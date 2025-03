Horská obec ožívá díky investičním bytům. Vznikly v továrníkově vile uprostřed bývalé textilky

Uložit 0

Zaměřují se na vily i domy v regionech, které jsou v žalostném stavu. Většinou je zrekonstruují a nabídnou jako investiční nemovitosti na prodej. Podobně tomu bylo i v Rejhoticích, malé obci, která je součástí Loučné nad Desnou pod Červenohorským sedlem. K tomuhle projektu ale přece jen společnost Salutem Group váže něco víc. Oba její zakladatelé tu totiž vyrůstali.

Investiční společnost, jejíž součástí je i dceřinka zaměřující se na nemovitosti, má za sebou už několik revitalizací. Rekonstruují například horský dům v Krkonoších, bytový dům v Hodoníně nebo bývalou ubytovnu v Ústí nad Labem, která se proměnila na nájemní bydlení. Do oblasti na úpatí Jeseníků se ale skupina pravidelně vrací.

Ve Velkých Losinách tak postavila čtyři investiční rodinné domy, zároveň ale vlastní i pozemky v Loučné. Tady v druhé polovině loňského roku dokončila rekonstrukci dvou objektů – Ulrichovy vily a Vilky Rejhotice.

Obě stojí na poměrně rozsáhlém pozemku, který lemuje Desná, levý přítok řeky Moravy. Dva domy, jeden menší a druhý velkorysý, bývaly obklopeny průmyslovou zástavbou. Tu sem už v osmnáctém století přinesl továrník Gustav Ulrich. Vybudoval tu komplex, který se stal významným centrem textilní výroby, známým jako Ulrichovo bělidlo. Areál se specializoval na úpravu a zpracování textilií a dlouhé roky představoval zdroj práce pro místní obyvatele.

Když pozemky v roce 2022 koupilo Salutem, byly už dávno prázdné. A také v žalostném stavu. Většina objektů chátrala a byla neobyvatelná. „Ruiny průmyslových objektů dlouhou dobu hyzdily obec a okolí. My jsme se proto rozhodli pro jejich zbourání a pro záchranu dvou historicky důležitých budov. Ty jsme revitalizovali,“ říká pro CzechCrunch jeden ze zakládajících členů skupiny Jaroslav Ton.

Zatímco Ulrichova vila, tedy větší objekt, sloužila jako rezidence továrníka a jako správní centrum podniku, ta menší byla vrátnicí. „U obou jsme kladli důraz na zachování historického charakteru, i když bylo nutné provést rozsáhlé stavební úpravy. V případě vily se z původních prvků podařilo zachovat schodiště, tvar budovy a typ střechy, která však byla doplněna o nová střešní okna. Celkový vzhled budovy respektuje původní podobu, ale zároveň reflektuje požadavky současného standardu,“ líčí jeden ze spoluzakladatelů investiční společnosti.

V Ulrichově vile vzniklo nově 26 bytů, ve Vilce Rejhotice tři. Všechny jsou vybaveny v podstatě jako hotové byty. To znamená, že tu je kuchyňská linka, jídelní stůl a v propojeném obýváku sedačka s televizí. Nadstandardní ložnice obsahuje úložné prostory a je tu moderní zrenovovaná koupelna.

Salutem byty prodává s tím, že pro kupujícího zajistí kompletní servis pro následující zhodnocení. To znamená, že má dál na starosti kompletní správu a stará se také o krátkodobé pronájmy. „Servis zahrnuje vyhledávání hostů, správu rezervací, údržbu i veškerou administrativu, takže majitelé získávají pravidelný pasivní příjem bez starostí. Díky garantovaným měsíčním výplatám výnosu mohou svou nemovitost pohodlně financovat hypotékou, přičemž výnos pokryje její splátky,“ popisuje model Ton.

Garantovaný výnos je až 6,53 procenta, přičemž majitel bytu má nárok svoji nemovitost využít pro svoje potřeby na 14 dní v roce, ať už v kuse, nebo rozloženě. To podle společnosti umožňuje lidem spojit investici s osobním užitkem. „Tento model nabízí optimální kombinaci stabilního výnosu z krátkodobých pronájmů a flexibility pro vlastní využití, což z něj činí ideální formu investice do rekreační nemovitosti,“ dodává spoluzakladatel Salutem.

Majitel byt pronajímá na základě smlouvy se Salutem a zároveň podle podmínek může režim podnájmu časem zrušit. Následně pak může nemovitost užívat pouze pro svou vlastní potřebu.

Výhodou je, že je to odtud kousek hned na několik sjezdovek, ať už přímo v Loučné, v Koutech nad Desnou nebo trochu dál na Červenohorském sedle. Nedaleko jsou také Velké Losiny, tedy lázeňské město. Místní lázně lze navštívit volně, k dispozici je tu několik bazénů. V létě je lokalita ideální pro horskou turistiku, podívat se je možné například na Dlouhé stráně, třetí největší přečerpávající vodní elektrárnu na světě.

Co se nájmu týče, byty stojí v průměru 1 250 korun za osobu na noc. Nemovitosti se pak prodávají zhruba od pěti do deseti milionů korun. Zároveň bylo ale několik bytů prodáno k ryze vlastnímu užití, je jich ale menšina. Majiteli se stali lidé z velkých měst, jako je Olomouc, Brno nebo Praha.

Salutem má ale i díky osobním vazbám v obci další plány. První se týkají pozemku okolo Ulrichovy vily, u nějž se nyní jedná s obcí o změně územního plánu. Pokud firma uspěje, měly by v okolí bývalého továrníkova domova vzniknout další rodinné a bytové domy, které by respektovaly okolní zástavbu. Variantou je i to, že tu bude jednou stát penzion nebo bydlení pro seniory.

Společnost ale vlastní ještě jeden bývalý průmyslový areál, ze kterého chce v budoucnu vybudovat nové centrum Loučné. „Spodní areál je koncipovaný jako místo pro trávení volného času. V plánu je vystavět tu nové budovy, mezi kterými by nemělo chybět sportovní centrum nebo rodinný zábavní park. Zároveň máme zájem na tom, aby se tu v budoucnu nacházely i obchody, restaurace nebo služby pro místní, jako jsou například kadeřnictví nebo veřejné prostory pro setkávání se,“ uvádí Ton. I tady si ale investoři budou muset počkat, zda jim to obec skrze svůj územní plán dovolí.