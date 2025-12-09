Bydlení a reality –  – 2 min čtení

I minibyt může být velkorysý, ukazují architekti. Podívejte se na pět ukázek úsporného bydlení

Schodiště se čtyřmi funkcemi najednou, stěna s držáky nebo výsuvná pracovna ve skříni. Čeští architekti a designéři představují zajímavé minibyty.

byty
Foto: Josef Kubíček / Iveta Kulhavá / Adéla Bačová
Ukázky zajímavých minibytů
S rostoucími cenami nemovitostí a proměnami životního stylu se zmenšuje průměrná plocha, na které lidé bydlí, a to zejména ve velkých městech. Architekti proto musí pracovat s prostorem, světlem i materiály jinými způsoby. Příklady některých minibytů do 40 metrů čtverečních teď představuje publikace Minimal, jejíž vydavatel Radek Váňa říká: „Malý prostor není nouzovka. Když víte, co děláte, může být velkorysý: v denním provozu, ve světle, v úložných tricích i rozpočtu.“ Z knihy jsme vybrali čtyři pražské minibyty, na něž se můžete podívat ve fotogaleriích níže. A k tomu přidali i jeden malý byt ve Zlíně, který se sice do publikace nedostal, je ale též zajímavý.

Pod štukovým stropem

V obytné místnosti o pouhých 28 metrech čtverečních je schodiště, které zvládá hned čtyři funkce najednou. Slouží totiž jako výstup do patra, úložný prostor, pevná stěna i estetický prvek. Každý schod přitom ukrývá něco jiného – jednou je to zásuvka, podruhé lednice, jindy výklenek na knížky. Autoři podoby bytu Elena Kerďová, Zdeněk Tretiak a Jakub Žoha tímto způsobem využili každý centimetr bez nutnosti přidávat další nábytek či příčky zatěžující prostor.

zoha3

Foto: Iveta Kulhavá

zoha4
zoha2
zoha1

Kolíkovaná

Majitelé tohoto bytu ve Vršovicích měli specifický problém – všechny jejich úložné prostory obsadily knihy. Pražské studio Schwestern sester Moniky Cihlářové a Ivety Šalamounové proto proměnilo jednu celou stěnu v multifunkční držák na cokoliv. Interaktivní stěnu v předsíni architekty pojaly jako perforovaný papír, které si lze přizpůsobit pomocí kolíků a háčků. Vypadá tak trochu jako obří hračka táhnoucí se od podlahy až ke stropu. A udrží nejen kabát nebo batoh, ale i třeba kolo.

byt-7

Foto: Nikola Tláskalová

byt-11
byt-12
byt-9+1
byt-10

Flexibilní pracovna

Na první pohled to je obyčejná vestavěná stěna. Ve skutečnosti však jde o plnohodnotné pracovní místo. Za výklopnou pracovnou ze skříně stojí pražské studio Upstructure, podle kterého jde o ideální řešení nejen pro malé byty, ale i třeba kanceláře. Pracovna totiž funguje na principu flexibility a úspory místa. Když je plocha složená, splývá se stěnou, aniž by narušovala minimalistický vzhled místnosti. Jakmile nastane čas na práci, stačí jen pár pohybů k otevření konstrukce. Lze přitom vyklopit jen některé části podle toho, jak je potřeba.

prostor1

Foto: Václav Novák

prostor4
prostor3
prostor2

Sklápěcí pohodlí

Vzhledem k omezené ploše 34 metrů čtverečních zvolila architektka Iva Hájková u tohoto pražského bytu multifunkční řešení v podobě sklopného lůžka, díky kterému si prostor zachoval vzdušný vzhled, aniž by bylo nutné dělat kompromisy mezi pohodlím a praktičností. Stačí přitom jedno lehké zatlačení a postel splyne se svým okolím. Přes den tak místnost funguje jako obývák, který se během noci proměňuje v ložnici.

byt-4

Foto: Josef Kubíček

byt-2
byt-5
byt-3+2
byt-13
byt-6

Lazy Byt

V případě tohoto zlínského bytu byla klíčovým krokem radikální úprava dispozice z 50. let, která přehodila funkce dvou obytných pokojů v bytě o dispozici 28 metrů čtverečních. „Větší místnost se stala hlavním obytným prostorem – spojuje kuchyň, jídelní kout i obývací část. Menší místnost se pak proměnila v ložnici se skrytým úložným systémem,“ vysvětluje designérka Adéla Bačová. Hlavní zásadou bylo použít pouze jeden vestavěný prvek, kterým je kuchyňská linka, aby si interiér zachoval vzdušnost.

lazy1

Foto: Adéla Bačová

lazy3
lazy4
lazy5+2
lazy8
lazy2
