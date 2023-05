Hodnotnější než kodex Leonarda da Vinciho. Přes tisíc let stará Bible se vydražila téměř za miliardu

Jméno jejího autora není známo, víme jen, že unikátní svazek obsahující všech čtyřiadvacet knih staré hebrejské Bible vznikl v oblasti Blízkého východu přibližně okolo roku tisíc před naším letopočtem. Tehdy se jednalo o luxusní dílo, což platí i dnes, jak potvrdila dražba aukčního domu Sotheby’s, kde se dílo vydražilo za astronomickou částku 38,1 milionu dolarů. Díky tomu tato Bible představuje jeden z nejhodnotnějších vydražených historických dokumentů vůbec.

Svazek známý jako Codex Sassoon je unikátem z konce devátého či začátku desátého století, což z něj dělá vůbec nejstarší Bibli svého druhu. Obsahuje všech dvacet čtyři knih hebrejské Bible a chybí mu jen zhruba desítka listů pergamenu – tím je raritnější. Jak uvádí The New York Times, celé dílo o 792 stranách váží dvanáct kilogramů a k jeho vzniku muselo být poraženo přes sto kusů dobytka. Dílo je totiž psáno na pergamenu, který byl vyráběn právě ze zvířecí kůže.

Do kůže, ve které je nyní kniha svázána, se však dostala více než tisíce let po svém vzniku. O nový přebal kodexu se postaral David Solomon Sassoon, který svazek vlastnil od roku 1929 až do roku 1942 a měl jej koupit za 350 liber. Podle něj také získal jméno Codex Sassoon, přestože předtím měl celou řadu jiných majitelů.

První dochovaný doklad o některém z nich je z doby okolo roku tisíc, kdy měl Bibli vlastnit obchodník Khalaf ben Abraham a prodat ji Isaacu ben Ezekiel el-Attarovi. Ve dvacátém století se dostala několikrát do dražby, až v roce 1989 skončila v rukou potomka libanonsko-švýcarské židovské bankovní rodiny Jacquia Safry, který dílo získal za částku přes dva miliony liber.

Foto: Sotheby’s Dílo je mimořádné dochované. Mimo skvrn a několika trhlin chybí jen pár stránek

Safra se nyní rozhodl svazek opět poslat do aukce – a očekávání byla velká. Některé odhady hovořily o částce okolo 50 milionů dolarů, na které by se cena knihy mohla dostat. Tyto odhady se sice nepotvrdily, i tak se ovšem Codex Sassoon vydražil za rekordní sumu. Nový majitel ji získal za 38,1 milionu dolarů (830,5 milionu korun). V porovnání s některými uměleckými díly se nejedná o tak vysokou částku, v případě knihy je to ovšem suma astronomická.

Svou cenou Bible překonala například i rukopis Leonarda da Vinciho Codex Leicester, který v roce 1994 zakoupil Bill Gates za 30,8 milionu dolarů. Dnes by ovšem tato částka byla minimálně dvojnásobná. Dosavadní titul nejdražšího vázaného díla však nadále drží jeden z prvních výtisků americké ústavy, za kterou investor Ken Griffin v roce 2021 zaplatil 43,2 milionu dolarů.

Novým majitelem Codex Sassoon se stalo Muzeum židovského národa v Tel Avivu, které mohlo knihu zakoupit díky daru Alfreda H. Mosese, bývalého amerického velvyslance v Rumunsku. Muzeum chce knihu zařadit do své hlavní expozice a využít jí jako další střípek ve vyprávění barvitého příběhu židovského národa.