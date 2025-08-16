Jak na monitoring dechu miminka? Místo podložky zkuste chytrou ponožku, pro geeky jasná volba
Otestovali jsme chytrou ponožku Owlet Dream Sock, která hlídá, zda kojenec dýchá. Proti alternativám má několik výhod i nevýhod.
Máte k ní propracovanou mobilní aplikaci, nabíjí se magneticky přiložením ke stanici jako třeba hodinky od Applu a vy můžete v ideálním případě klidně spát. Tentokrát si však tenhle gadget nenasazujete sami, ale do světa výdobytků moderní doby hned po narození uvedete své dítě. Otestovali jsme chytrou ponožku Owlet Dream Sock, která sleduje vitální funkce kojence a k tomu potěší všechny geeky. Jaké má výhody proti klasické podložce, která se obvykle na monitoring dechu využívá, a kde ztrácí? Záleží, co přesně od takového produktu chcete. A jestli ho vůbec chcete.
Od rozhodnutí, jestli u svého miminka budete pomocí technologií sledovat, zda dýchá, se samozřejmě odvíjí vše ostatní. Řada rodičů to neřeší vůbec. Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí mít jistotu, že jejich novorozeně při spánku dýchat nepřestává, pak hledáte vhodný monitor dechu. Ty bývají typicky ve formě podložek, které se vloží do postýlky – na takovou už dost možná narazíte v porodnici. Když jsem zjistil, že existují i alternativy v podobě chytrých ponožek, hned mě to zaujalo, jednak jako technologického hračičku a taky díky jedné zásadní přednosti, kterou ponožka proti podložce má.
Tou předností myslím maximální flexibilitu, kdy na nožičku dítěte ponožku nasadíte a ta ho pak monitoruje, ať leží, kde leží. Nemusí to být nutně jen v postýlce nebo na místě, kam větší a složitěji přenositelnou podložku vložíte. Byť jsme dopředu nevěděli, kde a jak bude naše dítě nejčastěji spát – a stejně se to v čase neustále mění –, tak benefit toho, že jsme nakonec tento aspekt nemuseli řešit a jen jsme nasadili ponožku, byl k nezaplacení. Ostatně to, že vám tento gadget dodá klid na duši, je nejčastější argument, který rodiče jako klíčovou vlastnost využívání chytré ponožky zmiňují. A já ho můžu potvrdit.
Owlet Dream Sock je nositelný chytrý monitor pro kojence, jehož primárním cílem je sledování vitálních funkcí, jako je tepová frekvence a hladina kyslíku v krvi, a také spánkových vzorců. Technologie americké firmy mají zdravotní certifikace a přesnost jejich měření je klinicky ověřená na lékařské úrovni. Měření je založeno na fotopletysmografickém (PPG) senzoru a vedle srdeční frekvence a hladiny kyslíku ponožka monitoruje také probuzení či pohyby, díky čemuž se učí, jak se vaše dítě chová a jak dobře a dlouho spí, aby mohla poskytnout podrobnější data.
Zásadní je hlavní funkce, kdy vás ponožka upozorní, pokud vaše dítě přestane dýchat, respektive když senzor zaznamená nežádoucí výkyv v hodnotě vitálních funkcí. Hlasitě začne pípat dokovací stanice a také vás upozorní mobilní aplikace. Okamžitě tak můžete reagovat. Zejména první měsíce jsou pro čerstvě narozená miminka z hlediska možných problémů s dýcháním, včetně rizika syndromu náhlého úmrtí kojence, nejkritičtější. A monitory dechu, ať už v jakékoliv podobě, jim mají předcházet, nebo na ně alespoň včas upozornit.
To chytrá ponožka Owlet Dream Sock splňuje na výbornou. Přesněji řečeno – zcela důvěřuji výrobci a veškerým certifikacím, že pokud by dítě skutečně přestalo dýchat, tak mě upozorní. Naštěstí jsem to nemusel v praxi ověřit a zmiňuju to i proto, že častá otázka, když jsem se o chytré ponožce s někým bavil, byla: a jak víš, že to funguje? Ano, vlastně to nevím, ale to nevím ani u monitorovací podložky. Na rozdíl třeba od chytrých hodinek, u kterých dokážu při běhu otestovat, jestli fakt měří (byť jestli skutečně na metr přesně vlastně taky ne), tady to reálně testovat nedokážete a nechcete.
