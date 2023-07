Ivo Lukačovič vypsal milionovou odměnu za dopadení vyděrače. Vyhrožuje mu terorizováním Seznamu

Ivo Lukačovič se obrátil na veřejnost s žádostí o pomoc během hledání anonymního vyděrače, který zakladateli Seznamu vyhrožuje terorizováním firmy a požaduje po něm několik bitcoinů. Má jít o stejného člověka, jenž před dvěma lety ohlásil bombu v ústředí jedné z nejznámějších českých internetových společností. Ve hře je několikamilionová odměna tomu, kdo pachatele pomůže vypátrat.

Ivo Lukačovič na svůj Twitter včera zveřejnil screenshot e-mailové zprávy, ve které ho neznámá osoba vydírá. V ní začíná odkazem na článek ze serveru Aktuálně.cz, který v roce 2021 informoval o tom, že se v sídle Seznamu nachází bomba. Policisté nakonec zjistili, že šlo o planý poplach, anonymní oznámení ale tehdy zkomplikovalo práci tisícům lidí, jelikož došlo k evakuaci.

„Už tehdy jsem ukázal, co umím. A umím to pořádně. Nechci ale působit škody, proto se chci dohodnout ještě předtím, než je budu tvé firmě páchat znovu,“ zní z e-mailu adresovaném přímo Lukačovičovi. Neznámý pachatel chce po něm konkrétně 12,7 bitcoinu do tří dnů – a rovnou přiložil i adresu kryptoměnové peněženky, kam má obnos zaslat. V přepočtu jde zhruba o 8,1 milionu korun.

„Pokud nezaplatíš, tak se to celé vrátí (zřejmě odkaz na situaci ohledně bomby – pozn. red.) V Seznamu už klid na práci nebude mít nikdo. Chápu, že s tím nesouhlasíš a je to proti tvým principům, ale neber je teď v úvahu. A zaplať. Píšu jen tobě a nikdo jiný to nevidí, neuvidí a vědět nebude. Nenajdete mě. Ale to už asi víte,“ pokračuje útočník vystupující pod pseudonymem Acypol.

Lukačovič si ale nechce nechat takové vydírání líbit, a proto se obrátil na veřejnost, aby mu s hledáním anonyma pomohla. Pokud se někomu podaří osobu vypátrat, Lukačovič slibuje miliony v závislosti na tom, na kolik let bude pachatel pravomocně odsouzen. „Dostaneš tolik milionů korun, kolik on dostane let natvrdo,“ píše v tweetu. A zjevně má v plánu spolupracovat také s policií.

Jak Lukačovič uvádí v dalším příspěvku na Twitteru, zjistil, že e-mail byl odeslán ze švýcarské e-mailové služby ProtonMail, která se díky svému šifrování řadí k těm nejzabezpečenějším ve svém oboru – a odesílatele nebývá snadné vypátrat. „Předáme to Policii České republiky, ta požádá policii ve Švýcarsku. A necháme je pracovat,“ píše.

Jak se situace bude vyvíjet, je zatím otázkou. Autenticitu e-mailu, který byl Lukačovičovi adresován, potvrdila i mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová, uvádí server Lupa.cz.