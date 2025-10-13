Startupy –  – 3 min čtení

I Česko má miliardového AI šampiona – startupový pionýr nabral se svou firmou dalších 600 milionů

Startup Martina Reháka Resistant AI uzavřel investiční kolo série B za 25 milionů dolarů, vedl ho fond DTCP. Valuace firmy je kolem pěti miliard.

Foto: Filip Houska/CzechCrunch
Martin Rehák, spoluzakladatel a šéf Resistant AI
Martin Rehák má na svém kontě už jeden úspěšný exit za několik stovek milionů korun. Teď se chystá na další velkou věc – jeho pražský startup Resistant AI uzavřel investiční kolo série B za 25 milionů dolarů, tedy zhruba 600 milionů korun. Vedl ho německý fond DTCP a zapojili se i dosavadní investoři včetně Google Ventures nebo scoringové agentury Experiana. A co je nejdůležitější – firma je už teď zisková.

Martin Rehák ani jeho investoři nechtějí říct, jaká je aktuální valuace společnosti, ale jelikož se u investičních sérií B obvykle upisuje zhruba desetina podílu startupu, odpovídalo by to valuaci někde v rozmezí 200 až 300 milionů dolarů (tedy přibližně pět miliard korun).

Optimističtějšímu ohodnocení napovídá i to, že Resistant AI se už překlopilo do mírného zisku a od posledního investičního kola, které proběhlo předloni, své hospodářské výkony zvedlo desetinásobně. Podle informací CzechCrunche se nyní klíčové příjmy společnosti uváděné jako takzvané ARR, tedy objem ročních opakovaných zakázek, pohybují v nižších až středních stovkách milionů korun. V sektoru AI, který je nyní velmi populární mezi investory, není výjimkou, když valuace startupu představuje až 30násobek jeho tržeb.

„Na to, že jde o sérii B, je objem investice relativně nízký,“ vysvětluje Martin Rehák s tím, že už v minulých kolech nabral s kolegy v souhrnu podobnou sumu jako nyní. „Jenže my jsme ty peníze teď vlastně ani nehledali. Německý fond DTCP nás kontaktoval sám a následně se k investici připojili i někteří z našich dosavadních investorů. Takže cílem je naše akcelerace,“ dodává osmačtyřicetiletý byznysmen, který v minulosti už jeden exit uskutečnil – spolu s Michalem Pěchoučkem prodali svou firmu Cognitive Security do rukou Cisca.

Co vlastně Resistant AI dělá? Zjednodušeně pomáhá finančním institucím odhalovat, když se je někdo pokouší podvést s pomocí falešných nebo upravených údajů a dokumentů. Mezi klienty má firma jména jako ČSOB, Dun & Bradstreet, Payoneer nebo AXA. A zaměstnává přes stovku lidí v Praze, Londýně a New Yorku. Ti klienty pomáhají bránit před čím dál sofistikovanějšími gangy, které k útokům a podvodům také využívají umělou inteligenci.

„Resistant AI představuje budoucnost prevence finanční kriminality. Jejich vlastní multi-modelový přístup k detekci podvodů znamená paradigmatický posun v tom, jak se mohou finanční instituce chránit,“ komentuje investici Michael Rager, šéf německého fondu DTCP. A není se čemu divit – firma nepotřebuje měnit své technologie, jen je vylepšuje. Dokumenty kontroluje během sekund, transakční monitoring nabízí přes 80 modelů zaměřených na pokročilé typy finanční kriminality.

Důležité je, že pražský startup v posledním roce upravil své fungování a podařilo se mu díky tomu rychleji růst a dosáhnout i takzvaného breakeven, tedy momentu, kdy se náklady a výnosy společnosti srovnají a firma zamíří k ziskovosti. Změna se týká toho, jak společnost získává nové klienty. „Začali jsme vyprávět příběhy zločinů a zločinců, které pomáháme odhalit,“ směje se Rehák. Jeho tým totiž najal bývalé investigativní novináře a zkušené marketéry, díky nimž má Resistant AI nyní se svým storytellingem mnohem větší zásah v odborné komunitě.

Samotný Martin Rehák, který patří k lídrům nejen českého, ale i evropského AI vývoje, připouští, že podobně jako v roce 2013 i příběh Resistatnt AI v budoucnu skončí nejspíš prodejem. „Ale není to něco, co bychom aktuálně řešili,“ říká s tím, že v tomto směru aplikuje velmi pragmatický přístup: Resistant AI buduje primárně z Evropy, s evropským týmem a s evropským, tedy přece jen nižším či střízlivějším naceněním, než jaké by dostal v Silicon Valley. „Ale až budeme firmu prodávat, budeme ji prodávat v USA,“ směje se. Ostatně Amerika už nyní představuje 40 procent tržeb společnosti.

V Resistant AI jsou nadále jako menšinový investoři přítomní i Rehákův dávný obchodní partner a špičkový expert na umělou inteligenci Michal Pěchouček, známý tuzemský fond Credo Ventures a pak i zaměstnanci a manažeři samotného startupu. Právě spoluzakladatelé včetně Reháka a klíčoví zaměstnanci drží zhruba poloviční podíl ve společnosti, druhá polovina připadá investorům z Česka i ze světa. Resistant AI je z pohledu renomé investičních fondů, které jej podpořily, jedním z nejúspěšnějších českých startupů dneška.

