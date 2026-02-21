Jak posunout svou značku dál? Rony Plesl a další radí, jak udělat z designu fungující byznys
Design může být víc než estetika – klíčem je propojit kreativitu s obchodem, výrobou i cenou. Přinášíme pět tipů, co v praxi funguje.
Rony Plesl navrhuje užitkové sklo i světelné objekty pro značky jako Moser, Bomma, Rückl nebo Lasvit. Je autorem pivních sklenic pro Plzeňský Prazdroj či Budějovický Budvar a stojí i za křišťálovou soškou pro Českého lva. Jeho loňská kolekce Kubismus pro sklárnu Moser se prodává v řádu desítek tisíc korun, některé kusy přesahují i hranici sta tisíc. Ukazuje tak, že český design může být nejen výrazný a autorský, ale i komerčně úspěšný. Jak ale podobný úspěch systematicky budovat? A co musí firmy udělat pro to, aby design nebyl jen estetickým doplňkem, ale také nástrojem růstu? O zkušenosti z praxe se podělili přední zástupci českého designu i podnikatelé na debatě Asociace českého průmyslového designu během pražského Designbloku.
Nestavte si pomníky a buďte pokorní
Při tvorbě pro konkrétní značku musí být prioritou fakt, že na designu má vydělat v první řadě klient. Rony Plesl, uznávaný designér a zakladatel vlastního studia, varuje před egoismem v kreativních profesích. „Designéři a architekti jsou skvělí, ale musí se hlídat, aby si nestavěli vlastní pomníky za cizí peníze,“ vysvětluje s odkazem na svůj oblíbený citát Tomáše Bati.
Když zase designér tvoří pro svou vlastní značku, musí s každým novým produktem růst jeho originalita na trhu. I zde Plesl aplikuje skromnou baťovskou filozofii: „Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ Ikonický produkt, který na trhu uspěje, tak podle něj vzniká kombinací pokory k zadavateli a zdravého sebevědomí postaveného na zkušenostech.
Design musí řešit skutečné problémy
Úspěšný designér se nesmí soustředit jen na produkt samotný, ale na to, co jeho práce zákazníkům reálně pomáhá řešit. Lucie Karlová, generální ředitelka firmy Preciosa Lighting, která se specializuje na osvětlení, věří, že klíčem k výdělku je znalost potřeb cílové skupiny. „Zákazník musí mít důvod daný design chtít, musí vědět, že mu splní jeho očekávání a potřeby – včetně těch, o kterých zatím neměl ani tušení,“ vysvětluje.
Pokud zákazník pochopí přínos a ztotožní se s ním, z „pouhého“ kupujícího se najednou stane fanoušek značky. Právě tato emocionální vazba a jistota, že „chci tento design“, jsou motorem prodejů, které nejsou postaveny jen na nejnižší ceně na trhu.
Překonejte hranice kultur
Kvalitní design má tu vlastnost, že dokáže promlouvat k lidem napříč různými kulturami, náboženstvími či rasami. Jan Rabell, zakladatel sklářské značky Brokis, vnímá mezinárodní přesah jako klíč k růstu. „Dobrý design dokáže překonat jazykové, náboženské, rasové i kulturní bariéry – právě to mu otevírá dveře na zahraniční trhy a dává mu potenciál uspět i mimo domácí prostředí,“ říká.
Obklopte se těmi nejlepšími a důvěřujte jim
Cesta k zisku vede také přes radikální otevřenost a odvahu. David Řezníček ze společnosti Konsepti, která vyrábí designový nábytek, se se svým tipem otáčí naopak na majitele firem. Ti by měli podle něj oslovovat kreativní designéry, kteří dělají věci jinak, a pak jim skutečně důvěřovat. „Je důležité formulovat odvážné a originální zadání, chtít ten nejlepší výsledek a stanovit světové parametry, nikoliv lokální,“ míní.
Najměte si obchodníka, který vaše úsilí prodá
Design bez schopnosti prodat je jen drahým koníčkem, říká bez okolků Michaela Tomišková z výtvarného studia Dechem. A zdůrazňuje, že je potřeba se obklopit těmi nejlepšími spolupracovníky napříč obory, takže i obchodníky. „Je třeba pracovat s dobrým designérem, grafikem, stylistou, výrobcem, marketérem. A v neposlední řadě také obchodníkem, který bude schopen všechno to vynaložené úsilí a výslednou krásu prodat, aby bylo možné ty dobré lidi zaplatit,“ říká Tomišková.
Podle Kateřiny Kadlecové, ředitelky rodinné firmy USSPA, vyrábějící vířivky a celoroční bazény swim spa, je designér sice důležitým článkem, ale výsledný úspěch vytváří celý tým: od řemesla a technologie přes ekonomiku až po marketing a obchod. „Pokud je design komplexně přijatý napříč firmou, umí být skutečným akcelerátorem růstu,“ uzavírá Kadlecová.