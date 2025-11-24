Hodinu od Dubaje vzniká projekt, který může změnit celý Perský záliv. Přepisuje totiž letité zvyky
Luxusní rezort s prvním kasinem v Perském zálivu mění Rás al-Chajmu v novou turistickou hvězdu Emirátů a přitahuje investice.
Na severu Spojených arabských emirátů vzniká projekt, který může změnit turistickou mapu celého regionu. Na umělém souostroví Al-Marjan v Rás al-Chajmě, který se nachází zhruba hodinu a půl autem od Dubaje, se zvedá přes tři sta metrů vysoká věž resortu Wynn. Je to komplex za 5,1 miliardy dolarů (108 miliard korun), který má od roku 2027 nabídnout víc než 1 500 hotelových pokojů, desítky restaurací, divadlo, vlastní přístav a rozlehlé pláže. Z dálky to působí jako další okázalá stavba, na jaké jsme z Arabského poloostrova zvyklí. Jenže právě tady má vzniknout první kasino v historii Perského zálivu, což posouvá celý projekt do jiné roviny.
Hazard byl v regionu dlouhodobě zakázaný a z náboženských důvodů patří k nejcitlivějším tématům v místní společnosti. Přesto vznikl před dvěma lety nový regulátor herního průmyslu a rezort v Rás al-Chajmě získal jako první a zatím jediný oficiální licenci. Emiráty jsou specifické tím, že většinu jejich populace tvoří zahraniční pracovníci v různých sektorech. Tohle složení dlouhodobě ovlivňuje, jaké služby v zemi vznikají a jaké typy zábavy se tu tolerují, i když jsou tradičně citlivé. Tento krok má ale za cíl přilákat další investice a přidat emirátu nový zdroj příjmů.
Rás al-Chajmě se tím otevírá příležitost, kterou dosud využívaly hlavně Dubaj a Abú Zabí. Její historie nebyla o monumentálních stavbách ani ropných polích, jde o emirát známý spíše pro své hory, starší průmysl, pláže a umírněný růst. Ekonomicky je menší, počet obyvatel nižší a infrastruktura donedávna působila výrazně skromněji než v jižnějších částech země. Právě to se ale začíná měnit.
Al-Marjan byl navržen jako budoucí luxusní oblast už před více než deseti lety, ale skutečný rozvoj nastal až po oznámení resortu Wynn. Ceny pozemků na ostrovech během krátké doby stouply, přibyly realitní kanceláře, školy i nové služby. Do emirátu míří investoři, kteří se dříve zaměřovali výhradně na Dubaj. A vedle hlavní věže vyrůstají další značkové hotely, které mají vytvořit z Al-Marjanu plnohodnotnou turistickou čtvrť.
Koncept velkého integrovaného rezortu není jen o kasinu. Podobné projekty fungují například v Singapuru nebo Las Vegas, kde tvoří kombinaci ubytování, gastronomie, zábavy, konferenčních prostor, obchodů i pláží. Kasino je jen jednou z mnoha součástí, i když patří k těm ekonomicky nejvýraznějším. Právě diverzifikovaná nabídka má do Rás al-Chajmy přivést nové skupiny turistů, kteří dnes míří převážně do Dubaje.
Projekt ale zároveň vyvolává otázky. Severní emiráty jsou obecně konzervativnější a část místních si dle Financial Times není jistá, jak tento typ turistiky zapadne do jejich života. Zaznívá také obava, že většina pracovních míst skončí u zahraničních zaměstnanců, jak je v SAE běžné. Rezort má přitáhnout tisíce pracovníků a už nyní eviduje velký zájem uchazečů ze zahraničí. Debata se vede i o tom, zda se ekonomické přínosy skutečně promítnou do místních služeb a infrastruktury.
Přesto je zřejmé, že Rás al-Chajma vstoupila do nové etapy. Tento emirát se dlouho držel v pozadí, ale nyní se stává místem, které aktivně konkuruje svým větším sousedům. Do roku 2030 chce zhruba ztrojnásobit počet návštěvníků a právě tato investice má být klíčovým nástrojem, jak toho dosáhnout. Z města, které bylo pro většinu turistů spíš tichou alternativou, se tak může stát jedno z nejvyhledávanějších míst v zemi.