Genster jsme nezachránili, ale jeho konec mě posunul. Těším se na nový projekt, říká Michaela Kloudová

Byť jsou to už dva roky, Michaela Kloudová má při vzpomínkách na konec svého módního startupu Genster stále motýlky v břiše. Dnes už mluví převážně o tom, že jí divoká jízda hodně dala a udělala z ní mnohem zkušenější podnikatelku. Když se ale musela předloni v létě de facto přes noc stát nečekaně krizovou manažerkou, byl to šok. „Je to klišé, ale věděla jsem, že mě to opravdu posune dál. Nelituji žádného dne v Gensteru, šla bych do toho znovu,“ říká Michaela Kloudová v CzechCrunch Podcastu. Už několik měsíců pracuje na novém projektu, z něhož v prosinci vyroste první cirkulární obchoďák v Česku.

Podnikat přitom rodačka z Frýdku-Místku odmala nechtěla. Po vzoru svého otce plánovala být velkou manažerkou. V Unileveru, jednom z největších výrobců potravin a výrobků pro péči o tělo a o domácnost na světě, se jí ostatně podařilo vystoupat v kariérním žebříčku vysoko, když řídila velké marketingové rozpočty pro český a slovenský trh. Jenže pak nešťastně spadla z koně, na kterých odmala jezdila, a zlomila si obratel. „Tehdy jsem slyšela větu: Buďte ráda, že chodíte. V tu ránu se vám dost věcí v životě změní. Dala jsem výpověď, tehdy to nikdo nechápal,“ popisuje Kloudová start své podnikatelské dráhy.

Nejprve stála u zrodu projektu Alimenty dětem, který pomáhá samoživitelkám a funguje dodnes. Pak jednoho dne svému příteli jako dárek k narozeninám objednala stylistku. A když viděla, co s člověkem dokáže udělat, když dobře vypadá a dobře se cítí, rozhodla se na tom postavit startup Genster. Ten zákazníkům posílal boxy právě s oblečením vybraným stylistikami na míru každému zvlášť. O tom, jak to s ním dopadlo a proč firma předčasně skončila, vypráví v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete poslechnout níže nebo v podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.

V Gensteru se na začátku vše zdálo být na dobré cestě. Po andělské investici od Vojty Ročka se přidal také fond Presto Ventures a módní projekt měl přislíbené až desítky milionů korun na další rozvoj. „Viděla jsem se na zahraničních trzích, jak tam přestříhávám pásku,“ směje se Michaela Kloudová. A rok 2020 prý i dobře začal. Firma rostla, ale pak přišla pandemie. Akviziční náklady na nového klienta najednou pětinásobně vyskočily. Genster však dál potřeboval plnit domluvené cíle. Nakonec se mu to i díky stávajícím zákazníkům, kteří ho podrželi, podařilo.

Jenže vzápětí se začala rýsovat další překážka. Jak projekt rychle rostl a nabíral zákazníky, nastal problém s cash flow. Oblečení kupoval Genster nejprve ze svého, následně ho posílal zákazníkům, kteří si vybrali, co se jim líbí, a zbytek poslali zpátky. Než měla firma peníze zpět, trvalo to třeba tři týdny. „S naším růstem se to začínalo ukazovat jako velký problém, který ohledně celého byznys modelu znejistěl i investory. Ti se pak v červenci 2020 rozhodli zastavit financování,“ vzpomíná na klíčový okamžik Kloudová.

Ze zakladatelky se v tu ránu stala krizová manažerka, která byla nejprve odhodlaná celý projekt zachránit. S týmem se snažila najít nové byznys modely a sama zajistit nové financování, ale už bylo pozdě. „V listopadu mi došlo, že jedu na mrtvém koni a je třeba jít dál. Odnesla jsem si ale z příběhu Gensteru dost. Chtěla bych, aby lidé věděli, že mě to spíše posunulo, než zakopalo do země. Prošla jsem si peklem, to je jasné, ale je super teď budovat další projekt s nabytými zkušenostmi,“ popisuje s odstupem cennou lekci Kloudová.

Jelikož věděla, že jí jeden nezdar od podnikání neodradí, v posledních měsících už opět spřádala plány na další byznysové dobrodružství. Nakonec se rozhodla otevřít první cirkulární obchoďákprvní cirkulární obchoďák v Česku, který zahájí v prosinci testovací provoz v pražském obchodním centru na Chodově. „Na jednom místě budeme nabízet použité věci, ale v takové kvalitě, kterou byste určitě nečekali. Bude tam nejen móda, ale také elektronika, knihy, doplňky do domácnosti nebo dětské věci,“ popisuje plány Michaela Kloudová. Na projektu spolupracuje mimo jiné s Noemou Pšenicovou, která v Gensteru vedla marketing.

V novém díle CzechCrunch Podcastu s Michaelou Kloudovou došlo také na tato témata:

Proč je vztah startupu a investora jako manželství?

Co jsou největší ponaučení z konce Gensteru?

Lze se na krizové a nečekané momenty nějak připravit?

Co je při podnikání nejdůležitější?

Na co si v novém byznysu dává největší pozor?

Je Česko připravené na cirkulární projekty?

Je cirkulární obchoďák moderní second hand?

To všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.