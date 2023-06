Herní obchod Xzone navzdory poklesu trhu vyrostl. Pomohly konzole a merch, navíc expanduje do Maďarska

Předešlé roky byly pro české e-shopy růstové, loni se však tento trend poprvé v historii zastavil. Obrat domácích online obchodníků klesl podle výzkumu Heureky a Asociace pro elektronickou komerci o více než deset procent. Videoherní obchod Xzone se však vývoji trhu výrazně vzepřel. Oproti předloňsku za účetní rok 2022 ukončený letošním březnem oznámil růst a čistý obrat 164 milionů korun.

Xzone navýšilo svůj obrat oproti roku 2021 o zhruba deset procent, tehdy obchod utržil těsně pod 150 milionů korun. „Z tohoto pohledu je náš růst výrazně nad průměrem trhu. Důvodů, proč se dařilo, vidím hned několik. Po skoro dvou letech čekání byl konečně dostatek herních konzolí. S přidáním celé řady nových kategorií rostl prodej segmentu merchandise,“ komentuje loňský obrat ve výši 164 milionů zakladatel a šéf firmy Martin Schovanec.

Různé sběratelské a doplňkové předměty od triček přes hrníčky až po vinyly se soundtracky jsou tradičním tahounem Xzone. Schovanec už v dřívějším rozhovoru pro CzechCrunch předpovídal, že tržby z merche do budoucna porostou. Za významné označil také tržby z různých festivalů, kde Xzone provozovalo svůj stánek, a z prodeje vlastních produktů, například knih jako The Art of Mafia Trilogy.

„V neposlední řadě pomohl také povedený herní závěr roku v čele s velmi úspěšným God of War: Ragnarök na PlayStationu,“ dodává spolumajitel obchodu. Zmiňované akční dobrodružství zasazené do severských mýtů bylo na Xzone prodejní jedničkou, triumf si skvěle hodnocená hra vydobyla krátce po své premiéře. Začátkem tohoto roku ale ještě kouzelnější premiéru prožilo harrypotterovské Hogwarts Legacy.

Jinak si ale na českém videoherním trhu loni vykopala první místo FIFA 23, mimochodem poslední díl známé značky s tímto názvem. Fotbalový simulátor byl nejprodávanějším titulem na Alze i u videoherní konkurence v podobě obchodů JRC patřících do skupiny Smarty. Na Xzone se FIFA umístila za rok 2022 dokonce až třetí za dinosauřím sci-fi Horizon Forbidden West.

Jedním z výsledků úspěšného roku pro Xzone, během kterého se firma přestěhovala do několikanásobně většího skladu, je i dosažení loni avizované expanze do ciziny. Kromě již provozovaného slovenského obchodu Schovanec hovořil o volbě mezi Německem a Maďarskem, nakonec se rozhodl pro druhou jmenovanou zemi. Podle vyjádření firmy se v těchto týdnech začínají z obchodu Xzone.hu odesílat první objednávky.

K dvaadvacátému výročí od založení Xzone firma získala také nové logo, dosud výrazné X v něm vystřídalo zvýraznění písmena O, v němž se v různých použitích objevují třeba prodávané produkty či popkulturní reference. I to je mimochodem odkaz na sílu merche. „Už dávno v našem sortimentu nejsou pouze hry. Změna podtrhuje směřování Xzone jako specialisty na všechny fanouškovské předměty a radosti od stylového oblečení přes sběratelské sošky a vinyly až po unikátní nerdí doplňky do domácnosti,“ říká Jan Bobrovský z marketingu Xzone.