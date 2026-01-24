Jejich hry určitě znáte, teď zažívají tragický pád. Škrty obří firmy potopily i milovaného Prince z Persie
Ubisoft hlásí propad ceny akcií na brutálně nízkou hodnotu, miliardovou ztrátu i zrušení předělávky kultovního Prince of Persia.
Platili za jednoho z nejsilnějších hráčů ve videoherním průmyslu. Nejenže jejich hry nejspíš znáte, ale dost možná jste je i sami hráli. Ať už to je Prince of Persia, nebo Assassin’s Creed. Jenže vydavatelský a vývojářský obr Ubisoft se propadá do krize – která právě dosáhla dosud nejhlubšího dna.
Před sedmi lety jejich akcie měly hodnotu 100 eur za kus, aktuálním přepočtem asi dva a půl tisíce korun. Za kolik si cenné papíry Ubisoftu koupíte dnes? Za čtyři eura. Za stokorunu. Jak se firma podepsaná pod tak silnými tituly dostala do tohoto bodu? Je to vyústění dlouhodobějších problémů.
Nejnovější sešup Ubisoftu je i v této několik let klesající trajektorii významný. V minulých dnech se totiž jeho akcie propadly o třetinu. Pád přišel poté, co francouzská firma oznámila, že očekává ztrátu ve výši jedné miliardy eur neboli 24 miliard korun (!) a že bude mohutně škrtat. Jak pobočky po celém světě, tak chystané hry. Včetně jedné hráči milované značky.
V rámci snah o zlepšení finanční situace Ubisoft zavře pobočky v Kanadě a Švédsku, v posledních letech už tak učinil i v USA či Británii. Další dceřiné firmy čeká restrukturalizace. Současně Ubisoft představil plány na masivní restart svého fungování, které už dlouhé měsíce čelí kritice akcionářů i nedůvěře finančních analytiků.
„Nové zaměření portfolia bude mít značný dopad na krátkodobé finanční směřování naší skupiny, především v letech 2026 a 2027. Ale bude mít za následek posílení skupiny a umožní nám znovu udržitelně růst a generovat tržby,“ uvedl šéf Ubisoftu Yves Guillemot. Prakticky to znamená rozdělení společnosti na pět samostatných divizí soustředěných na různé žánry a cílové skupiny.
Ta firma je přezaměstnaná, vedená neefektivně a pozice, kdy je veřejně obchodovaná, je pro ni nevýhodná.
Ta první s názvem Vantage Studios se zaměří na ubisoftí vlajkové lodě Assassin’s Creed, Far Cry a Rainbow Six. Zbývající čtyři součásti se zaměří na střílečky (The Division, Ghost Recon…); online hry (For Honor, The Crew…); imerzivní světy a příběhové tituly (Anno – to poslední, římské, je mimochodem naprosto skvělé, Might & Magic, Rayman…) a konečně casual a rodinné hry (Just Dance, Idle Miner Tycoon…).
Zavírání a proměna studií jde ruku v ruce s rušením vyvíjených titulů. Jednou ze škrtnutých her je i moderní remake kultovního a ve své době prodejně velmi úspěšného Prince of Persia: The Sands of Time, spolu s ním končí práce na dalších pěti hrách. Další blíže neupřesněnou sedmičku her čeká odložení data vydání.
Ubisoft se s problémy potýká už delší dobu, významnou část jeho portfolia tvoří vysokorozpočtové, takzvané AAA neboli „tříáčkové“ tituly. Jenže v nich se mu v poslední době spíš nedařilo. Hra se slavnou značkou Star Wars: Outlaws nenaplnila cíle, očekávaný výkon nepředvedla ani adaptace filmového hitu Avatar: Frontiers of Pandora. Stálice v podobě Assassin’s Creed Shadows nicméně prodala pět milionů kopií a splnila očekávání. A to navzdory internetovým křiklounům, kteří kvůli černochovi v hlavní roli prorokovali propad.
Loni ve struktuře Ubisoftu získala podíl velká čínská společnost Tencent, do zmiňovaných Vantage Studios investovala celkem 1,16 miliardy eur – tedy zhruba dvakrát víc, než činí současná hodnota celého Ubisoftu. V minulosti se kriticky na adresu firmy – v níž stále drží podíly i klíčové pozice zakladatelé z rodiny Guillemotových – vyjádřil například i významný minoritní akcionář Juraj Krúpa ze společnosti AJ Investments. „Ta firma je přezaměstnaná, vedená neefektivně a pozice, kdy je veřejně obchodovaná, je pro ni nevýhodná,“ uvedl pro CzechCrunch.