Hry –  – 2 min čtení

Neberte nám hry, za které jsme zaplatili, protestují hráči. Úřady ale nepřesvědčil ani milion podpisů

Stop Killing Videogames neboli Přestaňte zabíjet videohry. Občanská iniciativa bojující za záchranu her neuspěla u Evropské komise, ale boj nevzdává.

Michal MančařMichal Mančař

gregorova-stop-killing-games
Foto: Markéta Gregorová (Piráti) / Stop Killing Games
Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová
0Zobrazit komentáře

Zaplatíte za ně často nemalé peníze. A to nejen při prvním nákupu, ale i později, třeba když si pořídíte nějaké rozšíření nebo vylepšení. Jenže i když máte dojem, že si videohru kupujete tak nějak napořád, ve skutečnosti si ji spíš jen půjčujete a její vydavatel ji může kdykoliv vypnout, třeba z finančních důvodů. Snaha to zvrátit nyní narazila u Evropské unie.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Výzvu podepsalo 1 294 188 lidí napříč Evropou (včetně téměř 26 tisíc Čechů) a nese název Přestaňte ničit videohry – ačkoliv většina příznivců to cítí mnohem silněji a místo slova ničit používá rovnou slovo zabíjet. Že to zní příliš dramaticky? Možná ano, ale v jádru mají pravdu. Více než milionu lidí, kteří připojili svůj podpis pod občanskou iniciativu EU, jde totiž o to, aby jejich hry neumíraly.

Když si koupíte hru, tak máte jen propůjčenou licenci na její hraní. Některé moderní hry navíc vyžadují připojení k serverům vydavatele. Logicky to platí u online her, ale nejen u nich. A v tom spočívá hlavní problém: když se vydavatel rozhodne podporu takového titulu ukončit například vypnutím herních serverů, máte smůlu. Koupenou hru už si nikdy nezahrajete. A právě snahu tohle změnit nyní řešily vrcholné orgány Evropské unie, ke kterým se dostala zmíněná petice.

Cílem iniciativy je zabránit tomu, aby vydavatelé mohli vypnout hry jen tak a bez náhrady. Třeba bez toho, aby hráčům umožnili nadále provozovat vlastní servery, což u některých her není vůbec neobvyklé. „Nejde o získání vlastnictví videoher nebo souvisejících práv,“ upřesňují organizátoři iniciativy. „To, že společnost může zničit produkt dlouho poté, co jej již zákazníkovi prodala, nemá v podstatě v jiných odvětvích obdobu. Tyto praktiky zpochybňují samotný pojem vlastnictví, kdy zákazník nemá nic poté, co proběhla ‚koupě‘ hry,“ dodávají.

Téma se řešilo na půdě Evropského parlamentu, kde mu podporu vyjádřila i pirátská europoslankyně Martina Gregorová, negativní postoj naopak zaujal Ondřej Krutílek z ODS. A nyní se k „zabíjení“ her vyjádřila i Evropská komise. Hráče ale nepotěšila. „Komise se domnívá, že v této fázi nemůže navrhnout právní povinnost zachovat hratelnost videoher poté, co přestaly být poskytovány komerčně. Důvodem jsou i stávající práva duševního vlastnictví. Podle autorského práva EU mají nositelé práv výlučná práva ke svým výtvorům,“ uvedla.

assassins-creed-shadows-ubisoft-09

Foto: Ubisoft

avatar-pandora-ubisoft-19
star-wars-outlaws-ubisoft-24
skull-and-bones-ubisoft-06+20
prince-of-persia-ubisoft-13
anno-117-ubisoft-03
skull-and-bones-ubisoft-12
star-wars-outlaws-ubisoft-20
anno-117-ubisoft-11
avatar-pandora-ubisoft-15
assassins-creed-shadows-ubisoft-02
prince-of-persia-ubisoft-21
skull-and-bones-ubisoft-08
anno-117-ubisoft-04
skull-and-bones-ubisoft-07
assassins-creed-shadows-ubisoft-05
avatar-pandora-ubisoft-01
prince-of-persia-ubisoft-22
star-wars-outlaws-ubisoft-14
avatar-pandora-ubisoft-10
anno-117-ubisoft-23
prince-of-persia-ubisoft-17
star-wars-outlaws-ubisoft-18
assassins-creed-shadows-ubisoft-16

Ačkoliv komise nové právní předpisy k projednání v parlamentu nepředloží, k iniciativě se však nepostavila zcela odmítavě. Příliš hmatatelných nadějí ale neposkytuje, spíš neurčitá prohlášení o „prozkoumávání způsobů, jak zlepšit průmyslové normy“ či „vypracování kodexu chování pro správu ‚konce životnosti‘ videoher“.

Navzdory neúspěchu u Evropské komise si ale zástupci hnutí Stop Killing Games zachovávají pozitivní vyhlídky. „Rozhodnutí nebylo neočekávané. Ale byli jsme na něj připraveni. Můžeme pokračovat i bez komise a jejího ne-rozhodnutí,“ uvedli hlavní organizátoři iniciativy. Co to znamená?

„Na komisi vlastně nezáleží,“ prohlásil zakladatel hnutí Ross Scott. „Zásadního pokroku jsme dosáhli v Evropském parlamentu, kde jsme v pozici, kdy můžeme v této záležitosti řešit legislativu i bez požehnání komise,“ dodal. Své snahy totiž videoherní aktivisté směřují do možnosti pozměňovacího návrhu projednávané evropské legislativy Digital Fairness Act s širokým dopadem na online služby.

Jistá hořkost z (ne)výsledku však u podporovatelů iniciativy zůstává. A to i kvůli nedávné schůzce Evropské komise se zástupci videoherního průmyslu. Jen pár dní před aktuálním rozhodnutím na ni byl pozván Yves Guillemot, šéf francouzského videoherního obra Ubisoftu (který se momentálně nachází v krizi). Ale Stop Killing Games nikoliv.

Související témata:Evropská unieEvropská komiseStop Killing Games
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    vagony_15

    V Krušných horách koupil staré nádraží a pár vagonů a začal je opravovat. Udělal z nich unikátní ubytování

  2. 2

    mironet

    Jsme nová dvojka na trhu s IT a elektronikou, hlásí. Zabrali jsme místo po CZC, byl to dárek od Allegra

  3. 3

    claude-1

    Anthropic pustil svou dosud nejsilnější AI k lidem. Její schopnosti berou dech, má ale zásadní háček

  1. 1

    cihlarka8

    Léčili se zde komunističtí pohlaváři. Na místě chátrajícího sanatoria teď vyroste pět luxusních viladomů

  2. 2

    martin-blaha-majitel-e-shopu-lentiamo

    Česko má další miliardový e-shop. Vyrostl z jižních Čech, funguje 18 let a prošel i smrtí spoluzakladatele

  3. 3

    factcool-26

    Z dvou miliard klesli na 400 milionů. Módní e-shop, pro který bylo Česko největším trhem, je v konkurzu