednout objednávky z Alzy, se i díky lávce z Karlína stala vyhledávaným gastronomickým spotem a zajít si sem můžete do opravdu široké plejády podniků. Které z nich, ať už těch nových nebo starších, ale stojí skutečně za to a kolem kterých se zvedl spíš přehnaný hype? To se dočtete v našem holešovickém gastroprůvodci, který vznikl za podpory firmy Storyous. A v příštím roce se těšte na další díly o dalším pražských částech!
Osada
Osada je kavárna šikovně schovaná ve dvoře uprostřed dlouhé Osadní ulice. Stal se z ní už ale spíš komunitní prostor, kam si na kafe od Nordbeans a příjemně jednoduchá jídla či drink skočí mámy s kočárkem i obyvatelé okolních kanceláří. Zvlášť v létě láká místní zahrádka k dlouhému posezení a opravdu skvělá je místní burrata s rybízem a sečuánským pepřem.
Typika
Na druhé straně Holešovic, v oblasti, které se říká Marina a kde je krásný výhled na Vltavu, najdete zase pobočku česko-polského řetězce výběrových kaváren Typika. Káva i tady pochází z vlastní pražírny v Karlíně, prostředí na vás dýchne sympaticky prosvětleným minimalismem a vedle kávy doporučujeme vyzkoušet i místní čajové limonády. K jídlu jsou k mání celodenní brunche.
Coffee Room
Holešovická pobočka Coffee Roomu, který se během letoška taky proměnil v regulérní kavárenský řetězec, je malá a spíš na stojáka nebo kafe s sebou než k posezení a rozjímání nad chvilkou klidu. Kávu si tu ale dáte pořád stejně dobrou a k zakousnutí vždy najdete sladké croissanty i zapečené bohatě obložené sendviče.
Ema Espresso Bar
Nejnovější – a největší – přírůstek do kavárenské rodiny Alf & Betu najdete uprostřed někdejšího holešovického pivovaru, na místě, kde dřív vznikal deník Blesk nebo třeba časopis Reflex. Jako ve všech Emách si tu dáte super kafe (které se tu praží) i pečivo a obložené chleby. A jako ve všech Emách je i tady naším favoritem maková babka se švestkami.
Supernova Bakehouse
Stylová pekárna je sice už dost z ruky, najdete ji totiž až za holešovickým nádražím, místní plněné croissanty ale za menší procházku rozhodně stojí. K nim si dáte kafe, matchu, případně i drink a můžete zase jít.
The Eatery
The Eatery je asi ten nejzajímavější podnik, do kterého můžete v Holešovicích zajít. Pod vedením šéfkuchaře Pavla Býčka tu pořád vznikají svěží variace klasických českých jídel, vše v otevřené kuchyni, v konceptuální rovině, takže je to i pastva pro oči. Před čtyřmi lety získala The Eatery označení Bib Gourmand od Michelinu, tak uvidíme, co bude letos.
Pru58
Pražský restauratér Štěpán Návrat je velký svéráz, stojí ale za podniky, které mají co říct. Pru58 je aktuálně jeho vlajkovou lodí a zajít si sem můžete, pokud máte rádi asijskou kuchyni. Jinak pro vás tenhle podnik není. Pokud vás ale pestré, výrazné a někdy i nečekané chutě téhle části světa baví, měla by vás Pru bavit taky, od sushi přes kraby až po vyzrálé hovězí.
SaSaZu
Na fine diningové asijské kuchyni staví i velká legenda pražské gastroscény uprostřed Holešovické tržnice. Dneska už je možná SaSaZu trochu oldschool, pořád si sem ale můžete zajít na hodně atmosférickou večeři či drink a stále je taky žádaným venue pro nejrůznější večírky. Nedávno do ní navíc nastoupila nová posila – izraelský kuchař Meir Adoni, který přinesl spoustu blízkovýchodních chutí. Na obměněném menu je to znát!
Slice Slice Baby
Jedna z nejoriginálnějších pizzerií v Praze je maličká a o to je lepší, když tu urvete místo. Pizzová královna Kateřina Jakusová tu navíc neustále zkouší nové kombinace třeba s kimchi nebo hlívou, takže nuda rozhodně nehrozí. V příštím roce má navíc dostat novou pec!
