Hromady dat vám přemění na úhledné zdroje informací. Česko-švédský startup získal přes 20 milionů

Pokud firmy chtějí růst, potřebují se přizpůsobovat podmínkám na trhu. A jestli je chtějí znát, je nutné analyzovat data. Jenže když se data sesypou na pracovníky společností, než z nich něco můžou vyčíst, potřebují je pečlivě roztřídit a převést do podoby, se kterou mohou dál pracovat. Jen tato část zabere 80 procent času, který s daty vůbec pracují. Škrtnout ji umí projekt Forloop, česko-švédský startup, který teď na svůj rozvoj získal přes 21 milionů korun.

Typicky taková firma, která vytváří aplikaci – pokud v ní chce v reálném čase využívat data zvenčí, od návrhu do finální podoby aplikace jí jen jejich zpracování a „přežvýkání“ zabere měsíce. Ale dávno už nejde jen o technologické firmy. Představit si jde jakoukoliv z prakticky libovolného odvětví. Firmy potřebují zjistit chování cílové skupiny, nové trendy, nebo konkurenci. Všechno jsou to data – a všechny je potřeba přeložit. A vlastně nejde ani o nic nového. Jen to zabere čas.

Forloop to umí rychle. Vytvořil platformu, která umí automatizovat práci s externími daty. Nechá uživatele zadat sběr dat, jejich čištění, agregaci nebo jiné akce a ještě jim na základě vnitřní „inteligence“ systému doporučuje každý další krok, co by s nimi mohli dělat. K něčemu takovému se někdy využívá spíš programátorských znalostí, platforma ale umožňuje lidem procesy tvořit bez znalosti kódu, případně vznikající kód zkontrolovat i upravit.

Projekt se ještě ani nedostal k plnému spuštění. Zatím otevřel takzvanou early access verzi, získal první desítky uživatelů a také první platící zákazníky. „Produkt nezávisí na lokaci, tudíž získáváme zákazníky napříč celou Evropou. Jde například o Česko, Polsko, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko nebo Řecko,“ vyjmenovává Dominik Vach, spoluzakladatel a CTO Forloop.ai.

Investice proběhla formou konvertibilního úvěru ve výši 875 tisíc eur a zúčastnily se jí české i zahraniční startupy – fondy Fazole Ventures a Startguide z Prahy, berlínský Axel-Springer & Porsche Ventures nebo amsterdamský Rockstart. Forloop podporuje také několik andělských investorů napříč několika evropskými zeměmi. Tuzemské Depo Ventures je vedle nizozemského Rockstart největším investorem, každý z nich do projektu vložil 200 tisíc eur. Forloop hodlá finance využít k vylepšení produktu, růstu počtu uživatelů a expanzi do Spojených států.

Tým Forloop

„Dělat rozhodnutí podložená daty je v dnešním světě základní předpoklad úspěchu. S nutnou mírou nadsázky lze říci, že pro většinu znalostních pracovníků bude v následujících letech práce s daty – od sběru přes analýzu po interpretaci – základní kompetencí,“ říká za investorskou stranu Michal Ciffra, partner Depo Ventures.

„Navíc jsme od desítek datových analytiků zjistili, že v průběhu pandemie covidu se firmy obvykle rozhodovaly na základě modelů z předchozích období, ale to v pandemii přestalo fungovat,“ popisuje Vach.

Spojte mě s mým spoluzakladatelem

Čech Dominik Vach dříve působil ve dvou datových startupech. Nejen v nich se divil, proč neexistuje jednoduchý způsob postavení analytiky dat. Všiml si, že existují vzorce pro infrastrukturu modelů umělé inteligence, a říkal si, že musí existovat platforma, která celý proces zrychlí z měsíců implementace na dny. „Nebo třeba hodiny,“ doplňuje.

Nic takového ale nenašel. Přihlásil se do talentového akcelerátoru v Berlíně a nechal se spojit s vhodným podnikatelem. To je přesně propozice programu. „Dá dohromady pečlivě vybrané jedince s aspirací stát se CEO nebo CTO. Na začátku září 2020 jsme se tedy sešli, celkem 30 CEO a 30 CTO na jednom místě s jediným cílem – najít ideálního co-foundera a založit rychle rostoucí deep tech startup,“ vysvětluje.

Povedlo se. Potkal se se Sebastianem Bergem ze Švédska. Jejich vizí je vybudovat nástroj, díky kterému budou datoví vědci a analytici produktivnější. Usiluje o to, aby se vytváření datových procesů stalo nejméně desetkrát jednodušší a rychlejší. Analytici by se tak mohli soustředit na řešení složitějších matematických problémů, než je samotná příprava dat.

Jinde můžou pomoct rozjet úplně nový záměr. „Vidíme také, že se ve startupech často potýkají s problémem takzvaného studeného startu. Zakladatelé chtějí do svého produktu vložit umělou inteligenci nebo strojové učení, ale nemají k tomu dostatek dat. Pro ně hledáme také řešení,“ doplňuje Sebastian Berg.

Platforma má zákazníky z realitního trhu. V této oblasti ji lidé využívají k automatizaci správného oceňování nemovitostí. Nebo v logistice, kde může monitorovat náklady a kapacity vozidel. Uplatní se pro fondy rizikového kapitálu, které ji mohou využít pro získávání startupů, či pro e-commerce k dynamické optimalizaci cen a párování produktů. Během příštího roku plánuje Forloop zvýšit výnosy, nárůst počtu uživatelů na pětinásobek a zmíněný vstup na americký trh.

„Většina týmů zabývajících se umělou inteligencí, se kterými jsem pracoval, používá k analýzám pouze interní data, nikoliv externí, což znamená, že opomíjejí řadu příležitostí. Myslím si, že používat externí data bude nový standard, a rozhodl jsem se investovat, protože vidím dva zakladatele, kteří mají potenciál to změnit,“ doplňuje svůj pohled jeden z andělských investorů Jan Bosch, profesor umělé inteligence na Chalmers University of Technology.