I Česko má miliardového AI šampiona – startupový pionýr nabral se svou firmou dalších 600 milionů
Startup Martina Reháka Resistant AI uzavřel investiční kolo série B za 25 milionů dolarů, vedl ho fond DTCP. Valuace firmy je kolem pěti miliard.
Martin Rehák má na svém kontě už jeden úspěšný exit za několik stovek milionů korun. Teď se chystá na další velkou věc – jeho pražský startup Resistant AI uzavřel investiční kolo série B za 25 milionů dolarů, tedy zhruba 600 milionů korun. Vedl ho německý fond DTCP a zapojili se i dosavadní investoři včetně Google Ventures nebo scoringové agentury Experiana. A co je nejdůležitější – firma je už teď zisková.
Martin Rehák ani jeho investoři nechtějí říct, jaká je aktuální valuace společnosti, ale jelikož se u investičních sérií B obvykle upisuje zhruba desetina podílu startupu, odpovídalo by to valuaci někde v rozmezí 200 až 300 milionů dolarů (tedy přibližně pět miliard korun).
Optimističtějšímu ohodnocení napovídá i to, že Resistant AI se už překlopilo do mírného zisku a od posledního investičního kola, které proběhlo předloni, své hospodářské výkony zvedlo desetinásobně. Podle informací CzechCrunche se nyní klíčové příjmy společnosti uváděné jako takzvané ARR, tedy objem ročních opakovaných zakázek, pohybují v nižších až středních stovkách milionů korun. V sektoru AI, který je nyní velmi populární mezi investory, není výjimkou, když valuace startupu představuje až 30násobek jeho tržeb.
„Na to, že jde o sérii B, je objem investice relativně nízký,“ vysvětluje Martin Rehák s tím, že už v minulých kolech nabral s kolegy v souhrnu podobnou sumu jako nyní. „Jenže my jsme ty peníze teď vlastně ani nehledali. Německý fond DTCP nás kontaktoval sám a následně se k investici připojili i někteří z našich dosavadních investorů. Takže cílem je naše akcelerace,“ dodává osmačtyřicetiletý byznysmen, který v minulosti už jeden exit uskutečnil – spolu s Michalem Pěchoučkem prodali svou firmu Cognitive Security do rukou Cisca.
Co vlastně Resistant AI dělá? Zjednodušeně pomáhá finančním institucím odhalovat, když se je někdo pokouší podvést s pomocí falešných nebo upravených údajů a dokumentů. Mezi klienty má firma jména jako ČSOB, Dun & Bradstreet, Payoneer nebo AXA. A zaměstnává přes stovku lidí v Praze, Londýně a New Yorku. Ti klienty pomáhají bránit před čím dál sofistikovanějšími gangy, které k útokům a podvodům také využívají umělou inteligenci.
„Resistant AI představuje budoucnost prevence finanční kriminality. Jejich vlastní multi-modelový přístup k detekci podvodů znamená paradigmatický posun v tom, jak se mohou finanční instituce chránit,“ komentuje investici Michael Rager, šéf německého fondu DTCP. A není se čemu divit – firma nepotřebuje měnit své technologie, jen je vylepšuje. Dokumenty kontroluje během sekund, transakční monitoring nabízí přes 80 modelů zaměřených na pokročilé typy finanční kriminality.
Důležité je, že pražský startup v posledním roce upravil své fungování a podařilo se mu díky tomu rychleji růst a dosáhnout i takzvaného breakeven, tedy momentu, kdy se náklady a výnosy společnosti srovnají a firma zamíří k ziskovosti. Změna se týká toho, jak společnost získává nové klienty. „Začali jsme vyprávět příběhy zločinů a zločinců, které pomáháme odhalit,“ směje se Rehák. Jeho tým totiž najal bývalé investigativní novináře a zkušené marketéry, díky nimž má Resistant AI nyní se svým storytellingem mnohem větší zásah v odborné komunitě.
Samotný Martin Rehák, který patří k lídrům nejen českého, ale i evropského AI vývoje, připouští, že podobně jako v roce 2013 i příběh Resistatnt AI v budoucnu skončí nejspíš prodejem. „Ale není to něco, co bychom aktuálně řešili,“ říká s tím, že v tomto směru aplikuje velmi pragmatický přístup: Resistant AI buduje primárně z Evropy, s evropským týmem a s evropským, tedy přece jen nižším či střízlivějším naceněním, než jaké by dostal v Silicon Valley. „Ale až budeme firmu prodávat, budeme ji prodávat v USA,“ směje se. Ostatně Amerika už nyní představuje 40 procent tržeb společnosti.
V Resistant AI jsou nadále jako menšinový investoři přítomní i Rehákův dávný obchodní partner a špičkový expert na umělou inteligenci Michal Pěchouček, známý tuzemský fond Credo Ventures a pak i zaměstnanci a manažeři samotného startupu. Právě spoluzakladatelé včetně Reháka a klíčoví zaměstnanci drží zhruba poloviční podíl ve společnosti, druhá polovina připadá investorům z Česka i ze světa. Resistant AI je z pohledu renomé investičních fondů, které jej podpořily, jedním z nejúspěšnějších českých startupů dneška.