Big Smokers – Tip od Storyous
Táckárna, ale taková, kterou chcete! V Big Smokers si vyberete maso i přílohu podle aktuální chuti a hladu, od žebírek po krůtí prso a od bramborového salátu po louisianskou polévku Gumbo, havajskou housku nebo salát z kyselých okurek. K tomu několik piv na čepu, nealko, víno či drinky a o krásný večer máte postaráno.
Mexická
Ambiciózní restaurace gastroskupiny Together otevřela s velkou pompou na začátku roku, a to rovnou na třech podlažích. Interiér, který má připomínat aztécké chrámy, je ale bohužel o něco zajímavější než jídlo, které si tu můžete dát. Ryzího Mexika tu tolik není, spousta dalších latinskoamerických jídel ale ano, s masovými tacos a mangovou margaritou byste ale měli být spokojení.
Mensa
Mensa je bistro dvou milovníků italské kuchyně, kteří se ji začali učit vařit během cest po Apeninském poloostrově. A bavilo je to tolik, až si otevřeli vlastní podnik. Menu je proměnlivé a minimalistické a najdete na něm výhradně ručně vyráběné těstoviny.
Tràng An
V tržnici najdete také jedno z nejstarších vietnamských bister v Praze, které si zahrálo i v minimálně jednom televizním seriálu. Jeho nabídka už dnes neohromí jako kdysi, příběh o tom, jak se na místní pho kdysi stály fronty, ale pořád funguje. A není třeba na něj chodit jen z nostalgie, ale i jednoduše proto, že pořád stojí za to!
FatFuck
Smash burgers od FatFucku asi není třeba představovat. Pokud na ně máte chuť, dát si je můžete i mezi Ortenovým náměstím a holešovickým nádražím. Ovšem pozor, není tu plnohodnotný provoz se sezením, ale jen výdejní okno.
Svááča
Super domácí bistro se svačinkami: domácí koláče polité máslovo-rumovou směsí, buchty, chlebíčky, polévky za dost super ceny. A otevírají už v 7:30!
Sip Sip Hooray
O Slice Slice Baby už tu byla řeč, před pár týdny se hned vedle otevřel i její sesterský podnik Sip Sip Hooray. I tady si můžete objednat kváskovou pizzu podle Kateřiny Jakusové, hlavně byste sem ale měli zamířit na drink, protože Sip je bar. Má podmanivou atmosféru plnou intenzivního červeného světla, na drincích by měl ale ještě trošku zapracovat. Na jaře má ale přibýt i denní provoz, kdy se z baru stane kavárna z pizza sendviči.
Polepšovna
Stylová pivnice, která o sobě mluví jako o craftové, je přesně taková, jak by moderní podniky tohoto typu měly vypadat – vzdušná a nevtíravá s neustále se obměňujícím výběrem zajímavých piv z českých pivovarů na čepu. K zakousnutí tu ulovíte chuťovky jako gothaj s cibulí nebo nakládaný romadur.
Knihkopec
Na pivo – a taky pro knihu, jak už název napovídá – doporučujeme zajít do Knihkopce. Knih je tu sice více než gastra (a to ani náhodou nevadí!), k výběru těch nových, ale i antikvariátních kousků si můžete dát jak točené pivo, tak třeba cider nebo nějaké to kafe. Kam se hrabe se svojí kavárnou Luxor.
Vnitroblock
Vnitroblock je super místo a koncept, kde najdete jak pekárnu Skýva, tak třeba destilerii Garage22. Ovšem i když máme prostory Vnitroblocku rádi a do místní restaurace si můžete zajít na oběd či jen tak na kafe, jsou v Holešovicích místa, kde si pochutnáte víc.
V Holešovické tržnici se něco děje neustále. Jestli vás tenhle prostor baví a máte rádi pop-upy, foodtrucky a nejrůznější akce, určitě sledujte jejich sociální sítě.
Do konce roku navíc haly ožijí hned několika podniky, které tu chystá Ambiente. Těšit se každopádně můžeme na zbrusu novou slovenskou restauraci Skô, která se rodí v Hale 28 a na starost ji bude mít Tomáš Valkovič. Hned vedle v Hale 27 to pak budou pobočky cukrárny Myšák a řeznictví Naše maso.
