Simulátor Jiřího Káry po vás chce prachy na pohráblo. Tvoří ho lidé se zkušenostmi z Vetřelce i Blizzardu
Jiří Kára Simulátor je nová hra s lehkým nádechem bizáru a velkou dávku jednoho z nejkultovnějších videí českého internetu.
„Děléj, už ste tady měli bejt čtyři minuty, ty magore!“ Tahle a další hlášky (ve slušné společnosti většinou těžko opakovatelné) z nejslavnější české svatby ožijí v neobvyklé podobě – kultovní nahrávka známá coby Svatba Jiřího Káry se promění na videohru Jiří Kára Simulátor. Chybět v něm nebude ani legendární pohráblo. A pracují na něm lidé se zkušenostmi z práce na seriálu Vetřelec: Země nebo pro velké herní studio Blizzard.
Taky jste alespoň jednou v životě toužili po tom vzbudit se po chlastačce v žižkovské popelnici a vydat se hledat svou ztracenou nevěstu? Jiří Kára Simulátor vám tuhle tužbu vyplní. Ve hře zasazené do pražských pajzlů a plné hlášek i postav z kultovní svatební nahrávky se stanete titulním hrdinou a ženichem. Ale kromě svlékání a hajlování na veřejnosti, cigaret a piva se můžete těšit i na akční hratelnost podobnou klasickým střílečkám.
„Jiří Kára Simulátor je inspirovaný hrami jako Half-Life, Doom nebo Blood. Je to rychlá střílečka, kde se ale místo běžných zbraní třeba hází flaškami nebo užívá alkohol či šňupací substance,“ říká pro CzechCrunch vývojář Tomáš Barvík. „A slavná Károva hláška: ‚Nemáte někdo hřeben nebo pohráblo?‘ se ve hře také projeví. Právě pohráblo bude základní zbraní, kterou můžete bojovat i si upravit kštici na hlavě,“ dodává zástupce studia Voodoo Kollektiv, jehož Jiří Kára Simulátor na Startovači žádá od fanoušků bizáru 450 tisíc korun.
Pokud peníze vývojáři vyberou, vznikne nikoliv pouhá herní předělávka károvské legendy, ale její originální rozšíření. „Původní svatba je pro nás startovní bod. Ikonické hlášky ve hře budou, ale vždycky stylizované do našeho příběhu. A postavy jako Kára, Blanka nebo Floyd v něm budou hrát roli, ale posouváme je dál. Ptáme se například, co se s nimi po svatbě stalo,“ popisuje spoluautor, který tvoří jádro týmu s trojicí kolegů.
Ti myšlenku na Jiří Kára Simulátor nejprve nadhodili z recese. „Ale postupně jsme ten nápad začali skutečně rozvíjet a promýšlet. Vznikl prototyp, který jsme ukazovali kamarádům a lidem po hospodách. Reakce byly tak nadšené, že jsme se pustili do vývoje,“ popisuje zrod neobvyklého titulu Barvík. A i když to celé má lehký nádech bizáru, vývojáři mají možná až překvapivé zkušenosti ze zajímavých projektů. Včeně seriálu Vetřelec: Země.
„Já jsem pracoval například pro velká triková studia jako UPP nebo na zážitcích ve virtuální realitě pro herní studio Blizzard,“ říká Barvík. „Franz Bayer zase na trailerech a konceptech pro zahraniční herní a digitální studia, třeba i na právě skončeném seriálu Vetřelec: Země,“ dodává. Ve čtveřici doplněné Šárkou Beránkovou a Jakubem Kvapilem tak má Voodoo Kollektiv podle Barvíka zkušenosti jak z komerční tvorby, tak z nezávislých herních projektů.
Téměř půl milionu je podle vývojářů minimum, za které může Jiří Kára Simulátor vzniknout. Jak už je na crowdfundingu zvykem, překonání částky přinese větší rozsah hry. Při dosažení 880 tisíc korun se dostane i na mobily (mimochodem, starou tlačítkovou Nokií ve hře Jiří Kára také disponuje), při překonání 1,5 milionu korun autoři slibují, že do hry dostanou skutečné lokace i postavy a promění ji na pomyslný archiv pražského undergroundu. Tak dělejte, Jiří Kára Simulátor na Startovači jste měli mít podpořený už čtyři minuty!