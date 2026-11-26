Hubáčkovi a J&T jdou do Chorvatska spolu. Creditas bere polovinu banky, kterou tam J&T vede od roku 2014
J&T banka ve Varaždinu se dosud věnovala hlavně financování firem. Nový partner do ní přinese kapitál i technologie pro drobné klienty.
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Banka Creditas rodiny Hubáčkových, která loni přes maltskou MeDirect vstoupila na eurový trh, si vybrala další zemi. V Chorvatsku ale nezačíná od nuly – vstupuje do banky, kterou tam od roku 2014 buduje skupina J&T. Po dokončení transakce budou J&T Banka a Banka Creditas vlastnit chorvatskou J&T banku d.d. rovným dílem. Kapitálový vstup už schválila Evropská centrální banka spolu s Chorvatskou národní bankou a odsouhlasila ho i valná hromada chorvatského ústavu. Obchod se má uzavřít do konce roku, jeho cenu obě strany komentovat nechtějí.
Partneři si rozdělili role. J&T Banka bude dál financovat velké firemní klienty, Creditas má na stejném základě vybudovat retailové bankovnictví. „Chorvatsko je pro nás trhem s atraktivním růstovým potenciálem, což potvrzuje dynamika našich úvěrových obchodů. Naše chorvatská banka má však současně potenciál i v oblastech, které leží mimo tradiční jádro našeho byznysu. Rozhodli jsme se proto tuto příležitost otevřít strategickému partnerovi,“ říká Slavomír Beňa, který J&T Banku vede od července, kdy v jejím čele vystřídal Štěpána Ašera.
J&T se do Chorvatska dostala převzetím banky Vaba ve Varaždinu, kterou kapitálovou injekcí stabilizovala. Od té doby se tamní banka specializuje na investiční bankovnictví a financování firem v regionu, přičemž největší projekty spolufinancuje pražská centrála. Na tom se podle Beni nic nemění. „Velké úvěrové transakce jsou a nadále budou jádrem našeho podnikání v Chorvatsku a hodláme v nich pokračovat v rozsahu i tempu, které jsme nastavili v posledních letech,“ popisuje. Stávajícím klientům mají smlouvy i podmínky zůstat v platnosti.
Že se Hubáčkovi chystají do Chorvatska, naznačil už v červnu spolumajitel skupiny Tomáš Hubáček v rozhovoru pro deník e15. Tehdy uvedl, že nepůjde o stoprocentní vstup, ale o společný podnik, a že chorvatská banka bude retailová. Creditas do něj vedle kapitálu přinese vlastní bankovní infrastrukturu a technologie pro obsluhu drobných klientů. „Věříme, že společně dokážeme z již dobře zavedeného chorvatského finančního domu vybudovat plnohodnotnou banku pro každého,“ říká předseda představenstva Banky Creditas Vladimír Hořejší.
Pro Creditas jde o další krok zahraniční expanze, kterou odstartovala akvizice maltsko-belgické skupiny MeDirect. Banka i díky ní loni vydělala rekordních 4,6 miliardy korun, její bilanční suma se blíží 300 miliardám a na třech trzích obsluhuje přes 400 tisíc klientů. „Je to trh v eurozóně, který je nám obchodně i kulturně blízký, a zároveň v něm vidíme prostor pro moderní retailové bankovnictví postavené na jednoduchých digitálních službách,“ vysvětluje Hořejší, proč skupina zamířila právě do Chorvatska.