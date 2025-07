Gauneři, Kill Bill, Osm hrozných a další. Zemřel Michael Madsen, hvězda filmů Quentina Tarantina

Uložit 0

Trailer novinky podle knihy autora Marťana, velké změny v The Last of Us a nový Sandman. To a mnoho dalšího přináší aktuální vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit. Přihlásit se k jeho odběru můžete v boxu níže.

Každý pátek vám ukážeme nové filmy, seriály a tipy, co sledovat nejen o víkendu. Newsletter Watch | Poslední vydání Odebírat

Zloděj potřebuje něco zjistit od uneseného policajta – tak ho v klidu, ba dokonce s úsměvem na tváři, začne mučit. Hraje mu do toho Stuck in the Middle With You (Uvízl jsem s tebou). Jednu z nejikoničtějších scén celé filmografie Quentina Tarantina přivedl k životu Michael Madsen coby Blonde v Gaunerech. Herec, který se slavným režisérem pracoval i několikrát později, včera v 67 letech zemřel. Podle jeho manažera byla příčinou smrti zástava srdce.

Výčet filmů a seriálů, v nichž se Madsen za více než čtyřicetiletou hereckou kariéru objevil, čítá přes tři stovky položek, těmi nejvýraznějšími jsou ale právě Gauneři, Kill Bill 1 i 2, Osm hrozných nebo Tenkrát v Hollywoodu. On sám svoji práci s Tarantinem považoval za součást velmi malého množství skutečně dobrých filmů, co natočil. Vedle nich to ale byly ještě Thelma a Louise, Krycí jméno Donnie Brasco nebo Zachraňte Willyho! Ten poslední možná spíš z nostalgie, ale stejně.

Mimoto herec pocházející z amerického Chicaga hrál často v nízkorozpočtových projektech. Těm se věnoval i v posledních letech a v plánu měl ještě plno dalších. Žádný z nich, byť většinou pofidérní kvality, ale nic neubírá na Madsenově významu v Hollywoodu. A sám se pletl – na kontě má víc dobrých filmů, než kolem oné desítky, co vyjmenoval.

Co ukazují trailery

Spasitel

Další film podle knihy od autora Marťana? Ano, prosím. Ryan Gosling možná do role vynalézavého astronauta nesedí tak dobře jako Matt Damon, jsem ale velmi zvědavý, co udělá s… možná se raději podívejte na trailer. Jen je třeba upozornit na menší spoiler v jeho poslední minutě.

Co hýbe světem filmu a televize

Z The Last of Us odchází spolutvůrce

Přesněji jeden ze scenáristů. Tvůrce Černobylu Craig Mazin na seriálu od začátku pracoval s Neilem Druckmannem, tvůrcem videoherní předlohy The Last of Us. Druckmann teď překvapivě oznámil, že se na třetí ani případných dalších řadách už nebude podílet. Důvod prý není nijak kontroverzní, jednoduše chce pracovat na další videohře pro Naughty Dog. Tak snad to Mazinovi půjde dobře i sólo.

Co si pustit

Sandman

Netflix | Fantasy | 2022–2025 | 2 řady | ČSFD

Foto: Netflix Tom Sturridge jako Sen

Pokud nejste vyloženě fanoušci první řady Sandmana nebo jeho předlohy, možná si na Netflixu pusťte raději výborný doják Říjnové nebe s Jakem Gyllenhaalem. Jinak je druhá (a závěrečná) řada seriálu o trampotách pána snů dobrá, jen ne tak dobrá jako první. Epizodní vyprávění se v jednotlivých střetech Snu s magickými kolegy i Luciferem někdy trochu vleče, ale hrdinovo charisma, vizuální zpracování nebo emotivní příběhy pořád nabízejí příjemných několik hodin.

Pro přehled dalších trailerů, novinek z filmového světa a tipů, co si o víkendu pustit, se podívejte na kompletní nejnovější vydání newsletteru Watch a přihlaste se k jeho odběru zde či v boxu v úvodu článku.