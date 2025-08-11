Gigantické plány, gigantické riziko. Kniha o Masajošim Sonovi ukazuje muže, který nemá v byznysu obdoby
Pokud jste někdy slyšeli o skupině SoftBank nebo kolapsu WeWorku a chcete vědět víc, pak si musíte přečíst první západní biografii Masajošiho Sona.
Abyste pochopili, v jakých rozměrech přemýšlí jeden z nejbohatších Japonců a nejvýznamnějších hráčů technologického světa, stačí si přečíst jednu jeho hlášku: „Tohle nejsou moji rovnocenní protějšci. Správné srovnání pro mě je Napoleon, Čingischán nebo císař Čchin. Nejsem CEO. Buduju impérium.“ Masajoši Son se nikdy nedržel při zemi a odjakživa velmi riskoval. Nedávno o něm vyšla vůbec první biografie vzniklá na Západě, která je povinným čtením pro každého, koho příběh zakladatele SoftBank zajímá. Věřte, že WeWork zdaleka není jediné šílenství, do kterého se kdy pustil.
Na začátku roku vyšla kniha Gambling Man: The Secret Story of the World’s Greatest Disruptor, Masayoshi Son (ke koupi je například na Amazonu), za kterou stojí bývalý novinář Financial Times Lionel Barber. Popisuje v ní život zakladatele obří společnosti SoftBank a také finančního revolucionáře, pro kterého je označení „hazardní hráč“ maximálně přiléhavé.
Masajoši Son se ve většině ohledů vymyká tomu, na co jsme v byznysovém světě zvyklí. Jeho kariéra a rozhodnutí jsou lemována obrovským rizikem, ze kterého plynou gigantické zisky, ale často také gigantické finanční průšvihy. Mnoho lidí si vzpomene zejména na příběh coworkingového WeWorku, do kterého Masajoši Son vložil mnoho miliard dolarů, aby o ně v rámci spektakulárního pádu prominentního projektu přišel. Nebyla to ale jeho zdaleka jediná riskantní sázka.
Sedmašedesátiletý Japonec korejského původu (který v jeho příběhu hraje také značnou roli) jich udělal mnoho. Někdy to zafungovalo náramně. Když kdysi uvěřil začínajícímu čínskému podnikateli Jackovi Ma a dal mu peníze na rozvoj jeho společnosti Alibaba, vyhrál jackpot.
„Na Wall Streetu se traduje staré rčení: buď vyděláte velké peníze z malého základu, nebo malé peníze z velkého základu. Masa (jak se Masajošimu Sonovi říká) se pokusil tento scénář přepsat. Pokusil se vydělat gigantické zisky z gigantického základu. Skupině SoftBank však nikdy nešlo o zisky. Vždy šlo o růst – a o výstřel na Měsíc (moon shot),“ píše ve své oceňované knize Lionel Barber.
Po jejím přečtení lépe pochopíte i to, o co se Son snaží ve světě umělé inteligence, kde je opět významným hráčem, který investuje desítky miliard dolarů do nadějných i naopak zavedených firem. Právě boom umělé inteligence a sázka na ni se propisuje i do nejnovějších výsledků konglomerátu SoftBank. Ten za svůj první letošní kvartál vykázal čistý zisk 2,9 miliardy dolarů (přes 60 miliard korun), k čemuž mu dopomohlo zvýšení podílu v Nvidii.
V nejhodnotnější společnosti světa aktuálně Masajoši Son drží podíl v hodnotě kolem tří miliard dolarů, investoval také do největšího výrobce čipů TSMC anebo softwarového obra Oracle. Je také významným investorem v OpenAI.
Investice nejen do umělé inteligence, ale i dalších technologií Masajoši Son provádí přes svůj Vision Fund, o němž kdysi prohlásil: „Pokud mám založit fond, musí být dostatečně velký, aby mohl změnit celý svět technologií.“ A velké vlny s ním skutečně po celém světě způsobil. Pokud se chcete o jeho příběhu dozvědět více, je první západní biografie pozoruhodného muže jasnou volbou. Věděli jste třeba, že SoftBank je skutečně prakticky vším, jen ne bankou?