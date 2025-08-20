Jak se švédsky řekne talíř na masové koule? IKEA vypustí do světa gastronomický bestseller
Masových koulí od IKEA se po celém světě ročně prodá miliarda kusů. A tak pro ně švédský gigant nechal vyrobit speciální talíř.
Švédský nábytkářský řetězec IKEA začal nabízet jídlo ve svých restauracích umístěných v prodejnách už v 60. letech minulého století. Až v roce 1985 ale přišla revoluce: šéfkuchař Severin Sjöstedt přišel s masovými koulemi, které tvoří z 51 procent hovězí a z 25 procent vepřové. A byl to hit – dnes jich firma ročně prodá kolem miliardy kusů. Přišel ale čas na nový level: koule dostanou vlastní talíř.
Nový porcelánový talíř vznikl ve spolupráci se švédským designérem Gustafem Westmanem. Jeho tvar není náhodný – každá kulička má své místo a sedí v něm jako na malém trůnu. „Miluji navrhovat předměty s konkrétní funkcí, přináší to humor a okamžitě je pochopíte,“ popisuje Westman svou filozofii. Ve Švédsku podle něj masové koule symbolizují i Vánoce a tento talíř je jeho způsob, jak tradici uctít.
IKEA prodává ročně miliardu masových koulí po celém světě, což z nich dělá možná nejznámější švédské jídlo vůbec. Začalo to klasickými masovými kuličkami, postupně přibyly rostlinné varianty, kuřecí i lososové. Všechny dokonale zapadnou do nového talíře, který bude mít oficiální premiéru 9. září jako součást dvanáctikusové kolekce věnované moderním oslavám.
Masové koule jsou přitom jen špičkou ledovce obřího potravinářského byznysu IKEA. Jen v Česku divize IKEA Food loni utržila přibližně 820 milionů korun, což představuje 6,5 procenta celkového tuzemského obratu 12,6 miliardy korun. Jejich skandinávské restaurace tak patří mezi největší gastronomické sítě u nás. „Aktuálně vidíme podstatný nárůst v našem byznysu s jídlem. V uplynulém roce vzrostl o 9 procent, tedy víc než tržby z prodeje ostatních věcí,“ řekl už na jaře pro Seznam Zprávy ředitel české pobočky David McCabe.
Úspěch jídelního konceptu spočívá v jednoduchém principu – sytí zákazníci zůstávají déle v obchodě a více utrácejí. IKEA proto ceny jídla dotuje. Část lidí si dokonce zvykla chodit do obchodů pouze na jídlo.
Globálně IKEA letos plánuje otevřít 58 nových obchodů a současně v nich postupně snižuje ceny jídla až o 50 procent, aby přilákala zákazníky i v době ekonomické nejistoty. „Důvěra spotřebitelů klesla. Lidé drží peníze v kapsách nebo na spořicím účtu,“ vysvětlil pro stanici CNBC provozní ředitel skupiny Tolga Öncü. Společnost tak jde proti trendu, kdy řada západních značek zdražuje mimo jiné kvůli vyšším clům.
Nový talíř na masové koule je symbolem toho, jak IKEA dokáže z obyčejných věcí udělat ikony. Otázkou zůstává, jak se výrobek bude jmenovat. Na propagačních materiálech zatím stojí anglické Meatball Plate, ale švédské Köttbulle Tallrik by vypadalo lépe, že?