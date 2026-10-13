Jak se staví moderní Praha? Na konferenci Money Maker to prozradí Marek Dospiva z Penty i Jan Fidler ze Sebre
Velká konference Money Maker se 10. listopadu koná v obnoveném Průmyslovém paláci. Vedle investic a byznysu bude řeč také o realitách.
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Vlastní bydlení i investiční nemovitosti. Jak se na realitním trhu zorientovat a jak v něm vydělat bude jedním z témat pátého ročníku konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 10. listopadu na pražském Výstavišti. V nově otevřeném Průmyslovém paláci se počítá s více než dvěma tisíci návštěvníky a více než šedesáti řečníky na dvou scénách. O realitách budou mluvit i lidé, kteří mění podobu Prahy. Vstupenky si můžete koupit na webu konference.
Jak se staví moderní Praha a proč se český byznys žene do Londýna, popíše Marek Dospiva, spoluzakladatel a spolumajitel investiční skupiny Penta Investments. Ta vznikla v roce 1994, dnes působí v jedenácti zemích a postupně se rozrostla do retailu, zdravotnictví, nemovitostí, finančních služeb i médií. V Česku jí patří síť lékáren Dr. Max a nemocnice Penta Hospitals. Penta také staví v Praze a v Bratislavě a od loňska působí i na realitním trhu v Londýně.
Do Londýna míří i Jan Fidler, který napůl s Petrem Němcem vlastní developerskou skupinu Sebre. S dvorním architektem Stanislavem Fialou za ní stojí pražské projekty jako Drn, přestavěný Šporkovský palác nebo bytový dům Komunardů 35. V Praze teď Sebre dotahuje rozsáhlou zástavbu Šemíkův břeh na smíchovském nábřeží, jinak se soustředí na Londýn a Bělehrad, kde buduje čtvrť Marina Dorćol. Na konferenci popíše i to, proč už Česko pro jejich byznys tak zajímavé není.
Realitní investice zastoupí také David Hauerland, zakladatel a spolumajitel skupiny Fidurock, která spravuje desítky nemovitostí a stovky bytů v hodnotě přes 12 miliard korun a přestavuje pražské a brněnské činžáky na nájemní bydlení. Vystoupí Miroslav Tavel, který řídí skupinu OPC a stál u založení jejího realitního fondu, a spoluzakladatelé developerské a investiční skupiny Contera Tomáš Jirků a Dušan Kastl. Na pódium přijde i David Karásek, spoluzakladatel výrobce městského mobiliáře mmcité, který chce dělat města příjemnější pro život.
Prakticky se k realitám dostanou i workshopy v menších skupinách. Povedou je mimo jiné Robert Sedláček a Matěj Schánilec z realitního fondu Spilberk. Sedláček má za sebou přes dvacet let praxe v nemovitostních transakcích, Schánilec má ve fondu na starosti finanční řízení. Barbara Adamčíková a Gabriela Tomášková z BuyDubai se zaměří na investiční a dovolenkové nemovitosti v Dubaji, kde klienty provázejí nákupem, správou i prodejem bytů.
Většinu programu na Money Stage ovšem zaberou investice a byznys. Guvernér České národní banky Aleš Michl bude mluvit o digitální koruně, investor Michal Semotan, nově ze skupiny PPF, o tom, kam s penězi v roce 2027, a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková vysvětlí, proč po exitu sází na desítky malých firem. Vystoupí také bývalý brankář Petr Čech, který se dnes věnuje leadershipu i cyklistickému závodění, Jaroslav Beck a Tomáš Mikolov ze startupu BottleCap AI nebo chirurg Tomáš Šebek.
Money Maker 2026
- Proběhne v Průmyslovém paláci v Praze na Výstavišti 10. listopadu 2026.
- Motto je „Investice pro lepší život“ a konference nabídne pět základních tematických bloků: investice, byznys, reality, well-being a tvůrci.
- K dispozici budou dvě scény (nazvané Money a Maker), dvě desítky workshopů, experience zóna, networking.
- Celkem vystoupí přes 60 řečníků a hostů.
- Představí se mimo jiné Marek Dospiva, Aleš Michl, Simona Kijonková, Petr Čech, Zorka Hejdová, DJ NobodyListen, Bé Hà Nguyen, Tomáš Šebek nebo Michal Semotan s Filipem Kejlou.
- Více informací včetně vstupenek najdete na webu konference.
Maker Stage bude patřit tvůrcům a budování osobní značky. Moderátorka Zorka Hejdová na ní bude mluvit o tom, jak z popularity udělat byznys, DJ a producent NobodyListen o cestě od české scény ke spolupráci se značkami Louis Vuitton a Dior. Vystoupí také influencerka Bé Hà Nguyen, která v roce 2023 založila šperkařskou značku Vàng, a Čestmír Strakatý, jehož podcast Čestmír má na platformě Herohero přes deset tisíc předplatitelů.
Money Maker bude jednou z prvních velkých akcí v obnoveném Průmyslovém paláci, který se po požáru v roce 2008 a rekonstrukci za zhruba tři miliardy korun letos na podzim znovu otevírá veřejnosti. Loňský ročník v Nové Spirále byl vyprodaný a navštívilo ho přes 1 100 lidí. Kromě přednášek nabídne letošní program přes dvacet workshopů, experience zónu s více než dvaceti vystavovateli z technologií, gastronomie i luxusního zboží a prostor pro networking.
Konference se koná celý den v úterý 10. listopadu a vstupenky už jsou v prodeji. Základní stojí 2 790 korun, dvojice základních vstupenek ve variantě Double 4 690 korun. Business vstupenka za 4 790 korun zahrnuje navíc vyhrazená místa v prvních řadách, přednostní vstup, catering po celý den, záznamy přednášek a afterparty. Firmy a skupiny od deseti lidí mohou získat individuální nabídku. Hlavními partnery Money Makeru jsou společnosti Contera, Fidurock, Natland, OPC a XTB.