V případě Owlet Dream Sock vám ale nejvyšší zdravotnické certifikace dávají garanci, že se není čeho bát. Ne všechny monitory dechu totiž takové certifikace mají – a v takovém případě bych asi s klidem na duši nespal. Chytrá ponožka Owlet pak v rámci monitoringu spánku a chování vašeho miminka nabízí i různé statistiky a snaží se předvídat, jak spánkový cyklus dítěte aktuálně vypadá nebo jak ho optimalizovat. Ale tady rovnou říkám, že jsem rychle rezignoval, abych tuhle funkci nějak více využil.
Jedna věc jsou data a technologie, druhá věc pak reálná zkušenost a to, že se chování dítěte neustále mění a minimálně v našem případě obvykle žádné dlouhodobější vzorce hledat stejně nešly. Aplikace je každopádně uživatelsky velmi intuitivní a moderní, takže si každý, kdo má podobné gadgety rád, přijde na své. I nastavení není nikterak složité a dostáváte tady skutečně zážitek, jako když vybalujete a nastavujete třeba zmíněné Apple Watch. I balení se povedlo. Pro někoho úplná malichernost, kterou neřeší, ale i to udělá příjemný dojem.
V balení máte čtyři látkové ponožky ve dvou velikostech, vždy pro pravou a levou nohu, abyste mohli monitorování využívat až zhruba do roku a půl. Ponožka je vyrobena z měkkého, prodyšného materiálu, a přestože to na první pohled nemusí vypadat, tak nohu dítěte obejme opravdu pevně a zároveň pohodlně. Stačí se jen na začátku naučit grif, jak ji připnout. Pevné a správné nasazení je přitom klíčové, abyste co nejvíce minimalizovali takzvané falešné alarmy.
Jde o situace, kdy na vás dokovací stanice a mobilní aplikace křičí, že je něco v nepořádku, a přitom se třeba jen pohnul senzor, zatímco dítě dál v klidu spí a oddechuje. Právě špatné nasazení může být častou příčinou falešných alarmů, které mohou – pokud přichází příliš často – využívání takového chytrého gadgetu proměnit v noční můru. V našem případě docházelo k falešným signálům zejména ve chvíli, kdy bylo mimino vzhůru, kopalo nožičkama, tím pádem si hnulo ponožkou a ta vyslala upozornění, že se něco děje.
Přiznávám, že to někdy rozčílí, na druhou stranu to byly v rámci celkového využívání spíše ojedinělé případy, kdy jsme museli vstát a klepnout na dokovací stanici nebo vypnout signalizaci v mobilní aplikaci. A vzali jsme to jako určitou daň výměnou za to, že můžeme monitoring dechu využít kdekoliv, ať už dítě uspáváme v náručí nebo zrovna leží jinde než ve své postýlce, kde bychom jinak instalovali klasickou monitorovací podložku.
Někteří majitelé ještě občas upozorňují na problémy s konektivitou wi-fi a bluetooth. U takových trablů je často složité rozeznat, jestli je chyba na straně produktu nebo třeba ve vaší síti, ale ať už je pravda kdekoliv, zážitek z využívání to zničit opravdu dokáže. S takovými problémy jsme se nicméně nesetkali. Jen je třeba mít na paměti, že se od dokovací stanice nemůžete zas tak vzdálit, jinak začne křičet taky. A tak pokud se pohybujete ve více místnostech, je třeba si vzít případně dokovací stanici s sebou.
Samotný senzor má v ponožce výdrž až šestnáct hodin, takže hravě zvládne minimálně celonoční monitoring. Navíc jen za dvacet minut na bezdrátové nabíječce dostanete dalších osm hodin provozu, takže v tomto ohledu žádné velké omezení nenastává. Pro někoho může být nakonec překážkou cena, protože Owlet Dream Sock stojí necelých osm tisíc korun. Na trhu jsou bezesporu k dispozici levnější monitory dechu, byť obvykle v jiných provedeních, ale tady to beru stejně jako u jakéhokoliv jiného gadgetu.
Buď vám nevadí si připlatit za kvalitu, funkce či třeba jen líbivější design, nebo raději sáhnete po dostupnějším řešením, protože pro vás některé aspekty nejsou tak zásadní. Zajímavým argumentem pak pro některé rodiče může být to, že Owlet nabízí v rámci sady Dream Duo za zhruba 10 500 korun spolu s ponožkou ještě chytrou videochůvičku.
Tu napárujete do stejné aplikace jako ponožku a své dítě jednak neustále vidíte na živém přenosu (1080p HD video s nočním viděním, čtyřnásobným zoomem a 130° úhlem záběru), ale také můžete dostávat upozornění na jakýkoliv zvuk, pohyb nebo pláč. V reálném čase navíc kamera sleduje i teplotu či vlhkost vzduchu.