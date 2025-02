Jack Ma ohnul hřbet a je zpět. Jenže skutečným vítězem není čínský soukromý sektor, ale Si Ťin-pching

Uložit 0

Vzestupy a pády mocných čínských politiků a miliardářů nejsou nic neobvyklého. Ostatně i Teng Siao-pching, muž, který nastolil strategii „socialistické tržní ekonomiky“ a otevřel svou zemi světovému trhu, byl jedním z nejmocnějších Číňanů minulého století. Zároveň však nesl spoluodpovědnost za masakr na náměstí Nebeského klidu a prosazení politiky jednoho dítěte. Během své kariéry přežil několik čistek, byl ve své zemi zavrhován i znovu přijímán. Teď se něčeho podobného dočkal i miliardář Jack Ma, zakladatel internetového obra Alibaba, byť už v poněkud modernějším hávu.

Kariérní začátky tohoto bývalého učitele angličtiny jednoduché opravdu nebyly. Když se v jeho rodném městě Chang-čou otevřela pobočka KFC, byl Jack Ma jediným odmítnutým uchazečem o práci. Podobně neprošel ani u policie. Zlom nastal v roce 1995, když při své cestě do USA objevil internet. Bez jakýchkoli znalostí práce s počítačem se rozhodl, že pomocí internetu změní Čínu a vlastně i celý svět.

O čtyři roky později založil Alibabu, která začínala jako online tržiště, na němž mohly čínské firmy nabízet své produkty zahraničním odběratelům. Z malé domény se postupně stal gigant, který přivedl na svět AliExpress a skrze svou platformu Taobao dokázal vytlačit eBay z Číny. Hladká jízda na vrchol ovšem skončila v roce 2020, kdy čínské úřady zmařily záměr Alibaby, respektive její divize Ant Group, vstoupit na burzu. Mělo jít o největší první veřejnou nabídku (IPO) v historii světových akciových trhů. Jenže plán nevyšel.

Firma navíc dostala rekordní pokutu ve výši 2,8 miliardy dolarů (v tehdejším přepočtu zhruba 60 miliard korun) za monopolistické praktiky. Jack Ma se následně stáhl z veřejného života, a v jednu chvíli se dokonce spekulovalo o jeho zmizení kvůli kritice čínského regulačního systému, tamních bank a samotné komunistické strany. Přitom dřív byl považován za symbol čínského podnikatelského úspěchu v rámci modernizace země.

Teď se ale zdá, že mu čínský vůdce Si Ťin-pching odpustil. V polovině února, tedy nedlouho po haló okolo chatbota společnosti DeepSeek, se s ním a dalšími top podnikateli sešel v Pekingu. Na místě byli i zakladatel Xiaomi nebo šéf Tencentu. Podle magazínu The Economist tak Si naznačil možnou rehabilitaci Jacka Ma. A rehabilitace by to mohla být vskutku lukrativní.

Jen na základě zvěstí o schůzce vzrostla cena akcií Alibaby, která koncem ledna mimochodem vydala i novou verzi svého modelu umělé inteligence, o 6,2 procenta, čímž se její tržní hodnota zvýšila o přibližně 18 miliard dolarů (v přepočtu 430 miliard korun). Současně posílily i další čínské technologické firmy, mimo jiné právě Xiaomi či Tencent. Symposium tak nebylo pouze vstřícným krokem vůči jednomu z nejbohatších Číňanů, ale podle The Economist by mohlo signalizovat i oživení čínského soukromého sektoru jako takového.

Roli technologických obrů a nadějných startupů si uvědomuje i Si Ťin-pching. Na setkání s byznysmeny zdůraznil význam právě tohoto sektoru pro čínskou ekonomiku a přislíbil odstranění nadbytečných překážek pro podnikání. Podle analytiků z J&T Banky tím reagoval na stagnaci soukromých investic. Komunistická vláda se proto rozhodla pro protržní obrat a nastartování hospodářského růstu, což je dáno i rostoucím geopolitickým napětím mezi Čínou a Spojenými státy.

Mezi oběma velmocemi to už dlouhou dobu vře. V Jihočínském moři pokračují třenice a američtí představitelé v minulosti navštívili Tchaj-wan, na což Čína reaguje rozsáhlými vojenskými manévry a sankcemi na některé americké zbrojaře. Na druhé straně Washington ještě zvýšil cla uvalená na Peking, například na elektromobily, a Číně znemožňuje přístup k pokročilým polovodičům. Palčivá je i situace kolem TikToku – americký prezident Donald Trump dříve hlásal, že jde o čínskou hrozbu, po opětovném nástupu do funkce ale stopku stáhl.

Někteří teď návrat Jacka Ma považují za velké vítězství soukromého sektoru, či dokonce za ústupek čínské komunistické strany. Si Ťin-pching však nastoupeným byznysmenům zároveň připomněl její vůdčí roli a vyzval je, aby sloužili své zemi, připomínají Financial Times. Jack Ma, který si se Si Ťin-pchingem potřásl rukou, tak veřejně přijal nová pravidla hry – a nejen on.