Jak nestárnout podle Cristiana Ronalda: Spěte pětkrát denně, jezte mečouny a ledujte se

Uložit 0

Sice už nehraje v elitních evropských soutěží, stále se ale udržuje v naprosto špičkové kondici, díky které se mu podařilo vyhrát skoro vše, co je ve světovém fotbale možné. A člověku se ani při pohledu na něj nechce říct, že Cristiano Ronaldo dnes slaví své čtyřicáté narozeniny. Není to náhoda ani genetický předpoklad, ale hlavně tvrdý režim a disciplína, díky čemuž se může rovnat s dvacetiletými mladíky.

Cristiano Ronaldo patří k nejzajímavějším sportovcům, co se jeho přístupu k životu týče. Je známý jako neúnavný dříč, který na týmové tréninky chodíval o několik hodin dřív jen proto, aby byl napřed před konkurencí. Ještě tvrdší na sebe ale je v soukromí. Denně čelí neúprosným drilům, striktní stravě a ledovým podmínkám, aby takříkajíc nestárl – a byl pořád fit. Tady je TOP 7 z nich.

Nejezte jídlo z továrny

Ronaldo se vyhýbá jakékoliv stravě, která není čerstvá. A už vůbec by nepozřel nic, co je průmyslově zpracované. Soustředí se na čistá jídla, která se skládají hlavně z kuřete, ryb, ovoce, zeleniny a celozrnného pečiva. Kombinaci těchto potravin si dopřává až šestkrát denně po malých porcích, aby mělo jeho tělo pravidelný přísun energie.

Zbožňuje Bacalhau à Brás, portugalskou mňamku složenou z tresky, cibule, brambor a vajec. Často otevírá den avokádovým toustem a dopřává si třeba i grilovaného mečouna s quinoou. Alfou a omegou je pro něj dostatečné množství proteinu, minimum tuků a nula jednoduchých a průmyslově zpracovaných cukrů.

Nespěte v kuse

Neusíná u Netflixu – a zpravidla nespí v kuse osm hodin. Naopak je známý tím, že denně chodí spát pětkrát, vždy na hodinu a půl. Jak totiž spolu se svým spánkovým koučem zjistil, právě přerušovaný (přesněji řečeno polyfázový) spánek mu má zajišťovat optimální regeneraci a slouží jako prevence před zraněními.

Před usnutím nepoužívá žádnou elektroniku kvůli modrému světlu, které ovlivňuje hladinu melatoninu. Vždy usíná tak, že leží na boku a má pokrčená kolena přitažená k tělu, aby nenamáhal záda. A nikdy nespí ve stejném povlečení – pokaždé ho mění za čisté kvůli bakteriím, prachu a roztočům, ale i pocitu většího komfortu.

Nepijte slazené pití

Voda, voda, voda. Je skoro až ambasadorem pití čisté, ničím neochucené vody. Ostatně si stačí vzpomenout na nezapomenutelnou scénu z tiskové konference na fotbalovém mistrovství Evropy v roce 2020, kdy vědomě odsunul lahve Coca-Coly a postavil na její místo lahev s vodou. „Pijte vodu,“ vzkázal světu a postaral se o virální internetovou senzaci.

Denně jí vypije několik litrů – při náročném tréninku až šest – aby udržel správnou hydrataci. Neholduje ani kávě, která některým sportovcům pomáhá s výkonem. Pokud potřebuje doplnit elektrolyty a minerály, sáhne po přírodních izotonických nápojích. Dopřává si i proteinové koktejly, ty se už ale spíš řadí k jídlu než vyloženě k pití. A alkohol? Naprosté no-go.

Nebojte se chladu

Rád své tělo vystavuje extrémně nízkým teplotám, a to už od roku 2013, kdy hrál za Real Madrid. Metodou kryoterapie, kdy po dobu pár minut šokuje sebe samého teplotou až –100 °C, urychluje regeneraci svalů, snižuje záněty, zlepšuje krevní oběh a posiluje imunitní systém. Považuje to za klíčovou součást své regenerační fáze.

Je tak velkým fanouškem této metody, že si pořídil vlastní kryokomoru za asi 1,5 milionu korun, kterou má umístěnou doma. Všeobecně ale považuje rychlé šokování těla v ledové vodě za přínosné. Ostatně koncem loňského roku vyrazil s rodinou na vánoční dovolenou do finského Laponska, kde se mimo jiné právě otužoval.

Nesoustřeďte se jen na těžké váhy

Na každý den má naplánovaný více či méně náročný tréninkový program, ve kterém posiluje s činkami tak, aby zasáhl všechny potřebné svaly v těle. Jenže jen o cvičení s váhami to není – hodně si jede i v kardiu, během kterého trénuje běh, sprinty, skoky a celkovou výbušnost. Vše má precizně naplánované a málokdy se vychýlí z harmonogramu.

Spolu s tím se zaměřuje na známý HIIT, tedy intenzivní intervalový trénink, který kombinuje krátké výbuchy intenzivní aktivity s obdobími odpočinku nebo méně intenzivními aktivitami a je účinný pro spalování tuků i zlepšení kardiovaskulární kondice. Každý všední den má odjet tři hodiny takových tréninků, pauzu mívá zpravidla o víkendech.

Nepočítejte s cheat meals

Pod spojením cheat meal si lze představit pizzu, hamburger s hranolky nebo třeba zmrzlinový pohár. Ani jedno z těchto jídel si však Ronaldo za odměnu nedá. Pokud už má zhřešit a jít třeba s týmem na něco netradičního, objedná si hovězí steak se salátem. Tím možná vyskočí ze svého striktního fitness plánu, nejde ale o žádnou prasárničku.

Je zastáncem toho, že jakékoliv objektivně nezdravé jídlo mu může narušit kondici a vykolejit ho z rutiny, kterou dlouhé roky aktivně dodržuje. Proto si jako cheat meal dá něco, co by ostatní nenapadlo. A jestli se na jeho stole někdy objeví pizza, tedy jeho největší guilty pleasure, musí jít o opravdu velmi výjimečnou příležitost.

Nepodceňujte disciplínu

Motivace odezní, disciplína ne. Nikdo není stroj, kterému by se každý den vysloveně chtělo trápit se v posilovně nebo si nedopřávat to nejchutnější jídlo. Obzvlášť v případě, kdy peníze nejsou problém. Je to ale disciplína, která udržuje ve střehu. A jestli je někdo lidskou definicí disciplíny, je to právě čerstvý čtyřicátník Cristiano Ronaldo.