Hotely Four Seasons těží z fenoménu Bílého lotosu. Lákají na let airbusem za 4 miliony i akci v Praze

Seriál Bílý lotos se v roce 2021 objevil na HBO jako poměrně nenápadná satira na svět privilegovaných a bohatých turistů. Během několika let se ale stal kulturním fenoménem i silným motorem cestovního ruchu a luxusní části hotelového průmyslu. Místa, kde se jednotlivé série natáčely, zaznamenala nárůst počtu návštěvníků a teď se tak děje i v Thajsku, kde se odehrává právě vysílaná třetí řada. Takzvaný „White Lotus effect“ má ale vliv třeba i na Českou republiku.

Bílý lotos, který vytvořil americký tvůrce Mike White, se odehrává v exkluzivních pětihvězdičkových resortech pod stejnojmennou fiktivní značkou White Lotus. V nich se střetává svět bohatých turistů s realitou hotelových zaměstnanců, kteří jejich mnohdy bizarní přání oddaně plní.

Každá řada se přitom odehrává jinde. Zatímco první byla situována do hotelu na Havaji, ve druhé majetní turisté navštívili sicilskou Taorminu. Ta třetí, která právě běží na streamovací platformě Max, je zasazena do thajského resortu. A ačkoliv je značka hotelového řetězce v satiře vymyšlená, reálně se vždy natáčí v luxusních prostorách celosvětové sítě Four Seasons. A ta z toho těží.

Diváci a fanoušci seriálu Bílý lotos skutečné lokace jednotlivých řad brzy rozpoznali a spustili tím mánii, která je označována jako zmíněný „White Lotus effect“. Tak například po odvysílání první řady z Havaje vzrostla návštěvnost webu místního hotelu Four Seasons o 425 procent, počet dotazů na dostupnost pokojů pak o 386 procent.

Ve druhé sérii, která se odehrávala ve Four Seasons Taormina, byl efekt ještě silnější – hotel byl po premiéře plně obsazen na šest měsíců dopředu. Po oznámení, že se třetí řada bude natáčet v Thajsku, přibylo Four Seasons Koh Samui 40 procent rezervací. A to se v té době ještě nevysílala ani první epizoda.

Úspěch seriálu vedl nakonec k tomu, že jeho produkce navázala s řetězcem Four Seasons oficiální partnerství. Zatímco během prvních dvou řad figurovaly hotely jen jako natáčecí lokace, v té třetí už může síť aktivně využívat značku Bílý lotos k marketingovým účelům.

A tak se do toho pořádně opřela. Tou bezesporu nejvýstřednější akcí, kterou hotelový kolos uvedl, je White Lotus Private Jet Experience, tedy exkluzivní dvacetidenní cesta v letadle Airbus A321 mezi destinacemi, kde se seriál natáčel. Zážitek vyjde na 188 tisíc dolarů na osobu, což je asi 4,3 milionu korun. V ceně je návštěva osmi různých lokalit, včetně samotných hotelů.

Jsou tu ale i cenově dostupnější zážitky. Hotely pořádají například tematické eventy, jako jsou promítání seriálu v jejich saloncích, otevírají pop-up bary s koktejly typickými pro každou ze tří lokací nebo organizují tematické wellness pobyty. Ty jsou v nabídce konkrétně v Kalifornii.

Seriálový fenomén se navíc dostal i do České republiky. Pražská pobočka Four Seasons nabízí speciální White Lotus Afternoon Tea, tedy tematické degustační menu koktejlů, čajů a drobného občerstvení, které je během víkendů dostupné za 1 450 korun.

Vliv Bílého lotosu ale sahá i za hranice hotelového průmyslu. Realitní experti si všimli, že po odvysílání druhé série odehrávající se v Itálii vzrostl zájem o luxusní nemovitosti na Sicílii. Poptávka od amerických a britských kupců se v některých lokalitách dokonce zdvojnásobila. Celá záležitost je přitom ironická – seriál se otevřeně staví proti elitářství, neetickému luxusu a pokrytectví bohatých, a přesto způsobil, že právě luxusní resorty jsou vyhledávanější než dřív.