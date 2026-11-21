Hladová AI se chystá na proud z hlubin země aneb Po leteckých motorech přichází obří mikrovlnka
Startup Quaise chce gyrotronem provrtat žulu do pěti kilometrů. Google od něj odebere 50 megawattů za víc než deset miliard korun.
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Ještě před pár lety by to znělo jako zápletka sci-fi filmu: obří mikrovlnná trouba, která paprskem roztaví a odpaří žulu kilometry pod povrchem Země, aby z žáru v hlubinách vyrobila elektřinu pro umělou inteligenci. Jenže teď na tento koncept vsadil Google. Startup Quaise Energy s technologickým gigantem podepsal smlouvu na odběr 50 megawattů z projektu Obsidian, který buduje v Oregonu. Proud má začít téct do roku 2030 a poslouží datacentrům Googlu ve městě Dalles.
Dohoda ukazuje, kam až jsou firmy stavějící umělou inteligenci ochotné zajít, aby svá datacentra nasytily. Na připojení k síti se ve Spojených státech podobně jako v Evropě čeká roky, stejně tak na nové plynové turbíny. A tak se vývojáři uchylují i k řešením, která působí spíš nouzově. Elektřinu pro AI už začínají vyrábět třeba vyřazené motory z dopravních letadel, které firmy přestavují na pozemní turbíny.
Quaise jde jiným směrem, a to do hloubky a k technologii, která se v energetice dosud nikdy neprosadila. Nejprve vyvrtá klasickým rotačním vrtákem díru do hloubky zhruba čtyř kilometrů. A jakmile narazí na tvrdé skalní podloží, nastoupí gyrotron, tedy zařízení vyvinuté k ohřevu plazmatu v experimentech s jadernou fúzí. Ten posílá vlnovodem dolů svazek tzv. milimetrových vln, podobných dobře známým mikrovlnám, jen o mnohonásobně vyšším výkonu.
Hornina se jejich působením roztaví a odpaří. Prach vynese na povrch plyn, který se do vrtu vhání, a stěny vrtu se zase působením horké vody zataví do sklovité krusty, která drží tvar. V Oregonu má gyrotron dostat vrt zhruba do pěti kilometrů. V budoucnu se ale počítá s vrty do hloubek až 20 kilometrů. Dostat se tam konvenční vrtnou soupravou je téměř nemožné. Do vrtů se bude vhánět voda, ta se v hloubce ohřeje a pára na povrchu roztočí turbíny.
Firmu Quaise Energy založili v roce 2018 Carlos Araque, Matt Houde a Aaron Mandell jako odnož Centra pro vědu o plazmatu a fúzi na Massachusettském technologickém institutu (MIT), kde vědci milimetrovými vlnami do té doby vrtali v laboratoři díry hluboké jen pár centimetrů. Dnes sídlí v Houstonu, blízko ropného průmyslu, jehož soupravy, dodavatele i zkušené vrtaře chce využít. V srpnu uzavřela investiční kolo série B ve výši 180 milionů dolarů, v přepočtu asi 3,9 miliardy korun, které vedl fond Prelude Ventures. Třicet pět milionů do něj vložila Nabors Industries, jedna z největších vrtných firem světa.
Zatím jde ale hlavně o slib. Loni v létě firma na testovacím místě ve středním Texasu provrtala zhruba sto metrů žuly, což byl pro tuto metodu rekord, a to jen se stokilowattovým gyrotronem. Komerční verze má mít megawatt a celá souprava včetně chlazení a kompresorů spotřebuje přes tři megawatty, tedy zhruba jako běžná ropná vrtná souprava. Odborníci ale zatím zůstávají opatrní. „Propalovat díry do skály je působivé. Jenže to není všechno, co k vrtání patří,“ upozornil pro časopis MIT Technology Review Roland Horne ze Stanfordovy univerzity.
Elektrárna nazvaná Project Obsidian vyroste jižně od sopky Newberry a podle firmy vyjde zhruba na 350 milionů dolarů, tedy asi 7,6 miliardy korun. Má být první na světě, která bude vyrábět elektřinu z hornin teplejších než 300 stupňů Celsia.
Hodnotu smlouvy mezi Google a Quaise Energy firmy nezveřejnily, deník The Wall Street Journal ale uvedl, že přesahuje 500 milionů dolarů, zhruba 10,9 miliardy korun. Má to být ovšem jen začátek a podle Araqueho vrt za svůj život vrátí zhruba tisíckrát víc energie, než kolik spotřebuje jeho vyhloubení. „Google tím v podstatě přikládá prst na misku vah a říká: ‚Dobře, tohle se nám líbí,‘“ řekl Araque deníku.
Pro Google ale energie z hlubin není novinkou. Letos v září podepsal s firmou Fervo Energy, jak sama oznámila, smlouvu na 396 megawattů z geotermální elektrárny Cape Station v Utahu, podle firmy největší svého druhu na světě. S firmou Kairos Power zase chystá malý reaktor chlazený roztavenou solí v Tennessee a loni si objednal 200 megawattů z fúzní elektrárny společnosti Commonwealth Fusion Systems, která dosud nikde nefunguje. „Rozsah výkonu, který hledáme, i dopad na síť, kterého chceme dosáhnout, vyžadují, abychom celý tento ekosystém pěstovali,“ vysvětluje Lucia Tian, která v Googlu vede rozvoj pokročilých čistých technologií.
Podobně uvažují i konkurenti. Microsoft se dohodl na znovuspuštění jaderného bloku v elektrárně Three Mile Island, známé havárií z roku 1979, a jejích 835 megawattů má od roku 2028 odebírat dvacet let. Se startupem Helion Energy navíc už v roce 2023 podepsal vůbec první smlouvu na elektřinu z fúze. Meta zase letos v lednu oznámila dohody s firmami Vistra, Oklo a TerraPower, které jí do roku 2035 mají zajistit až 6,6 gigawattu z jádra. A zakladatel Oraclu Larry Ellison chce pro svá datacentra stavět vlastní malé modulární reaktory.
Quaise Energy má přitom ještě odvážnější plán, než je elektrárna v Oregonu. Chce vrtat přímo v areálech dosluhujících uhelných a plynových elektráren, nahradit kotel hlubinným vrtem a využít stávající turbíny, chlazení i vedení do sítě. Časem by se pak chtěla společnost dostat až do hloubek deseti a více kilometrů, kde teplota přesahuje 400 stupňů a voda se mění v takzvanou superkritickou tekutinu, díky níž může podle firmy jeden vrt dát až desetkrát víc elektřiny než u tradiční geotermální energie. Jeden z jejích projektových manažerů Steve Jeske to pro MIT Technology Review shrnul stručně: „Vypadá to, že by to nemělo fungovat. Ale funguje to.“