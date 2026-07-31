Jak může být Nike znovu cool? Třeba díky novým masážním pantoflím, ze kterých má být hit
Jsou pro sportovce, ale není pochyb o tom, že se dostanou i na nohy běžných lidí. Co byste měli vědět o novince od Nike a Hyperice?
Nike je největším výrobcem sportovního vybavení na světě a ročně vydělává v přepočtu vyšší desítky miliard korun. Nic mu tak nebrání čas od času přijít s experimentem, a tak teď představuje pantofle Hyperslide, které připomínají spíš regenerační pomůcku nebo malé wellness centrum pro chodidla.
Novinka navazuje na širší snahu Nike posunout boty za hranice obyčejného tlumení. Zatímco nedávno představená řada Nike Mind má pomocí stimulace chodidla podpořit soustředění před výkonem, Hyperslide přicházejí ve chvíli, kdy je odtrénováno a tělo potřebuje vypnout.
Nejsou na sport. Jsou na chvíli potom
Ačkoliv jsou technologie Air a Zoom v případě Nike synonymem pro sportovní obuv, tady je to jinak. Americký sportovní obr je propojil do siluety, ve které žádné osobní rekordy nepřekonáte, naopak si v nich ale budete moci řádně odpočinout. Nejen po sportu, ale i po cestování nebo dlouhém dni v práci.
Masáž nártu? Ano, prosím
Nejdůležitější část pantoflí se nachází v masivním pásku přes nárt. V něm je schovaný modul Hyperslide Pod, tedy jakési topné těleso s vibračním motorkem, který dokáže horní část chodidla cíleně zahřívat a zároveň rozvibrovat. Výsledkem má být pocit uvolnění a menšího napětí. Takže místo toho, abyste si po tréninku promasírovávali chodidla rukama, tyto boty to zkusí udělat za vás.
Několik úrovní vibrací a zahřívání
Pantofle nabízejí tři úrovně vibrací a tři stupně zahřívání, které můžete pomocí tlačítek na modulu nebo v aplikaci libovolně kombinovat s tím, že nejvyšší teplota může dosáhnout až 47 stupňů Celsia. Jedna regenerační procedura trvá 15 minut a na jedno nabití by pantofle měly vydržet až čtyři takové cykly. V praxi si tak můžete jednu nohu nechat pořádně prohřát, zatímco u druhé zapnete jen jemnější vibrace.
Udělejte z nich normální nazouváky
Modul pro vibrování a zahřívání je k pantofli připevněný magneticky a měl by se dát jednoduše vyjmout. Když tedy zrovna nechcete chodidla regenerovat, zůstane vám poměrně klasická pantofle. Nebo, klasická… V podrážce je po celé délce odpružení Nike Air Zoom, které je známé především ze sportovních bot a má zajišťovat měkký a pružný došlap i při běžném chození.
Nike na ně nebylo samo
I když je Nike tou hlavní poznávací značkou, nevyvíjelo boty samo. Na projektu se podílela značka Hyperice, která se dlouhodobě motá kolem profesionálních sportovců a vyrábí nejrůznější regenerační vychytávky. Třeba masážní pistole, kompresní návleky nebo zařízení pracující s teplem a vibracemi. Nike do projektu přineslo obuv a odpružení, Hyperice zase technologii, která má nohy po výkonu trochu uklidnit.
V prodeji budou už brzy
Nike Air Zoom Hyperslide mají zamířit do prodeje na vybraných trzích letos 29. září a dostupné budou jak na oficiálních e-shopech Nike a Hyperice, tak u některých vybraných prodejců. Jednu důležitou informaci si ale obě firmy zatím nechávají pro sebe – cenu. Vzhledem k tomu, kolik technologie se v pantoflích ukrývá, však nejspíš nepůjde o pár, který byste koupili bez rozmyšlení.